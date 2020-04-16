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全球疫情要览（4月16日）

亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

2020年04月16日13:55  来源：人民网-国际频道
 

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人民网北京4月16日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织每日疫情报告显示，中国以外新冠确诊病例达到1831171例。过去24小时，全美新增确诊31986例，新增死亡2365例。亚欧地区疫情持续蔓延，俄罗斯确诊病例超过2.4万例。德国确诊病例累计增至127584例，目前社交限制措施至少延长至5月3日。意大利新冠死亡病例21645例，累计确诊病例增幅连续第4天下降。伊拉克确诊病例增至1415例，全国宵禁时间延长至4月19日。印度新增新冠确诊病例1118例，政府当天出台新版封锁期指导意见。韩国累计确诊10613例，连续4天单日新增病例少于30例。

世卫组织：中国以外确诊病例达1831171例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间15日10时，中国以外新冠确诊病例较前一日增加70033例，达到1831171例；中国以外死亡病例较前一日增加5988例，达到119658例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加70082例，达到1914916例；死亡病例较前一日增加5989例，达到123010例。

美国新冠肺炎确诊病例约63.5万例 死亡约2.8万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间4月15日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊634975例，死亡27940例，共检测3242755例。在过去24小时，全美新增确诊31986例，新增死亡2365例。

纽约州州长安德鲁·科莫15日表示，他将签署一项行政命令，要求该州所有人在不能保持社交距离的公共场合戴上口罩，并对违反规定的人进行民事处罚。

亚欧地区疫情持续蔓延 俄罗斯确诊病例超过2.4万例

新冠疫情在亚欧地区持续蔓延，俄罗斯已报告确诊病例2.4万余例，单日新增确诊病例数连创新高。白俄罗斯、乌克兰的确诊病例也都超过3700例。

俄罗斯防疫部门15日公布的最新数据显示，俄24小时内新增确诊病例3388例，创该国单日新增确诊病例数新高。俄罗斯确诊病例累计已达24490例，累计死亡198例，累计治愈1986例。

德国确诊病例累计127584例 延长社交限制措施应对疫情

德国官方数据显示，截至15日零时，德国确诊病例累计增至127584例，累计死亡3254例，累计治愈72600例。

德国联邦与各州政府15日就全国下一步应对新冠疫情政策达成协议，决定将目前的社交限制措施至少延长至5月3日。

英国累计死亡病例为12107例 或成为欧洲疫情最严重的国家之一

英国卫生部14日发布的新冠疫情数据显示，累计死亡病例为12107例，这一数字在全球列第五。但使用更广泛的数据统计，囊括养老院等社区死亡病例，疫情死亡病例数字可能比官方公布高15%。

英国政府科学顾问已经警告，以当前疫情数据看，英国可能成为欧洲疫情最严重的国家之一。

法国新冠肺炎疫情新增2633例 累计确诊106206例

4月15日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎较昨日新增2633例，累计确诊106206例，其中入院31779例，重症6457例，累计死亡17167例，治愈31000例。

法国经济部长勒梅尔同日表示，法国需要花费数年时间摆脱疫情造成的经济后果。

意大利新冠死亡病例21645例 累计确诊病例增幅连续第4天下降

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利15日说，当天意大利累计新冠确诊病例增至165155例，死亡病例增至21645例，治愈病例增至38092例。

博雷利在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加2667例，死亡病例增加578例，治愈病例增加962例。累计确诊病例增幅连续第4天下降。

伊拉克确诊病例增至1415例 全国宵禁时间延长至4月19日

伊拉克卫生部15日说，该国当天新增新冠确诊病例15例，累计确诊病例1415例；累计死亡病例79例；累计治愈病例812例。

为控制疫情蔓延，伊拉克政府当天决定再次延长全国宵禁时间，至斋月开始之日。此前，伊拉克政府已经采取了学校停课、停止集会、禁止相关疫情国家公民入境、停飞航班等措施，并将全国宵禁时间延长至4月19日。

埃及确诊病例增至2505例 假期期间继续严格执行防控措施

埃及卫生部15日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例155例，累计确诊2505例；新增死亡病例5例，累计死亡183例。

本月17日至20日是埃及闻风节等重要传统节日假期。埃及总理马德布利15日表示，假期期间将继续严格执行各项疫情防控措施，严禁不遵守相关规定的行为。

摩洛哥确诊病例超过2000例 持续公共卫生紧急状态

摩洛哥卫生部15日晚发布的数据显示，摩洛哥过去24小时内新增136例新冠确诊病例，累计确诊2024例，其中治愈229例，死亡127例。

为抑制疫情蔓延，摩洛哥从3月20日开始进入公共卫生紧急状态，将持续至4月20日。在此期间，民众外出须获得当地政府批准。摩洛哥政府4月6日晚宣布，从7日开始所有民众外出必须戴口罩。

印度新增新冠确诊病例1118例 出台新版封锁期指导意见

印度卫生部15日发布的新冠疫情最新数据显示，截至当天17时，印度新增确诊病例1118例，累计确诊11933例，累计治愈1344例，累计死亡392例。

印度政府当天出台新版封锁期指导意见，国内各邦以及各城市之间的货物运输将在4月20日后全部放开，农业、渔业、畜牧业也将在20日后恢复生产。印度国内所有教育、娱乐、运动和宗教场所5月3日前仍全部关闭，在此期间不允许举行宗教集会。

韩国累计确诊10613例 连续4天单日新增病例少于30例

韩国疾病管理本部16日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间15日0时至16日0时，韩国新增确诊病例22例，这是韩国连续第4天单日新增病例少于30例。

截至16日0时，韩国累计确诊10613例，累计死亡229例，累计治愈7757例。

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(责编：于洋、刘洁妍)
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