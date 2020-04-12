全球合力研发新冠疫苗 非洲新冠疫情正向农村地区扩散

人民网北京4月12日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠确诊病例达到1610909例；死亡病例达99690例。美国确诊病例达503594例，是全球确诊病例最多的国家。全球合力加速研发新冠疫苗，为人类战疫打造最有力的武器。中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组抵达莫斯科。多名联合国中东地区特使呼吁停火抗击新冠疫情。非洲新冠确诊病例逾1.3万例，疫情正向农村地区扩散。

世界卫生组织：全球新冠确诊病例达1610909例

世界卫生组织：截至欧洲中部时间11日10时（北京时间11日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加89657例，达到1610909例；死亡病例较前一日增加6892例，达到99690例。

中国以外新冠确诊病例较前一日增加89593例，达到1527540例；中国以外死亡病例较前一日增加6888例，达到96341例。

全球逾2.2万医护人员感染新冠

世界卫生组织11日日疫情报告显示，截至4月8日，52个国家和地区累计向世卫组织报告医护人员新冠感染病例22073例。

报告指出，由于缺乏报告医护人员感染情况的系统性机制，相关信息迄今较为有限，全球医护人员感染的实际情况可能更严重。

报告说，掌握医护人员感染情况非常重要。初步研究结果显示，医护人员在医疗场所和社区均出现感染情况，其中多数情况是被家庭成员传染。

美国新冠确诊病例超50万 全球确诊病例最多的国家

美国约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的数据显示，美国确诊病例达503594例，是全球确诊病例最多的国家。

美国死亡病例达18860例，成为全球死亡病例最多的国家。

根据数据，美国疫情最严重的纽约州确诊病例达174489例，死亡病例达7887例，其中纽约市确诊病例达94409例，死亡病例达5820例。美国确诊病例达两万例以上的还有新泽西州、密歇根州、加利福尼亚州、马萨诸塞州和宾夕法尼亚州，其中新泽西州和密歇根州的死亡病例都超过1000例。

全球合力研发新冠疫苗为战疫打造有力武器

全球多国研究机构目前正戮力同心，从不同技术路线多管齐下，同时推进疫苗研发。

世卫组织总干事谭德塞2月表示，新冠疫苗有望18个月内“准备好”。这已是创纪录的高速。

谭德塞4月6日说，世卫组织有望本周内宣布一项加速新冠疫苗研发和生产的“大型方案”。他8日又透露，来自世界各地的130名科学家、资助者和制造商签署了一份声明，承诺与世卫组织合作，加速开发针对新冠病毒的疫苗。这是一场以病毒为对手、与时间赛跑的竞赛。

中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组抵达莫斯科

中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组11日下午抵达莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。

中国专家组抵达俄罗斯的相关消息当天在俄最大社交媒体VK上引起热烈反响。俄罗斯众多网友纷纷点赞留言，表达对中国伸出援手的感激之情。

医疗专家组抵俄后，将在中国驻俄使馆领导下与俄方交流分享经验，提供防控和诊疗指导与培训。此外，医疗专家组还将同在俄华侨华人、中资企业及留学生代表举行视频会议，介绍防疫知识和经验并发放防疫物资。

委内瑞拉为中国医疗专家组全体成员授勋

11日下午，中国抗疫医疗专家组一行8人圆满完成援助委内瑞拉抗疫任务启程回国。为了表彰专家组为委疫情防控所作突出贡献，委内瑞拉政府当天在机场向专家组全体成员授予“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。

委副总统罗德里格斯感谢专家组辛勤付出，无私分享中国抗疫成功经验。他说，马杜罗总统批准授予专家组全体成员勋章，表达了委政府和人民对专家组的深厚情谊。

中国驻日本大阪总领馆向留学生发放“健康包”

11日上午，1万份留学生“健康包”抵达日本大阪，中国驻大阪总领事何振良通过视频连线领区30多所大学的留学生代表，对“健康包”进行了“云端交接”。

何振良对留学生代表表示，目前新冠疫情在全球蔓延，党和国家高度重视和关心海外留学人员的生命安全和身体健康，在国内防疫物资仍十分紧张的情况下为大家准备了“健康包”。希望这一个个饱含着祖国爱心、呵护与叮咛的“健康包”能帮助大家做好疫情防护，祖国和总领馆永远是大家的坚强后盾。

