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“我眼中的新疆”国际研讨会在喀什召开

2021年05月21日16:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网喀什5月21日电 （苏缨翔、袁蒙）为了展现新疆真实形象，共同探讨新疆经济社会发展，由中国公共外交协会主办的“我眼中的新疆”国际研讨会20日晚在新疆喀什“古丽的家”民宿召开。

参观学校、企业，逛夜市、巴扎，采访当地少数民族家庭、宗教人士、企业管理者，与当地百姓一起跳舞歌唱……针对一些西方国家对新疆进行的“强迫劳动”“种族灭绝”等抹黑和指责，中国公共外交协会近日组织了一支由国内专家学者和媒体人组成的参访团，实地到访新疆各大县市，通过广泛参观和深入了解，以自身所见所闻，驳斥抹黑言论。

“我眼中的新疆”国际研讨会在新疆喀什“古丽的家”民宿举办。人民网 苏缨翔摄

中国公共外交协会会长吴海龙在现场分享了本次新疆参访团的所见所闻，他说：“希望今天的国际研讨会能让大家对新疆有一个全面、真实、客观的了解。”

在谈到某些西方媒体对新疆的污名化报道时，斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在视频致辞中指出，“种族灭绝”这类指控缺乏事实基础，并展现了政治偏见。

上海合作组织前秘书长阿利莫夫通过视频分享了自己的新疆体验：“2005年至2018年，我在中国工作和生活期间曾多次访问新疆，我被新疆热情好客的人民和悠久的历史所折服，伟大的古丝绸之路从新疆横穿而过，将中亚以及更远的地方联系在一起。我也目睹过新疆面临的很多挑战，以及它在这些挑战当中表现出来的韧性和发展。”

“我眼中的新疆”国际研讨会通过线上线下相结合的方式举办。人民网 苏缨翔摄

丹麦籍企业家、Dumoco国际贸易有限公司创始人兼首席执行官戈登·杜莫林在研讨会上表示，西方一些媒体对新疆的抹黑都是政治化行为的表现。他们的做法是为了获得自己的主导地位，从而使中国受制于他国。他说：“这个世界应该合作多样化，我们应该相互尊重，为我们的子孙呈现更好的时代。”

英国伦敦市经济与商业政策署前署长罗思义表示：“西方对新疆‘反人类罪’的指控是无稽之谈，有关数据显示维吾尔族人口增长速度超过汉族，这难道是反人类罪吗？”罗思义指出，西方某些势力在涉疆问题上撒下弥天大谎，呼吁大家在谎言面前仗义执言，让新疆的真相浮出水面。

“古丽的家”的主人沙拉麦提古丽·卡日表演迎宾舞。人民网 苏缨翔摄

参会人员就新疆教育、基础设施、宗教、人口等话题，与现场及线上的嘉宾展开了提问和讨论。吉尔吉斯斯坦前总理卓奥玛尔特·奥托尔巴耶夫在会上表示，希望西方政客和媒体能够去新疆看一看，希望更多科学、体育、商界人士去新疆实地探访。

吴海龙在会议最后表示，希望大家共同努力，讲述真相，讲述真实的新疆故事，希望世界人民能够相互理解，更好地了解新疆。

(责编：燕勐、常红)

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