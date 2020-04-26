全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

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人民网北京4月26日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：美国约翰斯·霍普金斯大学发布数据显示，全球新冠死亡病例升至200698例，美国达52782例。此外，美国多州积极对囚犯进行核酸检测，全美囚犯群体感染预估率翻3倍。意大利新增新冠死亡病例达新低，累计26384例。西班牙新增死亡病例连续两天低于400例，疫情达到“可能可控的阶段”。 英国首相约翰逊将于下周一恢复工作，何时及如何逐步“解封”防疫限制措施是他面临的难题。新加坡是新冠肺炎病例最多的东南亚国家，达12693例 。俄新冠确诊病例达74588例 ，16.8万人疑似感染。拉美地区累计确诊病例超14.4万例，巴西超5万例。韩国近日新增确诊病例数和现有病例数均呈稳定下降趋势，政府公布生活防疫指南草案。

全球新冠死亡病例超过20万例

美国约翰斯·霍普金斯大学25日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间25日14时（北京时间26日2时），全球新冠死亡病例升至200698例，确诊病例为2865938例。

数据显示，美国是疫情最严重的国家，确诊病例为924576例，死亡病例为52782例。意大利死亡病例为26384例，西班牙死亡病例为22902例，死亡病例超过2万例的国家还有法国和英国。

美国多州对囚犯进行核酸检测 全美囚犯群体感染预估率翻3倍

当地时间25日，美国密歇根州监狱管理局数据显示，该州莱克兰监狱的1400名囚犯中，有642名囚犯确诊新冠肺炎。目前，密歇根州共有1170多名囚犯病毒检测呈阳性，其中30人死于新冠肺炎并发症。

据《纽约时报》报道，密歇根州莱克兰是全美新冠肺炎疫情密集暴发点之一。目前，包括俄亥俄州、田纳西州、阿肯色州、密歇根州和北卡罗莱纳州在内的多个州正在积极地对囚犯进行核酸检测，本周全美囚犯群体的感染预估率翻了3倍，预计将进一步上涨。截至25日上午，全美囚犯新冠肺炎确诊病例为9437例。

意大利新增新冠死亡病例达新低 累计26384例

意大利民事保护部门25日发布的数据显示，意大利当天新增新冠死亡病例415例，为3月18日以来单日新低，累计死亡病例26384例。

数据显示，意大利当天新增治愈病例2622例，新增确诊病例2357例，累计治愈病例和累计确诊病例分别为63120例和195351例。

意大利现有新冠患者105847人，比前一天减少680人，连续第六天下降。在现有患者中，82212人在居家隔离，21533人在医院接受普通治疗，2102人在重症监护室接受治疗，均比前一天有所减少，其中居家隔离患者人数是疫情暴发以来首次下降。

西班牙新增死亡病例连续两天低于400例 疫情达到“可能可控的阶段”

西班牙卫生部25日发布的最新新冠疫情数据显示，该国单日新增死亡病例378例，连续两天少于400例。日新增治愈人数也连续两天超过新增确诊人数。

根据西卫生部的统计，截至24日21时，西班牙通过抗体检测和聚合酶链式反应（PCR）检测两种方式确认的累计确诊病例为223759例；累计死亡病例22902例，24小时新增死亡病例378例；累计治愈出院95708例，新增治愈3353例。

西卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙在当日的新闻发布会上说，目前疫情已经达到“可能可控的阶段”，接下来应开始考虑如何逐步放松限制性措施。

英国首相约翰逊将于下周一恢复工作

据英国媒体报道，英国首相约翰逊将于下周一结束休养，返回首相府，恢复工作。何时及如何逐步“解封”防疫限制措施是他面临的难题。

约翰逊因感染新冠病毒已经有将近一个月不能正常工作，他于3月27日确诊新冠肺炎，居家隔离一周后，5日因症状持续而住院， 6日晚因病情恶化转入重症监护室治疗。4月12日至今，约翰逊出院休养。

此刻正是英国应对新冠肺炎疫情的关键时刻，英国进入封锁状态已经一个多月，除了个人防护装备和病毒检测不足之外，政府还面临着什么时候解除封锁、如何解除封锁的问题。

新加坡是病例最多的东南亚国家 达12693例

新加坡4月25日新增618例新冠肺炎病例，累计12693例。截至发稿时，新加坡共治愈出院956例，死亡12例，仍有重症24例。

新加坡卫生部表示，本日新增病例中，绝大多数是外籍劳工，只有7人是新加坡公民或永久居民。

目前新加坡是病例最多的东南亚国家。为进一步遏制社区感染，新加坡政府已将阻断措施实行期延至6月1日。同时新加坡加大新冠肺炎检测力度，截至本月20日，每100万人中有2万1400人接受检测。

俄新冠确诊病例达74588例 16.8万人疑似感染

据俄罗斯防疫指挥部25日发布的新冠疫情最新数据显示，该国新增确诊病例5966例，累计确诊74588例，累计死亡681例，累计治愈6250例。

另据俄联邦消费者权益保护和公益监督局消息称，俄罗斯有16.8万人疑似感染而受到医学观察。截至目前，俄罗斯累计进行了超过270万次冠状病毒检测，最近24小时的检测量为16.9万次。

拉美地区累计确诊病例超14.4万例 巴西超5万例

拉美地区国家24日公布的新冠疫情数据显示，拉美地区累计确诊病例已超14.4万例，疫情最严重的巴西累计确诊病例超过5万例。

巴西卫生部24日表示，该国当天新增确诊病例3503例，累计确诊52995例；新增死亡病例357例，累计死亡3670例。据巴西媒体报道，巴西共有十几个州开始逐步放宽社会隔离政策、恢复商业活动；其中巴西利亚联邦区将于5月3日重新开放商业场所，圣保罗州考虑从5月11日起放宽社会隔离政策。

韩国公布生活防疫指南草案

韩国政府24日公布生活防疫指南草案，列出一系列涉及出行、工作、就餐、购物的规范，以指导个人和团体更好适应生活与防疫并行的状态。

韩国政府希望通过制定生活防疫指南，在保证社会经济活动的同时做好疫情防控。

依据指南草案，勤洗手、保持社交距离和定期检测体温是“总原则”。

为防控新冠疫情，韩国采取较为严格的防疫措施，近日新增确诊病例数和现有病例数均呈稳定下降趋势。

韩国疾病管理本部24日发布的数据显示，韩国过去一天新增确诊病例6例，连续第二天单日新增病例数少于10例；韩国累计确诊病例10708例，其中死亡240例、治愈8501例。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)