英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

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人民网北京4月17日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织每日疫情报告显示，中国以外新冠确诊病例达到1907765例。过去24小时，全美新增确诊23288例，新增死亡4246例。德国确诊病例增至127584例，将逐步解除抗疫防控措施。意大利新冠死亡病例超过2.2万例，重症病例较上一日减少。巴西确诊病例超过3万例，卫生部长遭解职。英国确诊病例数升至103093例，疫情防控措施将至少再持续3周。韩国连续5天单日新增病例少于30例，境外输入病例居多。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达1907765例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间16日10时，中国以外新冠确诊病例较前一日增加76595例，达到1907765例；中国以外死亡病例较前一日增加7875例，达到127533例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加76647例，达到1991562例；死亡病例较前一日增加7875例，达到130885例。

美国新冠肺炎确诊病例接近66万例 死亡超过3万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间4月16日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊658263例，死亡32186例，共检测3262921例。

在过去24小时，全美新增确诊23288例，新增死亡4246例。数据显示，16日美国单日死亡人数创下了新高。

德国确诊病例增至127584例 将逐步解除抗疫防控措施

德国官方数据显示，截至15日零时，德国确诊病例累计增至127584例，累计死亡3254例，累计治愈72600例。

德国总理安格拉·默克尔15日傍晚召开记者会，宣布将逐步解除抗疫防控措施，法新社报道，德国是首个决定在不引起新一轮新冠病毒传播的前提下，重启经济、“解封”社会的欧洲大国。

瑞士及列支敦士登累计确诊病例26732例 死亡1017例

瑞士联邦公共卫生办公室16日公布的新冠疫情数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例26732例，累计死亡病例1017例。

瑞士最高行政机构联邦委员会16日宣布，瑞士将从27日开始分阶段逐步放松新冠疫情管控措施。

意大利新冠死亡病例超过2.2万例 重症病例较上一日减少

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利16日说，当天意大利累计新冠确诊病例增至168941例，死亡病例增至22170例，治愈病例增至40164例。

博雷利说，在现有患者中，76778人在居家隔离，26893人在医院接受普通治疗，2936人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少143例，现有重症病例数为3月22日以来最低值；在医院接受普通治疗的患者人数连续三天下降。

法国新冠患者住院人数和重症人数均呈下降趋势

法国卫生总署署长萨洛蒙16日说，法国新冠死亡病例升至17920例，在过去24小时内增加753例。法国医院新冠患者住院人数和重症人数均呈下降趋势。

此外，根据法国公共卫生部门16日公布的数据，医院确诊病例累计108847例，过去24小时内增加2641例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计56180例，较前一日增加14523例。

巴西确诊病例超过3万例 卫生部长遭解职

巴西卫生部16日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例2105例，累计确诊30425例；新增死亡病例188例，累计死亡1924例。

巴西卫生部长路易斯·曼代塔当天在社交媒体上表示，他已被总统博索纳罗解职。

英国确诊病例数升至103093例 疫情防控措施将至少再持续3周

英国卫生部16日发布的新冠疫情数据显示，死亡病例与前一天的官方数字相比增加861例，累计死亡13729例；确诊病例数上升至103093例。

代表首相约翰逊处理有关事务的英国外交大臣拉布16日宣布，政府对新冠疫情形势分析后决定，当前让公众保持“社交距离”的限制措施将至少在接下来的3周继续实施。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至6919例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部16日发布的最新疫情数据显示，截至当天17时28分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至6919例，其中死亡128例、治愈出院1645例。

据统计，巴基斯坦15日新增确诊病例520例，新增死亡病例17例，新增治愈出院病例199例。截至15日，巴基斯坦累计确诊病例6505例，死亡病例124例，治愈出院病例1645例，累计进行核酸检测78979人次。此外，14日的累计确诊病例数被修正为5985例。

新加坡新增728例新冠肺炎病例 累计超过4000例

新加坡消息：新加坡4月16日新增728例新冠肺炎病例，是该国疫情暴发以来单日最大增幅，累计4427例。治愈31例，累计683例。死亡无新增，累计10例。仍有重症23例。

本日新增病例中，有654例来自外籍劳工宿舍感染群。本日新增5个感染群，也多为外籍劳工宿舍及工地。

韩国连续5天单日新增病例少于30例 境外输入病例居多

韩国疾病管理本部17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间16日0时至17日0时，韩国新增22例确诊病例。这是韩国连续第5天单日新增病例少于30例。

新增病例中，海外输入病例占14例。严防疫情境外输入是当前韩国防控工作重点。截至17日0时，韩国累计新冠确诊病例10635例，累计死亡230例，累计治愈7829例。

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(责编：于洋、杨牧)