全球生物多样性保护任重道远，各国命运与共，唯有风雨同舟，不断汇聚保护生物多样性的国际合力，才能共建共享万物和谐的美丽家园

5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“呵护自然 人人有责”，旨在号召国际社会团结合作，为保护生物多样性贡献智慧和力量。生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。在全球物种灭绝速度不断加快、生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险之际，人类当以更大的决心和力度共同保护生物多样性，共同构建人与自然生命共同体。

中国始终将生物多样性保护作为生态文明建设的重要内容和推动高质量发展的重要抓手，逐步将生物多样性保护纳入国家各类规划和计划，发布并实施《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011—2030年）》，先后出台10多部与生物多样性相关的法律法规。中国各类自然保护地已达1.18万个，占陆域国土面积18%，提前实现了“爱知目标”提出的到2020年达到17%的目标。青海三江源，雪豹正在伺机捕猎；陕西秦岭，大熊猫喜添新丁；山东泰山，泰山柳蓬勃生长……充满生机的画面层出不穷，映照出中国生物多样性保护的成就。中国稳步实施各类重大生态保护与修复工程，2009年至2019年共完成造林7039万公顷，成为全球同期森林资源增长最多的国家。通过不懈努力，中国90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。建设美丽中国日益成为全中国人民的自觉行动，这也是为共建万物和谐的美丽世界而不懈努力。

作为全球生物多样性保护的重要参与者、贡献者、引领者，中国深度参与国际交流与合作。去年9月，习近平主席在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话，站在对人类文明负责的高度，为共建万物和谐的美丽家园提出四点建议，不仅揭示了尊重自然、顺应自然、保护自然的深刻理念，更为实现人与自然和谐共生贡献了中国方案、中国智慧。中国认真履行已加入的生态环境相关国际公约，倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，先后与100多个国家开展环保交流合作，实施一大批生物多样性合作项目。中国的努力和贡献得到国际社会积极评价。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生评价，中国的领导力为全球生物多样性保护议程注入活力。

今年10月，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国昆明举行，大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”。大会将审议通过“2020年后全球生物多样性框架”，为全球生物多样性保护指明方向。作为大会东道国，中国将同各国分享生物多样性保护和治理经验，共绘生物多样性保护的宏伟蓝图。

“天地与我并生，而万物与我为一。”全球生物多样性保护任重道远，各国命运与共，唯有风雨同舟，不断汇聚保护生物多样性的国际合力，才能共建共享万物和谐的美丽家园。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)