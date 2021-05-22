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【中国有约】防风固沙生态林：“刀郎儿女”守卫绿色家园 

2021年05月22日11:29 | 来源：人民网-国际频道
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麦盖提县防风固沙生态林基地。人民网 张荣摄

人民网喀什5月21日电 （张荣）新疆喀什地区的麦盖提县地处塔克拉玛干沙漠边缘，三面环沙，沙漠面积占全县总面积的90%以上，2010年以前麦盖提县年均降雨量只有50多毫米，蒸发量超过2000多毫米，每年沙尘天气一度多达150多天。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，始终把生态文明建设放在治国理政的重要战略位置。习近平总书记多次强调，绿水青山就是金山银山，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。麦盖提县也深入贯彻落实了这一理念，全面实施精准造林工程。

百万亩工程 提升居民幸福指数

麦盖提县防风固沙生态林基地。人民网 张荣摄

2012年，麦盖提县在塔克拉玛干沙漠边缘启动实施了环塔百万亩防风固沙生态建设工程。计划分三个阶段完成，其中首期30万亩，中期和远期70万亩。截至目前，麦盖提县按照“因地制宜、适地适树”和生态经济兼顾的原则，累计完成造林41万亩。

随着生态林规模的不断扩大，一道大型的生态屏障矗立在麦盖提县绿洲和塔克拉玛干沙漠之间，风沙向绿洲侵蚀的势头得到了有效遏制。麦盖提县作为新疆“刀郎文化”的发祥地，也变得更加干净靓丽，风沙等自然灾害造成的不利影响也大幅度减弱，群众的幸福生活指数不断提升。

创造就业岗位 为居民创收增收

“我们现在每户管控大约是1400亩，每家农户管护防风固沙林年收入大概是4万元。现在我们也普及了机械化滴灌，更加科学的管护树木。与此同时我们现在大力发展经济林，帮助居民增收创收。”麦盖提县治沙主任殷红海表示。

在生态林建设过程中，当地还把生态林管护同就业相结合。通过聘用周边乡镇居民，防风固沙的同时，还为当地创造了就业岗位，提升了居民收入。

防风固沙只有进行时 没有完成时

麦盖提县防风固沙生态林基地。人民网 张荣摄

麦盖提县坚持“一届接着一届干、一张蓝图绘到底”的信念，持之以恒、矢志不移的推进这一绿色民生工程，“只有进行时，没有完成时”的推进百万亩防风造林工程。

放眼望去，沙土飞扬的沙漠被披上了绿装，将近“十年磨一剑”的不懈坚持，展现了麦盖提县“刀郎儿女”捍卫绿色家园的决心。

(责编：张信凤、常红)

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