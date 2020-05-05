意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

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人民网北京5月5日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3351494例。美国是疫情最严重的国家，累计确诊病例为1177784例。法国新冠死亡病例超2.5万例。意大利进入抗疫和恢复经济并行阶段。俄累计确诊新冠病毒感染病例超过14万。埃及新冠确诊病例增至6813例。阿联酋新增新冠确诊病例567例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至11587例。马来西亚新增55例新冠肺炎病例，累计6353例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3351494例

世界卫生组织4日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间4日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加86101例，达到3351494例；中国以外死亡病例较前一日增加976例，达到234961例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加86108例，达到3435894例；死亡病例较前一日增加976例，达到239604例。

约翰斯·霍普金斯大学：全球新冠死亡病例超过25万例

美国约翰斯·霍普金斯大学4日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计新冠死亡病例超过25万例。

数据显示，美国是疫情最严重的国家，累计确诊病例为1177784例，累计死亡病例为68442例。累计死亡病例超过2万例的国家还有意大利、英国、西班牙和法国。

法国新冠死亡病例超2.5万例

法国卫生总署4日发表新闻公报说，法国新增新冠死亡病例306例，累计死亡25201例。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为15826例，较前一日增加243例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9375例，较前一日增加63例。

意大利进入抗疫和恢复经济并行阶段

意大利民事保护部门4日发布的数据显示，当天意大利累计新冠确诊病例达到211938例，比前一天增加1221例；累计死亡病例29079例，比前一天增加195例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态，此后两次延长“封城”措施，并持续到5月3日，5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段。

俄累计确诊新冠病毒感染病例超过14万

据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局4日发布的数据，截至当天，俄罗斯已累计确诊新冠病毒感染病例145268例，其中莫斯科作为俄罗斯疫情最严重的城市已确诊感染74401例。

此外，全俄累计治愈18095例，死亡1356例。5月4日全俄新增确诊10581例，其中莫斯科新增5795例。目前俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例总数已超过土耳其，位居全球第七。

蒙古国新增1例新冠肺炎患者 累计升至40例

蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼5月4日在卫生部例行新闻发布会宣布，5月3日“法兰克福—乌兰巴托”航线包机1人确诊感染新冠肺炎，该国新冠肺炎患者累计共40例.

2月13日，为防控新冠肺炎疫情，蒙古国进入部分地区防灾高度戒备状态。4月28日，蒙古国决定将防灾高度戒备状态延长至5月31日。

埃及新冠确诊病例增至6813例

埃及卫生部4日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例348例，累计确诊6813例；新增死亡病例7例，累计死亡436例。

埃及总统府发言人拉迪4日发表声明说，总统塞西当天下令派遣4架军机运送援助苏丹的医疗物资和药品。此举旨在帮助苏丹防控疫情，减轻苏丹人民负担。

阿联酋新增新冠确诊病例567例

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部4日宣布，该国新增新冠确诊病例567例，累计确诊14730例；新增治愈病例203例，累计治愈2966例；新增死亡病例11例，累计死亡137例。

阿联酋卫生和预防部说，新增567名患者来自多个国家和地区，目前患者身体状况稳定，正在接受隔离治疗。

哈萨克斯坦新冠肺炎单日康复病例数首度超过确诊病例数

根据哈萨克斯坦卫生部统计的数据，5月3日哈新增新冠肺炎康复病例89例，新增确诊病例63例。单日康复病例数首度超过确诊病例数。

另据哈卫生部最新发布的数据，截至当地时间5月4日15时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到3988例，康复1107例，死亡27例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊1291例和700例。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至11587例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月4日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至11587例，新增395例。目前，有1954名患者被治愈，另有864例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者78人，死亡病例增加19例。

印尼政府新冠肺炎疫情官网公布的最新数据显示，截至5月4日，该国接受普通观察的患者数量达238178例，接受医学观察的患者数量升至24020例。

马来西亚新增55例新冠肺炎病例 累计6353例

马来西亚5月4日新增55例新冠肺炎病例，累计6353例；死亡病例无新增，累计105例；治愈71例，累计4484例。目前仍有28例重症病例。

马来西亚从今日开始有条件地放宽行动管制令，允许大多数经济和社交领域开放。

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(责编：于洋、杨牧)