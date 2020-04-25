美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作 

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人民网北京4月25日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织宣布正式启动“里程碑式”的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产和公平分配。截至美国东部时间24日11时（北京时间24日23时），美国累计死亡病例超过5万例，达到50031例。默克尔号召国际社会共同努力，填补世卫组织倡议面临的约80亿欧元资金缺口。西班牙疫情发展目前继续保持稳定，国家紧急状态延长至5月9日。新加坡4月24日新增897例新冠肺炎病例，累计12075例，目前新加坡是病例最多的东南亚国家。

世卫组织启动“里程碑式”国际合作应对新冠疫情

世界卫生组织总干事谭德塞4月24日宣布，正式启动“里程碑式”的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产和公平分配。

谭德塞表示，新冠疫情大流行是一场史无前例的全球危机，它也得到了前所未有的全球响应。其中，科技研发起到了中心作用。自今年1月以来，世卫组织一直在与全世界数千名研究人员合作，加速和跟踪从开发动物模型到临床试验设计的疫苗研发过程，还开发了目前全球都在使用的诊断工具，并正在全球范围内协调有关四种治疗方法安全性和有效性的临床试验。

美国累计死亡病例超过5万例 特朗普签署4840亿美元新救助法案

截至美国东部时间24日11时（北京时间24日23时），美国累计死亡病例超过5万例，达到50031例。

美国总统特朗普当天签署了一项总计4840亿美元的救助法案，为受疫情影响严重的小企业以及医院体系提供资金，并资助旨在扩大新冠病毒检测的项目。副总统彭斯当天表示，大约510万美国人已经进行了新冠病毒检测。

英国首相约翰逊仍在恢复 尚未确定返回唐宁街时间

唐宁街首相府发言人4月24日表示，首相约翰逊将遵守医生的建议，在目前假设他何时重返工作岗位没有帮助。发言人还说，约翰逊已经开始接收来自唐宁街的最新消息，并与外交大臣拉布、卫生大臣汉考克在内的多名官员讨论问题。

英国首相约翰逊3月27日新冠病毒检测呈阳性，5日晚到圣托马斯医院接受检查，6日晚因病情恶化转入重症监护室治疗3天。自12日出院以来，约翰逊一直在契克斯别墅休息、恢复。

默克尔说德国全力支持世卫组织国际合作倡议

默克尔在视频会议上发表讲话说，新冠疫情是数十年来出现的最大挑战，她对世卫组织在抗击疫情中发挥的积极作用表示感谢。她说，只有国际携手、形成有力联盟，才能战胜病毒。

默克尔表示，生产出新冠疫苗并分配到世界各地事关全球公共福祉。她同时强调，必须在世界尽可能多的地区探索疫苗研发和提高疫苗产能的新途径。默克尔还号召国际社会共同努力，填补世卫组织倡议面临的约80亿欧元资金缺口。

西班牙新冠疫情稳定 累计病例超21万

西班牙卫生部23日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情发展目前继续保持稳定。截至当地时间22日晚21时，西班牙当日新增病例4635例，累计确诊213024例；新增死亡440例，累计死亡22157例。

西班牙议会22日批准再一次延长国家紧急状态至5月9日。这也是自3月14日西班牙进入紧急状态以来，议会第三次批准延长紧急状态。

乌兹别克斯坦新冠肺炎累计确诊病例达到1778例

据乌兹别克斯坦卫生部发布的消息，截至当地时间4月24日14时00分，乌全国新冠肺炎累计确诊病例达到1778例，康复598例，死亡7例，现有确诊病例1173例。

乌兹别克斯坦国家首席卫生检查员奥塔别科夫24日对媒体表示，鉴于国内外疫情，乌兹别克斯坦的隔离措施仍将继续。统计显示，目前乌兹别克斯坦的新冠肺炎治愈率超过32%，死亡率约为0.4%。尽管相关数据均优于世界平均水平，但是依然不能掉以轻心。

新加坡累计确诊12075例 是目前病例最多东南亚国家

新加坡4月24日新增897例新冠肺炎病例，累计12075例。新加坡卫生部表示，本日新增病例中，绝大多数是外籍劳工，只有13人是新加坡公民或永久居民。

目前新加坡是病例最多的东南亚国家。为进一步遏制社区感染，新加坡政府已将阻断措施实行期延长四周，直到6月1日。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至8211例 治愈患者逾千例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月24日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至8211例，新增436例，再创单日确诊数量新高。目前，有1002名患者被治愈，另有689例死亡病例。过去24小时，治愈患者和死亡病例各增加42例。

印尼首都雅加达警方24日表示，昨日约有2.7万辆车赶在印尼政府实施返乡禁令前夕离开雅加达，该数据较前一日有所增加。为控制新冠肺炎疫情传播，印尼政府日前颁布禁止所有民众于开斋节期间返乡禁令，该禁令自24日起生效。

马来西亚行动管制令再延两周至5月12日

马来西亚4月24日新增88例新冠肺炎病例，累计5691例；死亡病例1例，累计96例；治愈121例，累计3663例。目前仍有41例重症病例。

马来西亚总理穆希丁23日宣布，虽然马来西亚新冠肺炎疫情有所好转，但政府仍决定将行动管制令再延长两周至5月12日。他说，接下来政府将放宽一些管制，以及让一些领域复工。

美国海军“基德号”驱逐舰暴发疫情 已有18名船员确诊

据美联社报道，正在执行缉毒任务的美国海军“基德号”驱逐舰上出现了疫情，目前已有18例新冠病毒感染病例。

在美国部署于全球的约90艘海军舰艇中，“基德号”驱逐舰是第二艘暴发疫情的舰艇，另一艘是此前备受关注的“西奥多·罗斯福”号航空母舰。美国海军官员周四通报称，“罗斯福”号航母的全体船员都接受了新冠病毒检测，已有至少840份样本呈阳性，少量检测结果尚未出来。

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(责编：杨牧、刘洁妍)