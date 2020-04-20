巴黎非饮用水系统检测出新冠病毒 伊朗首都部分“解封”

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人民网北京4月20日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织19日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2157158例。美国约翰斯·霍普金斯大学19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计新冠死亡病例超过4万例。俄罗斯单日新增病例破6000，普京称新冠肺炎疫情形势在控制之中。意大利新冠疫情持续缓解，累计确诊病例178972例。因疫情情况严峻，英国女王取消庆生方案。法国巴黎非饮用水系统检测出新冠病毒。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2157158例

世界卫生组织19日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2157158例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时，中国以外新冠确诊病例较前一日增加81132例，达到2157158例；中国以外死亡病例较前一日增加6463例，达到147909例。

约翰斯·霍普金斯大学：美国新冠死亡病例超过4万例

美国约翰斯·霍普金斯大学19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间19日15时（北京时间20日3时），美国累计新冠死亡病例超过4万例，达到40585例。

数据显示，目前美国累计确诊病例742442例。累计确诊病例和死亡病例最多的州是纽约州，分别为242570例和18921例。此外，新泽西州累计死亡4364例，密歇根州累计死亡2308例，马萨诸塞州累计死亡1560例。

俄罗斯单日新增病例破6000 新冠肺炎疫情形势在控制之中

据俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部最新消息，截至莫斯科时间4月19日上午11点，俄罗斯境内78个地区新增6060例新冠肺炎确诊病例，其中莫斯科新增确诊病例3570例。俄罗斯累计确诊病例42853例，累计治愈病例3291人，累计死亡361人。

此前有俄罗斯传染病专家预计，6月至7月间将迎来俄罗斯疫情高峰期。俄总统普京表示，俄罗斯各级政府在疫情期间有协调、有组织、负责任地工作，形势完全在控制之中。

疫情情况严峻 英国女王取消庆生方案

新冠疫情已在全球夺去至少15万人的生命，其中英国有超过1.4万人病亡，为全球第五高。英国目前已经进入或接近疫情高峰期，单日死亡人数多日居高不下。英国卫生部发布的新冠疫情数据显示，17日全英847人病亡。

英国媒体18日报道，由于英国新冠疫情严重，即将迎来94岁寿辰的英国女王伊丽莎白二世决定取消鸣枪庆生方案，低调过生日。

意大利新冠疫情持续缓解 累计确诊病例178972例

意大利民事保护部门19日发布的统计数字显示，意大利当天新增确诊病例、新增死亡病例及重症病例均保持下降趋势，显示该国新冠疫情持续缓解。

当天意大利累计确诊病例178972例、死亡病例23660例，分别比上一日增加3047例和433例，增幅低于前一日的3491例和482例，其中新增死亡病例是一周以来最低水平。当天有2128例治愈，累计治愈病例升至47055例。

法国死亡病例增至19718例 巴黎非饮用水系统检测出新冠病毒

法国总理菲利普和卫生部长维兰19日联合举行记者会，最新疫情数据直接在记者会上发布。法国当日新增死亡病例395例，累计死亡病例升至19718例，其中医院死亡病例12069例，养老院死亡病例7649例。

巴黎的非饮用水系统当天检测出“微量”新冠病毒。巴黎市政部门管理的实验室在测试的27个采样点中的4个中发现了“微量”病毒，巴黎市政府随即暂停使用非饮用水系统。

伊朗首都部分“解封” 死亡病例连续下降

伊朗首都德黑兰18日恢复部分“低风险”经济活动。同一天，伊朗新增新冠死亡病例数降至一个多月来新低。

卫生部发言人基亚努什·贾汉普尔18日晚些时候通报伊朗新冠疫情情况，当天新增死亡病例73例，是3月12日以来最低。截至18日，伊朗累计确诊病例80868例，过去24小时新增1374例；累计死亡病例5031例。死亡病例数连续5天不超过100例，且持续下降。

新加坡新增596例新冠肺炎病例 累计6588例

新加坡消息：新加坡4月19日新增596例新冠肺炎病例，累计6588例。截至发稿时，新加坡共治愈出院740例，重症23例，死亡11例。

本日新增病例中，绝大多数是外籍劳工。新加坡卫生部表示，近来外籍劳工宿舍的确诊病例显著增多，是政府积极排查和隔离病例所致，这些病例多为轻症病患，目前在社区隔离设施或医院普通病房接受观察。

缅甸确诊病例突破百例 许多省、邦已实施宵禁

缅甸确诊病例出现突破性增长。4月19日上午破百，达到107例。根据缅甸卫生与体育部发布的消息，截止到4月19日上午，位于仰光的缅甸国家新冠肺炎病毒检测机构对日前收上来的全国各地鼻、咽拭子样本进行了检测，确诊了13名病例。

缅甸许多省、邦已经开始实施宵禁。仰光省官员18日说，该省自当日起每天22时至次日4时实施宵禁，严格禁止可能的通宵饮酒作乐，以阻止新冠疫情的发展。

泰国新增32例新冠肺炎确诊病例 累计确诊2765例

当地时间4月19日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增32例新冠肺炎确诊病例，连续多日呈下降趋势。新增病例一部分是与此前确诊的聚集性病例相关，一部分有国外旅行史。

目前，泰国累计确诊病例2765例。其中，47例死亡，1928例治愈，790例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

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(责编：于洋、燕勐)