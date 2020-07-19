美国新冠感染病例超369万 南非将自行生产呼吸机

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人民网北京7月19日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超1400万例。中国以外新冠确诊病例达13790584例例。美国新冠感染病例超过369万，特朗普称不会发布全美口罩令。罗马尼亚一肉类加工厂已有93人确诊感染新冠病毒。日本单日新增新冠确诊病例逼近最高纪录。非洲新冠确诊病例超66万例，南非将自行生产呼吸机。英国计划大幅提高新冠检测能力以加强冬季疫情防控。中东多国疫情反弹，防控措施再度加强。

约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超1400万例

美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间17日22时35分（北京时间18日10时35分），全球累计新冠确诊病例达到14060402例，累计死亡病例为601820例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达13790584例

世界卫生组织18日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到13790584例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间18日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加259766例，达到13790584例；中国以外死亡病例较前一日增加7359例，达到588435例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加259848例，达到13876441例；死亡病例较前一日增加7360例，达到593087例。

美国新冠感染病例超过369万 特朗普称不会发布全美口罩令

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月18日下午6时36分，美国已有新冠病毒感染病例3697554例，其中包括死亡病例139948例。与该系统7月17日下午5时38分的数据相比，美国新增感染病例70497例，新增死亡病例960例。

美国总统特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，他不会发布要求美国人佩戴口罩以减缓新冠病毒传播的命令。“我希望人们享有一定的自由”， 特朗普称，“我不赞成如果所有人都戴上口罩，一切疫情就会消失的说法”。这段采访将于19日在福克斯新闻播出。

目前，美国至少有39个州以及首都华盛顿哥伦比亚特区都已经实施了不同形式的口罩令。

罗马尼亚一肉类加工厂已有93人确诊感染新冠病毒

罗马尼亚西部蒂米什县卫生局18日通报，该县境内一肉类加工厂自本月12日有员工确诊感染新冠病毒以来，目前确诊人数已上升至93人，均为无症状感染者。

据报道，本月12日该肉类加工厂8名员工被确诊感染新冠病毒，随后当地卫生局对工厂进行了大规模检测。截至目前，已对800多份样本进行检测，累计确诊93人。

日本单日新增新冠确诊病例逼近最高纪录

据日本广播协会电视台截至18日20时44分（北京时间19时44分）统计，日本当日新增确诊病例662例，仅次于4月11日新增确诊720例的单日最高纪录，累计确诊24916例；新增死亡病例1例，累计死亡986例。

东京都18日新增确诊290例，累计确诊病例超过9000例，达9223例。此外，当天大阪府新增确诊86例，创日本全国5月25日解除紧急状态后的最高纪录。

冲绳驻日美军基地18日再报告2例确诊病例，至此驻日美军向日本通报的确诊病例总数达143例。

非洲新冠确诊病例超66万例 南非将自行生产呼吸机

综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心17日数据显示，非洲各国已累计报告新冠确诊病例665522例，累计死亡14434例，治愈346153例。

非洲地区目前累计确诊病例最多的国家是南非，17日报告新增确诊病例13373例，累计确诊337594例，累计死亡4804例。

南非贸工部17日宣布，该国将自行生产呼吸机。这将令南非成为非洲首个有能力自行设计、生产呼吸机的国家。南非预计在未来两个月内生产1万台呼吸机，还计划扩大生产能力并向非洲其他国家出口。

英国计划大幅提高新冠检测能力以加强冬季疫情防控

英国首相约翰逊17日表示,为预防冬季疫情反弹，政府计划到10月底将检测新冠病毒的能力大幅提高到每天至少50万次。

据英国政府发布的数据，该国当前对新冠病毒的检测能力已达每天20万次以上，而3月初这个数字还不到2000次。

约翰逊说，该国卫生体系将采取一系列措施加强冬季的疫情防控，内容包括：采购更多呼吸机、个人防护装备等，将推行英国有史以来最大规模的流感疫苗接种项目，政府将为公共卫生体系提供额外拨款。

中东多国疫情反弹 防控措施再度加强

中东地区一些国家近来由于逐渐放松防疫措施，新冠疫情出现不同程度反弹。为防止疫情蔓延，一些国家再度加强疫情防控措施，复工复产面临考验。

伊朗卫生部17日宣布，从18日起德黑兰省将实施为期一周的限制措施，禁办各类会议，暂停摔跤、柔道等身体接触较多的体育活动，宴会厅、咖啡馆、茶馆、游泳池、动物园、游乐园等场所停止营业，政府职员在岗人数减少三分之一等。伊朗卫生部当天数据显示，该国当日新增确诊病例2379例，累计确诊269440例，死亡13791例，治愈232873例。

以色列政府17日宣布包括周末“封城”在内的一系列限制措施，以应对持续蔓延的疫情。总理办公室当日发表声明说，以色列将在每周五17时至周日5时实施“封城”。

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(责编：燕勐、杨牧)