高歌 孟宾 实习生 孙玥 竺成琳 陆必纯

5月22日13时许，中国“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平逝世，享年91岁。外国媒体和网友也十分关注袁隆平去世的消息，纷纷赞颂袁隆平对中国和世界粮食安全的卓越贡献，赞扬他的壮举“成功养活了世界近五分之一人口”。

美联社发表题为《中国科学家袁隆平去世，其水稻研究帮助养活全球人口》的文章称，袁隆平一生致力于水稻研究，在中国家喻户晓，被誉为“杂交水稻之父”，并且在2004年获颁世界粮食奖。袁隆平的研究不仅帮助中国从粮食短缺迈向了粮食充足供应，他和他的团队还与数十个国家开展合作，帮助他们解决粮食安全和营养不良问题。即使在晚年，袁隆平也没有停止研究工作。

美联社发文纪念袁隆平。图片来源：网站截图

西班牙《世界报》发表题为《“杂交水稻之父”袁隆平逝世》的报道，赞扬袁隆平的壮举“成功养活了世界近五分之一人口”。作为成功研发杂交水稻的第一人，袁隆平被视为“亚洲英雄”。同时，他带领团队连续攻关，不断打破自己的记录。为表彰他对中国粮食安全、农业科学发展和全球粮食产量增长所作的贡献，2019年袁隆平获得中国最高荣誉“共和国勋章”。

韩联社、韩国《中央日报》等韩国主流媒体以《中国“杂交水稻之父”袁隆平离世，全民哀悼》为题，报道袁隆平离世及中国人民的深切哀悼。韩联社报道称，袁隆平被称为“中国杂交水稻之父”，备受尊敬。他不顾年岁已高，2021年初还去水稻培育现场开展研究。文章引用人民日报、新华社、中国农业农村部消息，全面报道了袁隆平研发杂交水稻的历程、对中国和世界的贡献以及国内民众通过线上、线下对他的离世表达哀悼的情况。

巴西《水稻星球》杂志刊文表示，对于许多中国人来说，袁隆平“解决了吃不饱的问题”，在中国受到人民的敬爱。为表彰袁隆平在水稻产量及粮食安全方面做出的重要贡献，一颗小行星以他的名字命名，即“袁隆平星”。

韩国《中央日报》报道称，袁隆平开发的水稻品种在印度、孟加拉国、印尼、越南、菲律宾、美国、巴西等地普及，为解决世界粮食问题作出巨大贡献。

阿拉伯网站“almuheet”推出《谁是中国“杂交水稻之父”》人物专篇，介绍了袁隆平为推进中国和世界粮食安全所作的杰出贡献。文章提到，中国杂交水稻在非洲的种植和推广促进了非洲国家的粮食安全，推动了许多非洲发展中国家的农业和经济发展。

《纽约时报》在文章中称，袁隆平的研究成果使水稻收成大幅上升，挽救了无数生命，是中国的民族英雄。

西班牙埃菲社和《国家报》均对袁隆平逝世的消息进行了报道，盛赞他为推动全球粮食安全所作的杰出贡献。

巴林《祖国报》、埃及《第七日》报、埃及新闻网站“Vetogate” 及“albawabhnews”、也门萨巴通讯社、沙特新闻网站“ajel”等多家阿拉伯国家媒体也对此予以关注和报道。

联合国、联合国粮农组织等也在其社交平台悼念袁隆平：

@联合国：袁隆平院士为推进粮食安全、消除贫困、造福民生做出了杰出贡献！

联合国、联合国粮农组织在其社交平台悼念袁隆平。图片来源：网站截图

来自世界各地的网友也在相关报道的评论区表达对袁隆平的缅怀和敬意——

智利网友对袁隆平的贡献表达了感谢：“感谢袁隆平院士发现了杂交水稻，愿他安息。”

“电视上直播了袁隆平院士的送别仪式，可以看出人们对这位伟大科学家的爱戴。因为他的贡献，我们如今才能吃上一盘‘智利炒饭’，向他致以拥抱。”

智利网友对袁隆平的贡献表达感谢。图片来源：Facebook“智利-中国（ChileChina）”小组官方账号截图

巴西网友也纷纷缅怀袁隆平：“他为人类的生存和中国人民的发展作出了卓越贡献，愿他安息。”

“他为世界人民留下了光辉的遗产。”

“我们必须向中国人的智慧脱帽致敬。他们动手创造的一切都取得了良好的成果。无论是经济还是科学方面，中国成为世界上最强大的国家之一绝非偶然。”

巴西网友留言评论。图片来源：网站截图

在马达加斯加，杂交水稻被印在了当地最大面额的纸币上，一位成功种植中国杂交水稻的民众说道：“我们不再忍受饥饿。”

一些阿拉伯网友也在社交媒体上发表评论，深切缅怀袁隆平：“他为人类作出了杰出贡献，将永远活在我们的心中。”

“我们多么需要像他这样的伟人啊！”

阿拉伯网友留言评论。图片来源：网站截图

(责编：高歌、常红)