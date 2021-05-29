新华社伦敦5月28日电（记者王慧慧）英国财政大臣里希·苏纳克28日呼吁七国集团继续共同努力，确保全球经济实现绿色和可持续复苏。七国集团贸易部长会议同日发表联合公报说，将致力于推动全球贸易从新冠疫情中复苏。

英国是今年七国集团轮值主席国。根据英国财政部网站28日发表的声明，苏纳克在当天结束的七国集团财长和央行行长视频会议上说，七国集团应确保在经济和金融政策中优先考虑应对气候变化，确保全球金融市场在向净零排放过渡中发挥作用，如改善与气候相关的财务信息披露等。

七国集团贸易部长视频会议也于当天结束。各方在会后发表的联合公报中说，将致力于继续共同努力，推动全球贸易向前发展，以支持全球从疫情中复苏。各方同意推进贸易和环境、贸易和健康以及数字贸易等关键问题，确保全球贸易成为包容性经济增长的引擎。

公报说，七国集团希望尽快向世界各地尽可能多的人提供安全有效的新冠疫苗，将优先支持世界贸易组织的工作，以确定扩大全球疫苗生产和分销的解决方案，并支持战略投资，使疫苗生产基地多元化。

七国集团包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。七国集团领导人峰会将于6月在英国康沃尔郡举行。

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