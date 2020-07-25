美国新增百万仅用15天 阿根廷单日新增连创新高

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人民网北京7月25日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达15296926例。美国确诊超409万，新增100万病例仅用15天。南非新冠累计确诊超40万，学校将再次关闭。阿根廷单日新增新冠确诊病例连创新高。乌干达报告首例新冠死亡病例。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达15296926例

世界卫生组织24日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达15296926例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间24日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加284196例，达到15296926例；死亡病例增加9753例，达到628903例。

世卫组织总干事谭德塞23日在例行记者会上表示，政治领导力和社区参与是新冠应对措施的两个重要支柱，抑制传播和拯救生命的最佳方式是让个人和社区管理风险，以保护自己和周围人的健康。

美国确诊超409万 新增100万病例仅用15天

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月24日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊4097270例，死亡145184例。过去24小时，美国新增确诊70982例，新增死亡1152例。

美国有线电视新闻网援引约翰斯·霍普金斯大学统计数据称，美国自1月21日报告首例新冠确诊病例至累计病例数达100万例用时99天；从100万例增至200万例用时43天；从200万例增至300万例用时28天；而从300万例增至400万例仅用时15天。

南非新冠累计确诊超40万 学校将再次关闭

南非总统西里尔·拉马福萨说，截至23日该国新冠累计确诊病例超过40万例，政府下周将再次关闭学校以减少感染。

拉马福萨当天晚间发表全国电视讲话说，南非新增确诊病例13104例，累计确诊408052例，累计死亡超过6000例。其中，累计确诊数位列全球第五，占非洲累计确诊数的一半。

拉马福萨说，6月初开始，南非分阶段复课。但随着疫情发展，不断有学生和教师感染，要求关闭学校的呼声也越来越高。经与相关部门协商，参考世界卫生组织建议，政府决定从7月27日至8月24日期间关闭所有公立学校。

日本连续3日新增超700例 暂不宣布紧急状态

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间24日20时30分（北京时间24日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例733例，累计确诊28984例；新增死亡病例2例，累计死亡994例。

截至24日，日本已连续3天单日新增确诊病例超过700例。日本首相安倍晋三当天表示，目前的状况下，无需宣布紧急状态。

沙特新冠累计确诊超26万例

沙特阿拉伯卫生部23日宣布，该国过去24小时新增新冠确诊病例2238例，累计确诊260394例。

沙特卫生部公布的数据显示，截至当地时间当天16时（北京时间21时），该国境内新增治愈病例3092例，累计治愈213490例；新增死亡34例，累计死亡2635例。

沙特卫生部发言人穆罕默德·阿里呼吁民众在即将来临的宰牲节假期期间避免聚会，做好个人防护措施。

阿根廷单日新增新冠确诊病例连创新高

过去三天，阿根廷单日新增确诊病例数分别为5344例、5782例和6127例，连续刷新该国单日新增确诊病例数纪录。

阿根廷卫生部23日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例6127例，累计确诊148027例；新增死亡114例，累计死亡2702例；累计治愈62815例。

阿根廷卫生部长冈萨雷斯·加西亚当天警告，近几天来阿根廷确诊病例数上升是一些民众没有遵守社交隔离规定造成的，部分不遵守规则的人让全社会付出了代价。加西亚表示，政府理解从3月20日开始实施的社交隔离政策带给民众的厌烦情绪，但仍希望每个人承担起责任。

乌干达报告首例新冠死亡病例

乌干达卫生部23日说，该国出现首例新冠死亡病例。乌干达3月21日首次报告新冠确诊病例。

乌干达初级卫生保健国务部长乔伊斯·莫里库·卡杜库敦促公众继续采取勤洗手、佩戴口罩、保持社交距离等防疫措施。乌干达卫生部数据显示，截至23日该国累计确诊病例1079例，累计治愈971例。

加纳累计新冠确诊病例超3万例

加纳卫生部24日说，该国新增新冠确诊病例694例，累计确诊30366例。加纳成为非洲地区继南非、埃及和尼日利亚之后第四个新冠确诊病例超3万例的国家。

卫生部数据显示，加纳累计治愈26687例，累计死亡153例。

加纳政府目前继续实施关闭边境和暂停航班等措施，并要求民众在公共场所佩戴口罩、保持社交距离。

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(责编：刘叶婷、杨牧)