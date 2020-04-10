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人民网北京4月10日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织表示新冠肺炎致死率大概是流感的10倍。美国确诊病例超45万，防疫物资将近“耗尽”。 意大利确诊病例超14万，重症病例连续6天下降。西班牙确诊病例超15万，首相称将渐解“禁足令”。英国首相约翰逊已转出重症监护室，将继续在医院接受观察。法国死亡病例升至12210例，重症患者人数首次下降。加拿大确诊病例超2万，特鲁多警告民众必须在至少一年内对疫情保持警惕。印度确诊病例达5865例，疫情暴发点逐步扩散，新德里、孟买等大城市的贫民窟成为潜在暴发地。南非全国“封城”措施将延长两周。

世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

世卫组织9日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达1352949例。

世卫组织总干事谭德塞在代表团通报会上表示，今天是世卫组织收到新冠肺炎首批报告以来的第100天，已对这种新的病毒有了更多的了解。

谭德塞表示，自两个月前启动第一个战略准备和响应计划以来，情况发生了很大变化。全球范围内的病毒传播使卫生系统不堪重负，破坏了全球经济，并导致了社会混乱，估计新冠肺炎的致死率是流感的10倍。

美国确诊超45万 防疫物资将耗尽

据美国约翰斯`霍普金斯大学实时监测系统显示，截至美东时间4月9日下午6点，美国已经至少有新冠病毒感染病例454304例，其中包括死亡病例16267例。

美国卫生与公众服务部8日表示，美国国家应急药品战略储备项目库存中的N95级医用和外科口罩、面罩、防护服等医疗物资将近“耗尽”，而这些物资正是在一线救治新冠病毒患者的医护人员必需且急需的“个人防护用具”。然而，美国一家医院一名护士以网上筹款方式为自己和同事采购新冠病毒防护用品，却遭所就职医院停职，理由是擅自购买和分发防护用品。

意大利确诊病例超14万 重症病例连续6天下降

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利9日说，截至当天18时，意大利累计新冠确诊病例增至143626例，比上一日增加4204例。死亡病例增至18279例，治愈病例增至28470例，死亡病例和治愈病例分别比上一日增加610例和1979例。

在现有确诊患者中，有64873人在居家隔离，28399人在医院接受普通治疗，3605人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少88例，是连续第六天下降；在医院接受普通治疗的人数连续第三天下降。

西班牙确诊病例超15万 首相称将渐解“禁足令”

西班牙卫生部9日发布数据显示，该国累计新冠确诊病例数超过15万例，累计死亡病例超1.5万例，粗病亡率高达10%。

西班牙首相桑切斯在当天的议会会议上宣布，西政府目前正在制定一项“渐进的、阶梯式的、严格的”方案，以期逐步解除对民众的“禁足令”，这一方案的推行将取决于对疫情的控制速度。

英国首相约翰逊已转出重症监护室

英国首相府发言人9日晚证实，首相约翰逊已从重症监护室转移到普通病房，目前还在康复早期阶段，将继续在医院接受观察。

英国卫生部9日发布的新冠疫情数据显示，英国确诊病例累计65077例，一日新增4344例；死亡病例累计7978例。

法国死亡病例升至12210例 重症患者人数首次下降

法国卫生总署署长萨洛蒙9日说，法国新冠死亡病例升至12210例，重症患者人数首次出现下降。

萨洛蒙当天在新闻发布会上说，在所有死亡病例中，医院死亡病例为8044例，包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为4166例。目前有30767人正在医院接受治疗，其中7066人在重症监护室接受治疗。重症患者较前一日减少82人，这是在重症监护室接受治疗的患者人数首次出现下降。

加拿大确诊病例超2万

加拿大电视台汇总各省卫生部门的统计数据，截至9日中午，加拿大新增确诊病例1399例，累计确诊病例20690例，新增死亡病例68例，累计死亡病例504例。

加拿大总理特鲁多当天再次呼吁民众尽量待在家中，出门保持2米社交距离。他警告说，加拿大民众必须在至少一年内对疫情保持警惕，直至疫苗出现。

印度确诊病例达5865例 疫情暴发点逐步扩散

印度卫生部9日发布最新数据显示，截至当地时间9日17时，该国新增确诊病例591例，累计确诊达到5865例，累计死亡169例，治愈出院478例。

目前，印度疫情暴发呈逐步扩散态势。疫情暴发初期，印度确诊病例主要以输入性病例为主，且多发于交通枢纽等大城市。“封城”后，农民工迁徙返乡和宗教活动为疫情蔓延带来极大风险。此外，在新德里、孟买等大城市，贫民窟成为潜在暴发地。

南非全国“封城”措施将延长两周

当地时间4月9日晚，南非总统拉马福萨在电视讲话中宣布，将延长全国封锁状态2周。此前，该国已经从3月27日起开始实施为期21天的“封城”措施，现在被延长至35天。在此期间，除提供基本社会服务的人群外，南非居民只能允许离家购买食物、领取福利金及寻求医疗服务。

(责编：刘叶婷、杨牧)