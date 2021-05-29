中方对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示坚决反对

新华社北京5月28日电 （记者潘洁、董雪）针对日本和欧盟领导人会谈联合声明中涉台言论，外交部发言人赵立坚28日表示，日欧有关言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害国际和平与稳定。中方对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。

在当日例行记者会上，有记者问：日本和欧盟27日举行了领导人会谈并发表联合声明，里面“强调台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”。中方对此有何评论？

赵立坚说，日欧上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害国际和平与稳定，损害地区国家相互理解与信任，损害第三方利益，与其所声称的“建设一个更加安全、民主、稳定的世界”的目标明显背道而驰。“我们对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方将继续坚定捍卫国家主权、安全和发展利益。”

他说，近一段时间以来，日本政府出于遏制中国的一己私心，罔顾国际关系基本准则，在各种场合接二连三拿中国说事，渲染“中国威胁”，拉“小圈子”鼓吹地缘政治对抗，基于谎言和虚假信息对华污蔑抹黑，粗暴干涉中国内政。这些错误做法与合作共赢的时代潮流背道而驰，已经给中日关系和地区局势稳定带来不利影响。

赵立坚表示，香港、新疆事务纯属中国内政，根本不存在什么人权问题，任何外国政府、组织和个人都无权干预。台湾是中国领土，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一。“就台海局势而言，两岸统一就是维护地区与世界和平稳定的最佳答案。奉劝日方不要把手伸得太长，更不要再四处煽风点火。”

他说，在本地区有关国家共同努力下，东海和南海局势总体保持稳定。中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，同时愿同有关当事国通过协商谈判妥善处理海上分歧，共同维护本地区和平与安宁。“日方既然如此重视海洋，那么在福岛核事故核污染水处置问题上，为什么无视自己应尽的国际责任和义务，置全人类生命健康和全球海洋卫生安全于不顾，不立即撤销排海决定呢？日方口口声声的‘自由开放’，难道是‘自由排放’吗？”

赵立坚强调，在对华关系上，搞“麦克风外交”不是正途，攻击抹黑只能适得其反，拉帮结伙没有帮助，胁迫对抗更无出路。日方应该早日悬崖勒马，好自为之。

敦促美方立即停止干预香港事务、干涉中国内政

新华社北京5月28日电 （记者董雪、潘洁）针对美国国务卿布林肯近日有关涉港言论，外交部发言人赵立坚28日说，中方对美方公然污蔑完善香港特区选举制度本地立法表示强烈不满和坚决反对。美方应该尊重国际关系基本准则，立即停止干预香港事务、干涉中国内政。

香港特区立法会27日三读通过《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》，相关条例将于5月31日刊宪生效。这标志着完善香港特别行政区选举制度的本地立法工作全面完成。

当日例行记者会上，赵立坚在回答有关提问时说，中方对美方公然污蔑完善香港特区选举制度本地立法表示强烈不满和坚决反对。中国是法治国家。香港特区全面完成此次本地立法，是贯彻落实全国人大有关决定及全国人大常委会修法精神的重要举措，将堵塞特区原有选举制度的漏洞，进一步确立“爱国者治港”新秩序，推动香港民主政制在健康有序的轨道上稳健向前发展，为香港实现良政善治提供更坚实的保障，更好地维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定。

赵立坚说，美方有关言论无视这一基本事实，对中国中央政府和香港特区政府及立法会无端指责，美方关心香港民主和港人权利是假，插手香港政治、干涉中国内政是真。

“香港是中国的特别行政区，包括选举制度改革在内的香港事务纯属中国内政。美方应该尊重国际关系基本准则，立即停止干预香港事务、干涉中国内政。”他说。

(责编：赵欣悦、白宇)