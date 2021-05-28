英国：冕狐猴走路魔性如跳舞 雨林栖息地丧失导致濒临灭绝

人民网讯 当地时间5月27日，英国切斯特，当地启动了一项欧洲濒危物种繁殖计划，多只冕狐猴被送来它们在切斯特动物园的新家。冕狐猴在地面上行走是蹦蹦跳跳的，有着特殊的“舞蹈天赋”。它们在地面上行动时并不用四肢爬行，由于它们的脊椎并不发达，所以只靠两条后腿跳跃着前进，并伴随着前肢在空中的舞动，看起来就像是在跳舞一样，因此有了“跳舞狐猴”的称号。作为树栖动物的冕狐猴生活在雨水丰沛的马达加斯加森林里，十分珍稀；而由于大量栖息地丧失，冕狐猴也濒临灭绝。

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