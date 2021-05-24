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写有著名公式的爱因斯坦亲笔信被拍卖 价格超120万美元

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来源：人民网-国际频道  2021年05月24日09:14

人民网讯 据外媒报道，近日，世界著名物理学家爱因斯坦亲手书写的、带有他著名公式E=mc2的信函，在波士顿RR Auction拍卖行，以超过120万美元的价格售出。

据英国《卫报》报道，拍卖于5月13日开始，并于20日结束。拍卖行原本预计该信函的售价约为40万美元。据介绍，这是一封写给波兰裔美国物理学家西尔伯施泰因（Ludwik Silberstein）的一页手写信，由德文撰写，时间为1946年10月26日。爱因斯坦在信函的开头写道：“您的问题可以用公式E=mc2解答，而无需任何其他学识。”

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(责编：刘洁妍、常红)
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