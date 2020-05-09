西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

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人民网北京5月9日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3675552例。意大利新冠死亡病例超3万例。法国新增新冠死亡病例243例。西班牙单日新增确诊病例数重新过千。俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过18万。瑞士及列支敦士登新增确诊病例连续3天回升。埃及新冠确诊病例超过8000例。苏丹延长喀土穆州全面宵禁。受疫情影响，哈萨克斯坦多地取消胜利日庆祝活动。澳大利亚推出“三步走”计划，逐渐解除疫情限制。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至13112例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3675552例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间8日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加87723例，达到3675552例；中国以外死亡病例较前一日增加5429例，达到254831例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加87729例，达到3759967例；死亡病例较前一日增加5429例，达到259474例。

意大利新冠死亡病例超3万例

意大利民事保护部门8日发布的数据显示，意大利当天新增确诊病例1327例，累计确诊217185例；新增死亡病例243例，累计死亡30201例。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗当天在视频发布会上表示，意大利疫情曲线正在下降，全国20个地区正朝着病例越来越少的方向发展。

法国新增新冠死亡病例243例

法国卫生总署8日发表新闻公报说，法国新增新冠死亡病例243例，累计死亡病例26230例。

法国政府网站8日公布的数据显示，法国新增确诊病例642例，累计确诊病例138421例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例34890例，较前一日增加237例。

西班牙单日新增确诊病例数重新过千

西班牙卫生部8日公布的新冠疫情数据显示，截至7日21时，该国通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的病例累计222857例，24小时内新增1095例，这是近来单日新增病例数回落后再次超过千例。

西卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙在当天的新闻发布会上说，当日一些数据略有上升，但近来疫情的总体趋势缓和。根据西政府制定的限制措施降级政策，各自治区可根据自身状况，提交从11日开始整体或局部进入限制措施降级第一阶段的申请。

俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过18万

据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局8日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例10699例，累计确诊187859例，累计治愈26608例，死亡1723例。

目前俄罗斯境内确诊的新冠病毒感染病例总数在美国、西班牙、意大利、英国之后，位居全球第五。

瑞士及列支敦士登新增确诊病例连续3天回升

瑞士联邦公共卫生办公室8日公布的新冠疫情数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例升至30207例，比前一天增加81例。这是两国新增确诊病例连续3天回升。

瑞士内政部长阿兰·贝尔塞8日在例行记者会上呼吁民众继续遵守有关卫生和社交距离的规定，因为“病毒仍然存在”。他表示，瑞士新冠病毒追踪软件预计于13日进入测试阶段，但在正式投入使用前需获得议会批准，联邦委员会将提交相关提案。

埃及新冠确诊病例超过8000例

埃及卫生部8日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例495例，累计确诊8476例；新增死亡病例21例，累计死亡503例。

埃及规划部长哈拉·赛义德当天在视频会议上说，疫情对埃及多个经济部门产生严重影响。政府将在斋月后进一步采取措施推动经济复苏，对农业、通信技术、制药和化工等行业加大扶持力度。

苏丹延长喀土穆州全面宵禁

苏丹卫生紧急事务高级委员会8日宣布，将喀土穆州实行的全面宵禁延长10天。

苏丹卫生紧急事务高级委员会主席西迪克·塔乌尔当天发表声明说，为防控新冠疫情，该委员会决定从9日起将喀土穆州实行的全面宵禁延长10天。同时，首都喀土穆到各州的旅行限制也一并延长。

受疫情影响 哈萨克斯坦多地取消胜利日庆祝活动

据哈萨克斯坦卫生部公布的最新数据，截至当地时间5月8日16时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到4753例，康复1582例，死亡31例。

全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊1502例和950例。鉴于疫情严峻，努尔苏丹和阿拉木图相继宣布取消一年一度的“5月9日胜利日”庆祝活动。

澳大利亚推出“三步走”计划，逐渐解除疫情限制

澳大利亚总理斯科特·莫里森8日在新闻发布会上宣布，该国将分三个阶段逐步解除疫情限制，以实现到七月份重新开放经济。

莫里森指出，各州的解禁速度将由各州政府按本州情况决定。目前西澳大利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州已经在实施第一阶段解禁计划。截至8日，澳大利亚在过去24小时内新增18例新冠肺炎确诊病例，累计确诊6914例，其中治愈6079例，死亡97例。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至13112例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月8日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至13112例，新增336例。目前，有2494名患者被治愈，另有943例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者113人，死亡病例增加13例。

当地媒体8日援引印尼政府最新预测数据报道称，在新冠肺炎疫情大流行结束后，印尼贫困率将从目前的约9.2%上升至12%。

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(责编：于洋、杨牧)