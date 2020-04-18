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全球疫情要览（4月18日）

法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

2020年04月18日14:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月18日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织统计，截至17日北京时间16时，全球累计确诊病例数达到2074529例，累计死亡139378例。非洲累计确诊新冠病例18333例，出现较大增长。美国确诊病例超过70万，死亡超过3.6万。法国“戴高乐”号航母上逾千人感染新冠病毒，韩国单日新增新冠病例数降至20例以下。

全球新冠肺炎确诊病例超过200万

世界卫生组织统计，截至欧洲中部时间17日10时（北京时间16时），全球新冠确诊病例较前一日增加82967例，达到2074529例；死亡病例较前一日增加8493例，达到139378例。

非洲新冠确诊病例和死亡病例出现较大增长

世卫组织总干事谭德塞17日在例行记者会上说，过去一周非洲报告的确诊病例增加了51%，死亡病例增加了60%。由于非洲各国缺少新冠病毒检测试剂盒，实际病例数可能比报告的还要高。

非洲疾病预防控制中心17日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例18333例，累计死亡962例。联合国当天发布报告称，受疫情影响，非洲经济增速将降至1.8%。

法国“戴高乐”号航母上逾千人感染新冠病毒

法国国防部长弗洛朗丝·帕利17日表示，“夏尔·戴高乐”号核动力航空母舰上超过1000名官兵感染新冠病毒，其中24名患者入院接受治疗。

帕利17日出席法国国民议会听证会时说，截至当天，“戴高乐”号航母上已有1081人新冠病毒检测结果呈阳性，其中545人出现症状，24名患者入院接受治疗。

帕利说，该航母曾于2月21日至26日在塞浦路斯利马索尔停靠，之后于3月13日至16日在法国西北部港口城市布雷斯特停留。目前，有关部门正在进行流行病学调查，以查清航母上的新冠病毒传染源。

约翰斯·霍普金斯大学：美国累计确诊病例超70万

美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过70万例。美国目前是全球确诊病例最多的国家。

数据显示，截至美国东部时间17日21时10分（北京时间18日9时10分），美国累计新冠确诊病例升至700282例，累计死亡36822例。

荷比卢三国累计确诊病例超7万

荷兰、比利时和卢森堡三国17日分别报告累计新冠确诊病例30449例、36138例和3480例，三国累计确诊病例达70067例。

意大利新增治愈病例数创单日新高

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利17日说，当天意大利累计确诊病例比上一日增加3493例，死亡病例增加575例，治愈病例增加2563例。其中，新增治愈病例数创单日新高。

俄罗斯载人航天系统总设计师确诊 曾接见宇航员

俄罗斯载人航天系统总设计师、能源火箭太空公司第一副总经理米克林日前确诊感染新冠病毒，此前他曾见过乘坐飞船前往国际空间站的宇航员。俄罗斯航天集团公司17日说，米克林曾见过的3名宇航员都没有感染病毒。

中东地区确诊病例超20万 多国迎来中国援助

截至当地时间17日，中东地区新冠确诊病例超过20万例，疫情持续蔓延。与此同时，除了向沙特阿拉伯派遣医疗专家组之外，中国近日向多个中东国家援助抗疫医疗物资。

目前中东地区疫情最严重的国家为伊朗和土耳其。17日，伊朗新增确诊病例1499例，累计确诊病例达79494例，其中死亡4958例。

韩国单日新增新冠病例数降至20例以下

韩国疾病管理本部18日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间17日0时至18日0时，韩国新增18例确诊病例，这是58天以来韩国单日新增确诊病例数首次降至20例以下。

统计数据显示，韩国新增确诊病例数近日呈稳定下降趋势，已连续6天单日新增病例数均少于30例。截至18日0时，韩国累计确诊病例10653例，累计死亡232例，累计治愈7937例。

日本发放布口罩 每家两只

日本政府17日开始向国民发放布口罩，每家可领到两只，以缓解新冠肺炎疫情中口罩短缺的燃眉之急。

日本邮局承担发放口罩的任务，17日首先在东京都世田谷区和港区开始，投入每户的邮箱，预定5月向全国5000万户家庭发放完毕。

美农业部推出190亿美元援助计划应对新冠疫情

美国农业部17日宣布推出一项总额190亿美元的“新冠疫情下食品援助计划”，向受疫情影响的农民、农场主和农产品分销商提供帮助，保障食品供应链安全和稳定。

美国农业部当天发表声明说，该计划分两部分，其中160亿美元用于向受损农民直接发放补贴，30亿美元用于向受损农产品分销商采购奶制品、肉制品等农产品。不过，声明未公布援助计划的具体实施细节。

 

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(责编：杨牧、徐祥丽)
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