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全球疫情要览（4月14日）

普京称俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

2020年04月14日13:50  来源：人民网-国际频道
 

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人民网北京4月14日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织第84期新冠肺炎疫情报告显示, 全球新冠肺炎确诊病例为1773084例。美国新冠肺炎累计确诊病例超过55.7万例，是全球确诊病例最多、也是全球死亡病例最多的国家。普京称俄罗斯疫情在向坏的方向发展，需要专业的疫情预测提供帮助。法国新冠肺炎累计确诊98076例，封禁措施延长1个月。菲律宾新增284例确诊病例，累计4932例，成东南亚确诊病例最多国家。韩国连续6天单日新增病例低于50例，累计10564例。

世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例超177万例

世界卫生组织发布第84期新冠肺炎疫情报告。报告显示，截至欧洲中部时间4月13日10时，全球新冠肺炎确诊病例为1773084例，较前一日增加76498例；死亡111652例，较前一日增加5702例。

中国之外新冠肺炎确诊病例达到1689487例，较前一日增加76383例；中国之外死亡病例108301例，较前一日增加5700例。

史上首次！美国境内和海外属地均进入“重大灾难状态”

据美国约翰·霍普金斯大学公布的最新统计数据，截至美国东部时间12日23时30分，美国新冠肺炎累计确诊病例超过55.7万例，达到557300例，累计死亡病例为22079例。

目前美国是全球确诊病例最多、同时也是全球死亡病例最多的国家。美国政府两名高级卫生官员12日表示，美国的部分地区有望在5月开始，放松部分因新冠病毒疫情而制定的限制性措施。

普京称俄疫情形势并未好转：情况几乎每天都在变

截至13日，俄罗斯已连续两天单日新增超过2千例新冠肺炎确诊病例。据俄罗斯《消息报》13日稍早时候消息，过去24小时里，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例2558例，使累计确诊病例上升至18328例。

普京在13日就新冠肺炎疫情召开的视频连线会议上表示：“俄境内新冠肺炎疫情形势每天都在变化，而且是在向坏的方向发展，感染人数在增加，重症患者也在增多。正如我已经说过的，未来几周对俄抗击疫情具有决定意义。这意味着，政府要加强协调，包括防疫措施以及医疗系统的工作等都要统筹优化、有效利用。”

爱尔兰新冠确诊病例超万例 新冠病毒检测能力有待提高

爱尔兰卫生部13日晚发表声明说，该国当日新增新冠确诊病例992例，累计确诊病例10647例，新增死亡病例31例，累计死亡病例365例。

爱尔兰卫生服务执行局首席执行官保罗·雷德当天向媒体表示，爱尔兰的新冠病毒检测能力有待提高，目前全国仍有1万多个病例样本等待检测，希望本周内能够完成这些样本的检测工作。

意大利新冠死亡病例超过2万例 普通治疗人数小幅反弹

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利13日说，当天意大利累计新冠确诊病例159516例，死亡病例20465例，治愈病例35435例。

博雷利说，在现有患者中，72333人在居家隔离，28023人在医院接受普通治疗，3260人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少83例，连续第十天下降；在医院接受普通治疗的人数在连降六天后出现小幅反弹。

瑞士及列支敦士登新增确诊病例连续4天下降

瑞士联邦公共卫生办公室13日公布的新冠疫情数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例25580例，比前一天增加280例。两国新增确诊病例连续4天下降，当天数字为近20天来最低。

据统计，两国9日新增确诊病例785例，此后4天新增确诊病例分别为734例、592例、400例和280例。

法国新冠肺炎累计确诊98076例 封禁措施延长一个月

4月13日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎累计确诊数为98076例，重症6821例，累计死亡14967例，治愈27718例

法国总统马克龙发表全国讲话，承认法国于疫情初期未做好充足准备，口罩等防疫物资短缺，通告封禁措施延长至5月11日后逐步解除，承诺将继续提高检测能力，5月11日有望为所有出现症状者提供检测。。

西班牙确诊达169496例 单日新增确诊病例继续下降

据西班牙卫生部网站消息，当地时间13日，西班牙新增3477例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊病例继续下降，累计确诊达169496例；新增517例死亡病例，累计死亡病例升至17489例。

桑切斯表示，“最早在两周内”可能会“逐步、非常谨慎地”放松封锁——但前提是当前的趋势继续下去。桑切斯警告说，“禁足令”可能会延长到4月26日以后。

埃及新冠确诊病例增至2190例 旅游业发展受挫

埃及卫生部13日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例125例，累计确诊病例2190例；新增死亡病例5例，累计死亡病例164例。

埃及规划部长哈拉·赛义德当天在新闻发布会上说，受疫情影响，2019-2020财年埃及旅游收入预计将减少50亿美元。

菲律宾新增284例确诊病例 累计4932例成东南亚最多

菲律宾Rappler新闻网报道，菲律宾卫生部13日宣布该国新增284例新冠肺炎确诊病例，目前累计确诊4932例，暂时超越马来西亚（截止12日下午确诊4683例）成东南亚确诊最多的国家。

菲律宾大学一项研究报告称，菲律宾的疫情将于4月底至6月达到顶峰，首都马尼拉地区预计将有14万至55万人感染。

新加坡新增386例新冠肺炎确诊病例 累计2918例

新加坡消息：新加坡4月13日新增385例新冠肺炎确诊病例，创单日新高，累计2918例；死亡1例，累计9例；治愈26例，累计586例。目前仍有29名重症患者。

新增病例均是本土感染病例，其中多数来自外籍劳工宿舍感染群，另有94例病例源头不明。此外，还新增4个新的感染群，包括Citiwall公司，ABC旅舍，以及两个外籍劳工宿舍。

韩国连续6天单日新增病例低于50例 累计10564例

据韩联社4月14日报道，韩国中央防疫对策本部14日通报称，截至当天0时，韩国较前一天0时新增27例感染新冠肺炎确诊病例，累计确诊10564例。

这是韩国境内单日新增病例数连续六天低于50例，9-13日分别为39例、27例、30例、32例和25例。

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(责编：于洋、杨牧)
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