海外侨胞积极投身疫情防控

全球疫情扩散蔓延，海外侨胞留守住在国团结互助、积极应对，为当地社会防疫贡献了力量；祖国社会各界为海外侨胞支援防疫物资、搭建医疗咨询和问诊平台，让海外侨胞更安心、有信心；海外侨胞尽己所能捐款捐物，牵线介绍中国抗疫经验，帮助住在国更有效应对疫情。

新冠肺炎疫情发生后，海外侨胞倾力支援祖（籍）国抗击疫情，涌现出许多暖心故事。随着海外疫情加剧，海外侨胞在做好自身防护的同时，努力帮助当地社会防控疫情。

东京奥运会圣火保存地点“保密”

据日本媒体报道，东京奥运会圣火在福岛的展览被紧急叫停后，现在已经被放置在一个“秘密地点”保存。

据共同社引述东京奥组委消息人士的话说，保存奥运圣火的地点现在是一个秘密。

日本首相安倍晋三7日宣布日本多地进入紧急状态后，在日本福岛举行的奥运会圣火展览也只能停止，展览只进行了6天。圣火展览原计划举行到4月30日。

韩国拟为违反隔离规定者戴电子手环

韩国官员11日宣布，将为违反自我隔离规定的人佩戴电子手环，以更好地遏制新型冠状病毒传播。

韩国国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上说，采取这一举措源于近期不遵守隔离规定的人增多。

这类电子手环经由手机追踪佩戴者行踪。截至9日，韩国有超过5.4万人处于自我隔离状态，已发现160多人违反隔离规定。

多名联合国中东地区特使呼吁停火抗击新冠疫情

多名联合国中东地区特使11日发表联合声明，呼吁中东地区冲突各方停火，通过对话化解分歧，共同抗击新冠疫情。

联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森、联合国驻黎巴嫩特别协调员库比什、联合国秘书长伊拉克事务特别代表亨尼斯-普拉斯哈特、联合国秘书长也门问题特使格里菲思、联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫联合发出这一呼吁。

德国总统发表讲话呼吁民众保持耐心

德国总统施泰因迈尔11日发表电视讲话说，新冠疫情让德国社会处在十字路口，民众应保持耐心，遵守防控措施。

施泰因迈尔说，德国不想成为一个充满恐惧和互不信任的社会，人们应该相互信赖、相互帮助和充满希望。他表示，德国防控新冠疫情能否成功，不在于政客和专家，而在于民众的共同努力。他呼吁民众保持耐心和遵守纪律。

载新冠病毒感染者邮轮获准停靠乌拉圭“下客”

一艘载有100多名新冠病毒感染者的澳大利亚邮轮10日获准停靠乌拉圭首都蒙得维的亚，来自澳大利亚和新西兰的100多名乘客下船，次日将搭乘包机赴澳大利亚墨尔本市，在那里接受隔离。

“格雷格·莫蒂默”号邮轮3月27日起滞留乌拉圭沿海，乘客和船员共217人，其中128人新冠病毒检测结果呈阳性。

这批112名乘客包括检测呈阳性者。乌拉圭公共卫生部10日说，邮轮上大多数感染者症状轻微，乌方现在有能力转移这批乘客，不会给本国民众带去风险。

非洲新冠确诊病例逾1.3万例 疫情正向农村地区扩散

据报道：截至当地时间11日下午，非洲新冠疫情持续蔓延，确诊病例总数已逾1.3万例，累计死亡744例。疫情正向农村地区扩散，多国加大抗疫力度，采取多种措施应对。

世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，新冠病毒正在非洲农村地区扩散，目前已有超过16个非洲国家出现集群病例和社区传播。非洲国家本已不堪重负的卫生系统预计将面临严重困难，尤其是在农村地区。世卫组织呼吁非洲各国采取紧急应对措施，加强现有公共卫生和初级卫生保健基础设施，同时呼吁二十国集团加快对非洲抗疫的支持。

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