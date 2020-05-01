俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

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人民网北京5月1日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球确诊超327万，美国累计确诊超106万。俄罗斯总理米舒斯京确诊感染新冠病毒。英国首相鲍里斯·约翰逊表示英国已经度过新冠病毒暴发的“高峰期”。西班牙单日新增死亡病例再次降至300例以下。法国首次公布疫情地图。德国继续实施社交限制措施，允许部分公共设施开放。意大利单日治愈病例数创新高。

全球确诊超327万例

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间5月1日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例3271692例，累计死亡232817例。

美国确诊超106万例 一季度GDP大幅萎缩

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间4月30日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1067061例，死亡62860例。

美国商务部29日公布数据显示，美国2020年一季度GDP大幅萎缩4.8%。美国《纽约时报》29日刊文称，这是自2014年以来的首次下降，也是自2008年以来最严重的季度收缩，美国经济正处于深度衰退之中。

俄罗斯总理米舒斯京确诊感染

据俄新社报道，俄罗斯总理米舒斯京确诊感染新冠病毒，并将开始自我隔离。

米舒斯京表示，俄联邦政府将继续工作，总理本人将通过在线形式办公。此外，米舒斯京还提议任命俄第一副总理别洛乌索夫临时代为行使总理职责。

英首相称本地已度过疫情“高峰期” 将制定“解封”计划

英国首相鲍里斯·约翰逊30日表示，英国已经度过了新冠病毒暴发的“高峰期”，将于下周制定出“解封”计划。

面对解除“社会疏离”封闭措施、恢复正常经济生活次序的呼声和压力，约翰逊坚称，避免出现第二个峰值灾难“至关重要”，英国不能“冒再次暴发的风险”，“因为那真的会造成更大经济损害”。英国必须“逐步放开经济”，同时找到继续抑制新冠病毒的方法，才能解除“封锁”。

约翰逊承诺，将于下周公布一项“全面计划”，内容包括如何推动经济恢复、如何让儿童重返学校、如何让人们能够出门上班，以及如何让工作场所更安全。

西班牙单日新增死亡病例再次降至300例以下

西班牙卫生部4月30日发布新冠疫情最新数据显示，西班牙29日新增死亡病例再次降至300例以下，这是过去一个多月来西班牙单日新增死亡病例数第二次低于300例。

另据西班牙国家统计局30日最新发布的数据，今年第一季度西班牙国内生产总值缩水5.2%，下降幅度达到本世纪以来最大。

法国首次公布疫情地图 全法34.6%省份处于疫情红色状态

4月30日，法国公布第一份疫情地图。该地图依据各地区疫情程度和医疗资源紧张程度两大指标评判疫情传播风险，由高到低分别以红、黄、绿色块显示。从30日的图表看，目前全法国有35个省处于红色状态，占到法国101个省中的约34.6%。

德国继续实施社交限制措施

德国联邦政府与各州政府4月30日达成协议，继续实施目前的社交限制措施，但允许部分公共设施开放。

根据协议，民众在公共场所仍需保持1.5米左右的社交距离。儿童游乐场、博物馆、展览馆、纪念馆、动植物园、宗教场所等公共设施在满足卫生、限流等条件下可重新开放。医院可在维持新冠患者治疗能力的同时，腾出部分病床收治其他病人。

意大利单日治愈病例数创新高 经济遭疫情重创

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利4月30日说，该国当天新增治愈病例4693例，累计治愈75945例，单日治愈病例数是疫情暴发以来的新高。

新冠疫情对意大利经济产生严重影响。根据国家统计局30日公布的数据，意大利第一季度国内生产总值与去年同期相比下降4.8%。国际货币基金组织预测，意大利今年的国内生产总值将下降9.1%。

葡萄牙将结束国家紧急状态

葡萄牙总理科斯塔4月30日宣布，国家紧急状态于5月2日结束后，政府将把疫情应对级别降为“灾害状态”，并分三步重启经济社会活动。

他表示，5月4日起，所有200平方米以内的商铺和街边店，包括书店、理发店、鞋店和服装店等重新营业，公共服务系统恢复，但集中办理业务的市政厅除外；5月18日起，高中复课，400平方米以内的商铺、咖啡店、餐馆重新开放；6月1日起，所有商店、购物中心全部开放，但接待人数减半，且民众必须保持2米的社交距离。

巴基斯坦国民议会议长新冠病毒检测结果呈阳性

巴基斯坦国民议会议长阿萨德·凯瑟4月30日晚在社交媒体上说，他的新冠病毒检测结果呈阳性，目前正在居家隔离。

巴基斯坦近期有多名高级官员确诊感染新冠病毒。4月27日，巴南部信德省省督伊姆兰·伊斯梅尔说，他的新冠病毒检测结果呈阳性。

据巴基斯坦卫生部30日公布的最新数据，该国累计新冠确诊病例16473例，累计死亡病例361例，累计治愈病例4105例。

土耳其新冠确诊病例超12万

土耳其卫生部4月30日公布的新冠疫情最新数据显示，该国当日新增确诊病例2615例，累计确诊120204例；新增死亡病例93例，累计死亡3174例；新增治愈病例4846例，累计治愈48886例。

土耳其卫生部长科贾日前说，得益于政府采取的对密切接触者追踪、隔离和及时治疗等措施及民众对防疫相关规定的配合，目前该国新冠疫情已达拐点。斋月期间土耳其会继续执行防疫措施，以期早日取得抗疫胜利。

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(责编：崔越、杨牧)