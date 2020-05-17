全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

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人民网北京5月17日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球确诊超460万例。美国累计确诊超146万，美地方官员称新冠病毒感染病例或于1月中旬前就已在美国出现。俄罗斯交通部透露，俄国内国际交通将于近期恢复。西班牙入境禁令延长至6月15日。匈牙利将解除首都布达佩斯出行限制令。意大利将于6月初开放与申根区国家间人员流动。肯尼亚宣布关闭与两邻国陆路边境口岸以遏制疫情。

全球确诊超460万例

美国约翰斯·霍普金斯大学16日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计确诊病例超过460万例。

数据显示，截至美国东部时间16日15时32分（北京时间17日3时32分），全球累计确诊病例达到4605673例，死亡病例为310180例。

美国确诊超146万例 新冠病例1月中旬前或已出现

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月16日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1464057例，死亡88473例。过去24小时，美国新增确诊24623例，新增死亡1269例。

美国华盛顿州斯诺霍米什地区卫生官员15日表示，新冠病毒感染病例可能在1月中旬前就已在美国出现。

斯诺霍米什地区卫生部门当天发布一份声明说，2名新冠病毒抗体检测结果呈阳性的居民表示去年12月中下旬曾患病，症状和新冠肺炎相似。

俄罗斯确诊病例超27万 国内国际交通近期将恢复

据俄罗斯防疫指挥部16日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例9200例，累计确诊病例已达272043例。

俄罗斯交通部透露，俄罗斯将在6月逐步恢复国内交通，国际航线有望7月恢复。

西班牙确诊病例超23万 入境禁令延长至6月15日

西班牙卫生部15日发布的新冠疫情数据显示，截至当地时间14日21时，西班牙确诊病例数超过23万，24小时内新增确诊病例549例，单日增幅连续第四天呈轻微上升趋势。

据15日公布的官方文件，西政府将把针对自欧盟以外国家入境西班牙旅客的禁令延长到6月15日，但此禁令不影响返回自己住宅的欧盟常住居民、拥有欧盟成员国长期签证者、跨境工作者、卫生工作者、货运人员和外交人员等。

匈牙利将解除首都布达佩斯出行限制令

据匈牙利新冠疫情防控中心官网16日数据显示，匈牙利当天新增确诊病例56例，累计确诊3473例；新增死亡病例6例，累计死亡448例；累计治愈1371例。

匈牙利总统欧尔班16日在社交媒体上宣布，将自18日起解除首都布达佩斯的出行限制令。他强调，出行限制令解除后，在公共场所保持社交距离及戴口罩仍十分必要。

意大利逐步“解封” 将于6月初开放与申根区国家间人员流动

意大利总理孔特16日晚宣布，从6月3日起民众将可以跨地区自由出行，同时意大利将开放与申根区国家间的人员流动。

孔特在当晚的记者会上宣布了意大利下一步的“解封”措施和时间表。他说，从5月18日起，意大利将“冒着风险”重启零售、美发等商业和社会活动，各地区可以制定区域条例来规范重新开放；健身房将从5月25日起重新开放，影剧院将从6月15日起重新开放；将继续禁止民众聚会，并禁止新冠病毒检测结果呈阳性及居家隔离中的轻症患者出行。

IMF批准向牙买加提供贷款应对疫情

国际货币基金组织（IMF）执行董事会15日批准为牙买加提供约5.2亿美元紧急贷款，以帮助该国应对新冠疫情对经济的冲击。

IMF副总裁张涛当天在一份声明中说，尽管牙买加政府积极应对疫情，但其经济仍然受到严重影响，旅游业停摆和侨汇收入下降造成相当大的国际收支压力。IMF提供贷款将增加牙买加外汇储备，并将激励其他国际金融机构等提供更多支持。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至38799例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部16日发布的疫情数据显示，该国15日新增确诊病例1581例，新增死亡病例31例，新增治愈出院病例725例。截至15日，巴基斯坦累计确诊病例38799例，累计死亡病例834例，累计治愈出院病例10880例，累计进行核酸检测359264人次。

肯尼亚宣布关闭与两邻国陆路边境口岸以遏制疫情

肯尼亚总统肯雅塔16日发表电视讲话表示，为防止疫情输入，肯尼亚将关闭与邻国索马里和坦桑尼亚的陆路边境口岸，禁止除进行货物运输外的人员出入。货车司机入境前将接受新冠病毒检测，结果为阴性才可入境。

此外，肯尼亚首都内罗毕以及蒙巴萨郡、夸莱郡、基利菲郡和曼德拉郡的“封城”令延长至6月6日。

埃及确诊病例增至11719例 2020年失业率或将升至10.3%

埃及卫生部16日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例491例，累计确诊11719例；新增死亡病例20例，累计死亡612例。

埃及规划部长哈拉·赛义德当天表示，受新冠疫情影响，埃及3月底至4月底失业率上升到9.2%。国际货币基金组织预测，埃及2020年失业率或将升至10.3%。

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(责编：崔越、杨牧)