意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

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人民网北京4月13日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织12日发布的数据显示，全球新冠死亡病例累计已超10万例。美国确诊病例超过55万例，是全球确诊病例最多的国家。意大利确诊病例超15万例，两次延长“封城”措施。土耳其已成为目前全球确诊病例数增长最快的国家之一。瑞典确诊病例超万例，为应对疫情已启动国家安全战略。印尼新冠肺炎单日新增确诊病例399例，再创新高。韩国连续4天单日新增病例低于50例，累计10512例。

世卫组织：全球新冠死亡病例超10万

世界卫生组织12日发布的数据显示，全球新冠死亡病例累计已超10万例，达102193例。中国以外新冠确诊病例达到1613106例。

全球新冠确诊病例累计已达1654247例，死亡病例累计达102193例，疫情已影响到全球213个国家和地区。

约翰斯·霍普金斯大学：美国确诊病例超55万例

美国约翰斯·霍普金斯大学12日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国确诊病例超过55万例，是全球确诊病例最多的国家。

数据显示，纽约州是美国疫情最严重的地区，确诊病例为189020例，死亡病例为9385例；新泽西州确诊病例为61850例，死亡病例为2350例。

德国总统发表复活节电视讲话：疫情是对全人类的一次考验

德国总统施泰因迈尔于11日晚发表电视讲话，感谢民众为支持抗疫所付出的巨大努力，并呼吁大家复活节期间继续严格遵守各项出行和社交限制令。

他说，这场疫情不是国家间兵戎相见的战争，而是对全人类的一次考验。他强调，人们必将战胜恐惧和猜疑、战胜病毒。在经历了这次疫情后，人们会更加地团结和坚强。

意大利确诊病例超15万例 复活节期间加强了管控力度

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利11日说，截至当天18时，该国累计新冠确诊病例增至152271例，死亡病例19468例，治愈病例32534例。

为防止疫情进一步蔓延，意大利从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利两次延长“封城”措施，目前“封城”措施延长到5月3日。

英国累计确诊病例已达78991例 首相约翰逊出院

英国卫生部11日发布的新冠疫情最新数据显示，该国累计确诊病例已达78991例；累计死亡病例数达9875例，与前一天的官方数字相比新增917例。

英国首相府发言人12日说，首相约翰逊已经出院，但仍需继续康复，目前还不会立刻回到首相府开始工作。

土耳其已成为目前全球确诊病例数增长最快的国家之一

土耳其卫生部长科贾11日表示，土耳其新增新冠确诊病例5138例，累计确诊52167例；新增95例死亡病例，累计死亡病例1101例；累计治愈2965例。

土耳其内政部10日宣布，从11日0时起至12日24时，包括首都安卡拉、伊斯坦布尔等大城市所在省份在内，土耳其有31个省实施48小时“居家令”，以遏制新冠病毒传播。

瑞典确诊病例超万例 为应对疫情已启动国家安全战略

根据瑞典公共卫生局11日的统计数据，全国新冠确诊病例增至10151例，死亡病例887例，重症病例789例。该国为应对疫情已启动国家安全战略。

瑞典首相勒文当天对媒体表示，瑞典在疫情暴发前未能做好充分准备，但议会和政府已在安全战略问题上达成共识。关于首都斯德哥尔摩是否“封城”，还要根据疫情发展进行评估。

埃及确诊病例超过2000例 将在全国范围内继续实施宵禁

埃及卫生部12日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例126例，累计确诊病例2065例；新增死亡病例13例，累计死亡病例159例。

埃及总理马德布利8日宣布，为控制疫情蔓延，从9日起至23日埃及将在全国范围内继续实施宵禁，时间为每天20时至次日6时。

印尼新冠肺炎单日新增确诊病例399例再创新高

印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月12日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至4241例，新增确诊病例399例，再创单日增长新高。

目前，有359名患者被治愈，另有373例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增73人，死亡病例增加46例。

受新冠肺炎疫情影响，日本多个大型夏季烟花大会宣布取消

受新冠肺炎疫情影响，日本多个大型夏季烟花大会宣布取消。10日，隅田川烟花大会实行委员会宣布，为避免大量游客密切接触，将取消原计划于7月11日举行的2020年隅田川烟花大会。

同一天，新潟县长冈市市长矶田达伸宣布，今年的“长冈烟花大会”也将取消。据悉，这是长冈市首次取消烟花大会，长冈烟花大会是日本三大烟花大会之一。此外，原定于8月6-8日举行的 “仙台七夕节”活动也已宣布取消，同样为有史以来首次。

韩国连续4天单日新增病例低于50例 累计10512例

韩国疾病管理本部12日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间11日0时至12日0时，韩国新增32例确诊病例，已连续4天单日新增病例低于50例。

截至12日0时，韩国累计新冠确诊病例达到10512例；新增死亡病例3例，累计死亡214例；新增治愈125例，累计治愈7368例。

(责编：于洋、杨牧)