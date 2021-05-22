五月二十一日晚，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京5月21日电 （记者王芳、杨迅、刘慧）5月21日晚，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。

习近平指出，一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会首要任务。二十国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任，着力提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平。

习近平提出5点意见：

第一，坚持人民至上、生命至上。抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民，必须以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事，切实尊重每个人的生命价值和尊严，保证人民群众生活少受影响、社会秩序总体正常。

第二，坚持科学施策，统筹系统应对。要统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。二十国集团成员要采取负责任的宏观经济政策，维护全球产业链供应链安全顺畅运转，继续支持发展中国家尤其是困难特别大的脆弱国家。

第三，坚持同舟共济，倡导团结合作。要秉持人类卫生健康共同体理念，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。搞政治操弄丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。

第四，坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”。要摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。疫苗研发和生产大国要负起责任，多提供一些疫苗给有急需的发展中国家。多边金融机构应该为发展中国家采购疫苗提供融资支持。世界卫生组织要加速推进“新冠肺炎疫苗实施计划”。

第五，坚持标本兼治，完善治理体系。要加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，坚持共商共建共享，更好反映发展中国家合理诉求。要提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、打击虚假信息能力、向发展中国家提供支持能力。

为继续支持全球团结抗疫，习近平宣布：

——中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。

——中国已向全球供应3亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗。

——中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。

——中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

——中国倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。

习近平最后强调，让我们携手并肩，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来！（讲话全文见第二版）

全球健康峰会由二十国集团主席国意大利和欧盟委员会联合倡议举办。会议以视频方式进行，主要讨论合作应对疫情、加强今后大流行防范等问题。峰会发表了《罗马宣言》，重申二十国集团将加强团结、深化合作、科学施策，将人民放在疫情防控工作中心，在金融、疫苗等方面加大对发展中国家的支持。

《 人民日报 》（ 2021年05月22日 01 版）

(责编：张信凤、杨牧)