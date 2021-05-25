本报记者 李嘉宝

5月6日，乌拉圭甲级联赛球员在首都蒙得维的亚百年纪念体育场内接种首剂中国科兴新冠疫苗。该批疫苗由北京科兴中维生物技术有限公司捐赠。

尼古拉斯·塞拉亚摄（新华社发）

近期，多国公布中国新冠疫苗临床使用的最新数据，美西方对中国疫苗安全性有效性的恶意抹黑屡遭“打脸”。彭博社指出，中国疫苗在全球多个国家和地区展现出优越的有效性，为接种该疫苗的数十个国家带来了积极信号。

安全有效

“临床数据说明了一切”

最近，位于巴西东南部的小镇赛拉纳成为不少外媒关注的焦点。据美媒报道，过去3个月，在当地符合条件的2.7万余名成年人中，接种中国科兴新冠疫苗的比例为98%。

结果如何？《华尔街日报》详细描述了小镇现状：与3月新冠肺炎疫情高峰时相比，感染率下降了75%。完成疫苗接种的人群中没有出现死亡病例。这表明，科兴疫苗对席卷巴西的P.1变异毒株有效。

“结果令人振奋！”塞拉纳镇的官员和民众兴奋欢呼，“数据说明了一切。我们成功了！”连美媒都不得不承认：“在赛拉纳发生的一切，为仍在与疫情做斗争的国家带来了希望。大规模的疫苗接种起了作用，证明科兴疫苗有效。”

彭博社近日刊登题为“中国科兴疫苗在真实世界研究中非常有效”的报道，援引印尼卫生部长的话说，通过对接种科兴疫苗的本国医务工作者跟踪调查发现，接种者全部免于死亡，96%免于住院，94%免于感染。彭博社指出，这些数据进一步表明，中国科兴疫苗的实际有效性好于试验阶段结果。

智利卫生部5月17日公布中国科兴疫苗保护效果的最新数据：该疫苗在第二剂接种14天后，预防有症状感染的有效率为65.3%，预防住院治疗的有效率为87%，预防进入重症监护病房的有效率为90.3%，预防感染所致死亡的有效率为86%。“疫苗对预防有症状感染、减少入院和预防新冠病毒感染所致的死亡是有效的。”智利卫生部官员表示。

5月11日，有美媒借塞舌尔最近新增病例有所增加，质疑中国国药疫苗在该国的使用效果，当天即遭塞总统拉姆卡拉旺辟谣：“中国疫苗为塞舌尔人民提供了很好的服务。大多数新增病例发生在未完全接种疫苗的人群中。”

世界卫生组织5月7日宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。世卫组织总干事谭德塞指出，这是“第6种获得世卫组织安全性、有效性和质量验证的新冠疫苗”。世卫组织多位官员还称赞，中国国药疫苗生产环节规范，临床使用安全有效且对预防重症和死亡非常有效。

广受欢迎

“为全球抗疫发挥作用”

据中国外交部5月21日公布的数据，中方在大力推进国内疫苗接种的同时，向80多个国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗。目前中方已向全球供应3亿剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。中国疫苗受到国际社会的广泛认可和欢迎，为全球尤其是广大发展中国家抗击疫情筑起生命防线。

“中国的新冠疫苗正在走向全球。”英国《自然》杂志网站日前刊文称，中国国药新冠疫苗被列入世卫紧急使用清单，科兴疫苗也进入评估的最后阶段。这两款疫苗将有助于填补新冠疫苗全球实施计划目前的供应缺口。“中国疫苗已经推动40多个国家的疫苗接种行动。”

近日，美媒援引兰德公司亚太政策研究中心流行病学专家的观点指出，世卫组织对中国疫苗的支持可以让那些无法获得美欧疫苗的发展中国家放心。因为“中国拥有世界急需的新冠疫苗制造能力，拥有支持联合国新冠疫苗实施计划的政治方案”。

据泛美卫生组织最新统计，截至5月14日，数据完整的26个拉美和加勒比国家共接种了8413.7万剂新冠疫苗，其中，中国疫苗为5462.8万剂，约占65%。目前，多种中国新冠疫苗在巴西、智利、墨西哥、阿根廷、秘鲁等拉美国家获得紧急使用许可，并已开始大规模接种。

5月19日，中国国务委员兼外长王毅在联合国安理会高级别会议上宣布，中国已经并正在向30多个有需要的非洲国家提供新冠疫苗。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报记者采访时指出，2020年初新冠肺炎疫情暴发后，中国第一时间部署疫苗研发，在全球疫苗研发中属于第一梯队。中国国内疫苗接种剂次已超过5亿，安全性有效性有大量临床数据支撑，不容随意抹黑。

“中国疫苗的成功是必然的。”津巴布韦《新闻日报》近日刊文称，“这个亚洲大国在疫苗研发领域走在前列，有能力在其境内制造疫苗并输送到世界各个角落，真正为全球抗疫发挥作用。”

公共产品

“许多国家的唯一选择”

当前，新冠疫苗接种在多国展开，为人类战胜疫情带来曙光。然而，一些西方发达国家储备了远超于其需求的疫苗，人为制造“免疫鸿沟”，大搞政治操弄，严重破坏全球抗疫大局。

“发展中国家正尽力寻找办法弥补这道‘免疫鸿沟’，中国疫苗带来了希望。”美国独立作家、前史汀生中心客座研究员詹姆斯·伯顿近日在媒体刊文称，“与一些西方国家不同，中国将疫苗视为‘全球公共产品’。中国制药厂商正在与发展中国家合作生产、分发疫苗。不仅如此，中国企业与阿联酋、马来西亚、印尼等国开展合作，将确保当地生产的国药疫苗遍及发展中国家。这意味着，中国疫苗将成为全球接种工作的中坚力量。”

“世界越来越依赖中国的疫苗。”《日本时报》援引专家观点称，“中国不仅是全球新冠疫苗最大出口国。在许多国家，它成了唯一选择。”

中国外交部发言人赵立坚近日表示，中国对外提供疫苗或抗疫物资不是为了从他国换取好处，没有任何地缘政治目的，不附加任何政治条件。“如果我们能多让一个人呼吸，就要多让一个人呼吸，不论他们来自哪个国家，是黑人、白人还是黄种人。”

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军向本报记者指出，美西方抹黑中国疫苗是将疫情政治化的表现，其目的是掩盖本国政府疫情防控不力的事实、转嫁国内社会矛盾，同时试图凭此增加自家疫苗的国际竞争力，争取更多订单。

徐秀军进一步指出，中国致力于促进全球疫苗公平分配，提升了疫苗在全球尤其是广大发展中国家的可及性和可负担性，能够有效防范西方国家以疫苗为筹码捞取政治和商业私利。这是中国践行人类命运共同体理念的务实举措，展现了中国负责任的大国形象和维护全人类共同利益的不懈努力。

“在全球抗疫的关键时期，拿疫苗做政治文章，违反了最起码的人道主义精神，是毫无意义的。”陈凤英指出，各国应携手合作应对疫情，在共同抗疫中总结经验教训，不断促进世卫组织框架下国际卫生治理机制的发展完善。

(责编：艾雯、刘叶婷)