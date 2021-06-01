新华社北京5月31日电 综述：多国学者认为“实验室泄漏”阴谋论破坏全球抗疫努力

新华社记者

近日，美国政府、部分媒体和少数专家合力掀起新一轮新冠病毒“实验室泄漏”阴谋论的炒作，还声称动用情报力量来搞所谓病毒起源调查。多国专家对此表示，新冠病毒“实验室泄漏”说缺乏证据支持，病毒起源需要在积极氛围中寻找答案，采取对抗性方式会破坏全球抗疫努力。

《华尔街日报》近期一篇报道援引所谓“情报”称，武汉病毒研究所3名科研人员2019年11月患重病住院，“症状与新冠感染和常见季节性疾病一致”。报道据此鼓噪对中国进行调查。

德国汉堡大学自然历史中心主任马蒂亚斯·格劳朴莱希特教授近日在接受当地媒体采访时说，无法核实《华尔街日报》相关报道中所谓的“情报”是否真实存在，有何内容或证据。目前有关讨论都是基于“道听途说”。

格劳朴莱希特表示，这种说法与目前公开研究结果相矛盾。中国-世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组了解到，2019年11月时武汉病毒研究所并未出现任何工作人员感染，他们血液中也没有发现新冠抗体，说明这些工作人员此前没有感染这种病毒。

世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔在接受澳大利亚广播公司采访时表示，美国情报部门迄今拿不出任何有用信息。德怀尔说，美国总统拜登说他从情报部门得到的报告是相互矛盾的，“在我看来，这都表明目前没有明确的证据，否则到底发生了什么一目了然”。

英国惠康基金会总监杰里米·法勒日前在一份声明中说，新冠病毒起源的答案只能在可靠的科学证据中寻找，已经出现太多没有数据或证据支撑的猜测和理论。

多位学者认为，将科学问题政治化不仅无助于找出新冠病毒起源的真正努力，还将破坏各国科学家在溯源研究上的合作。美国生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问、流行病学家休姆·菲尔德在接受新华社记者书面采访时表示，将科学政治化“只会激起怀疑与不信任，从根本上破坏抗击新冠病毒、战胜这场疫情所需要的全球共同努力”。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前在记者会上强调，目前整个溯源过程已被政治毒害，“将世卫组织置于目前的境地，对我们试图开展的科学工作非常不公平”，“我们要求（在溯源研究中）将科学与政治分开，让我们在适当的积极氛围中寻找需要的答案”。

英国《自然》杂志网站日前刊发报道援引美国斯克里普斯研究所病毒学家克里斯蒂安·安德森的话说，没有强有力的证据支持新冠病毒“实验室泄漏”说，他担忧这种“充满敌意”要求对武汉病毒研究所开展调查的行为会适得其反，因为这听起来像是一种指控。

文章还援引美国智库全球发展中心全球卫生专家阿曼达·格拉斯曼的话报道说，“我们需要以大局为重，并聚焦在能使我们朝着需要的方向前行的激励机制上面”，“采取对抗性方式只会让事情变得更糟”。（执笔记者：张莹；参与记者：张毅荣、张远、张家伟、郝亚琳、谭晶晶、刘曲）

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