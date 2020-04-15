美国暂停向世卫组织缴纳会费 中欧班列恢复常态化运营

人民网北京4月15日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠确诊病例达到1844863例；死亡病例达117021例。中国以外新冠确诊病例达到1761167例；死亡病例达到113670例。美国确诊病例升至602989例，死亡病例达25575例，是目前全球确诊病例和死亡病例最多的国家。中欧班列（武汉）恢复常态化运营。民航已安排临时航班赴疫情严重国家接回2744名中国公民。美国暂停向世界卫生组织缴纳会费。普京呼吁国际社会团结抗击疫情。意大利部分商店恢复营业。

世界卫生组织：全球新冠确诊病例达1844863例

世界卫生组织：截至欧洲中部时间14日10时（北京时间14日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加71779例，达到1844863例；死亡病例较前一日增加5369例，达到117021例。

中国以外确诊病例较前一日增加71680例，达到1761167例；死亡病例较前一日增加5369例，达到113670例。

美国确诊病例超过60万例，全球确诊病例和死亡病例最多国家

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间14日19时（北京时间15日7时），美国确诊病例升至602989例，死亡病例达25575例。

美国是目前全球确诊病例和死亡病例最多的国家。

中欧班列（武汉）恢复常态化运营

从武汉始发的中欧班列（武汉）X8015次列车14日抵达德国北威州杜伊斯堡港货运场站。这是采取疫情防控措施以来，从武汉开出的首趟中欧班列，标志着中欧班列（武汉）恢复常态化运营。

此次中欧班列（武汉）承载的货物包括支援欧洲各国的新冠疫情防控用品、匈塞铁路建设物资、出口汽车零配件等。

民航安排包机赴疫情严重国家接回2744名中国公民

3月4日至4月12日，民航局共安排16架次临时航班协助在伊朗、意大利、英国、美国、西班牙的2744名中国公民回国，其中留学生1449名。

南非接收中国援助抗疫物资 感谢中国帮助

中国援助南非医疗物资交接仪式14日在约翰内斯堡奥坦博国际机场举行。南非政府官员对中国政府和人民在南非抗疫关键时刻给予的宝贵支持和援助表示高度赞赏和衷心感谢。

南非执政党非洲人国民大会（非国大）当天发表声明，热烈欢迎和诚挚感谢中国政府和人民援助的抗疫物资。这些人道主义援助将帮助南非更有力应对新冠病毒，拯救生命。

中国援菲抗疫医疗专家组走访即将投入使用的方舱医院

中国援菲抗疫医疗专家组14日前往位于马尼拉的菲律宾国际会议中心，走访即将投入使用的方舱医院，并就医院布局、医护人员防护和医院感染管理等问题分享了中方经验。

菲律宾国际会议中心的一部分已被菲政府改造为方舱医院，拥有病床约300张，近期将投入使用。

美国暂停向世界卫生组织缴纳会费

美国总统特朗普14日宣布，美国暂停向世界卫生组织缴纳会费。

特朗普说，美国每年向世卫组织缴纳超过4亿美元会费，作为世卫组织的主要赞助方，美国有责任对世卫组织在疫情中的行为问责。

联合国秘书长说世卫组织必须得到支持

联合国秘书长古特雷斯14日晚间通过发言人发表声明说，世界卫生组织必须得到支持，这对全球战胜新冠疫情的努力绝对关键。

古特雷斯在美国总统特朗普宣布美国暂停向世卫组织缴纳会费后作出上述表态。古特雷斯说，全球正在抗击新冠疫情，削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源不合时宜。

普京呼吁国际社会团结抗击疫情

俄罗斯总统普京14日在欧亚经济委员会最高理事会关于新冠疫情的视频会议上表示，国际社会只有团结起来共同努力，才能有效抗击疫情。

普京说，俄罗斯当前的疫情高峰仍未过去，还需要采取特殊措施来应对。俄罗斯计划投入相当于国民生产总值1.2%的预算来消除疫情带来的影响。

七国集团重申加强国际协调应对疫情

七国集团财政部长和央行行长14日发表联合声明说，新冠疫情正在给全球经济带来前所未有的挑战。国际社会采取特别和协调一致的行动对减轻危机至关重要。

七国集团财长和央行行长将继续利用一切可用政策工具，推动经济强劲、可持续、平衡和包容增长。

东盟各国承诺加强合作抗击新冠疫情

东盟成员国14日以视频方式召开应对新冠疫情特别峰会，一致同意加强对内对外交流合作，在抗击疫情的斗争中互帮互助。

与会领导人在发表的宣言中表示，协调一致、多方参与和整个东盟共同体团结协作对于及时有效应对疫情至关重要；东盟国家决心与世卫组织等相关机构和国际社会密切合作，强化集体应对疫情的能力。

意大利部分商店恢复营业 奥地利开始放松防疫措施

欧洲多国疫情进入“平台期”。意大利、奥地利等国部分商家当天开始重新开门营业，部分大企业当天开始复工，更多欧洲国家把复工、复课计划提上政府讨论日程。

根据意大利政府新颁布的命令，从14日开始，部分商店获准恢复营业，其中包括出售婴幼儿用品的商店、宠物用品商店、书店、干洗店和电器商店等。

奥地利总理库尔茨14日说，根据对新冠疫情的最新评估，奥政府将按原计划从当天开始放松防疫措施。库尔茨强调，政府将谨慎研判疫情动向，随时可能“紧急刹车”，重新采取严格的防疫措施。

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