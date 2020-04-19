新冠肺炎成当前美国人最大死因 印度最大贫民窟疫情蔓延

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人民网北京4月19日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织每日疫情报告显示，中国以外新冠确诊病例达到2076027例。世卫组织注意到中国报告的最新数据增加了来自武汉的325例确诊病例和1290例死亡病例。新冠肺炎已是当前美国民众的最大死因。自4月7日起，美国每日死于新冠肺炎的人数都在1800人以上。印度海军位于孟买的一个基地有21名士兵被确诊感染新冠病毒，这是印度海军首次报告确诊病例。印度孟买最大贫民窟确诊病例超过百例，疫情持续发展。部分欧洲国家试水“解封”。疫情好转，但韩国首尔人仍反对放松防疫管控。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2076027例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间18日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加85647例，达到2076027例；中国以外死亡病例较前一日增加6710例，达到141446例。

世卫组织：订正疫情数据才能掌握疫情影响面

世界卫生组织17日表示，中国武汉订正新冠肺炎确诊病例数和确诊病例死亡数，是基于对之前统计数据的复核，以不遗漏任何病例记录。随着疫情进展，其他国家也可能出现订正疫情数据的情况，这种数据订正宜早不宜晚。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在例行记者会上说，世卫组织注意到中国报告的最新数据增加了来自武汉的325例确诊病例和1290例死亡病例。

范凯尔克霍弗说，对疫情数据进行复核订正，了解有多少人死于新冠病毒是非常重要的，因为这对公共卫生具有重要意义。她预计许多国家都会出现类似的数据订正情况，将不得不回顾和审核病例数据以保证完整记录所有病例。“我看过一些媒体报道，一些国家存在新冠病例死于医院系统之外的情况。所以要对这些人进行（死因）分类还需要一段时间。”她说。

美媒：新冠肺炎是当前美国人最大死因

据美国《纽约时报》报道，新冠肺炎已是当前美国民众的最大死因。自4月7日起，美国每日死于新冠肺炎的人数都在1800人以上，一度还攀升至每天4000人以上。相比之下，美国每天死于心脏病的人数约1774人，每天死于癌症约1641人。

由华盛顿大学健康指标与评估研究所制作的流行病学模型经常被白宫引用。该模型最初预计，到今年夏天，美国新冠肺炎死亡人数将达到10万至24万人。

《纽约时报》警告称，如果没有疫苗，今年秋冬季该病毒难免再次侵袭人类，白宫的“分阶段”开放美国政策也必然会增加病毒卷土重来的风险。

印度海军出现确诊 最大贫民窟确诊病例超过百例

印度卫生部18日发布的新冠疫情最新数据显示，截至当天17时，印度新增确诊病例957例，累计确诊达14792例；累计死亡488例；累计治愈2015例。

印度海军一名高级官员当天向新华社记者证实，印度海军位于孟买的一个基地有21名士兵被确诊感染新冠病毒，这是印度海军首次报告确诊病例。这些人大部分是无症状感染者，目前已被安置在孟买的海军医院进行隔离。

印度内政部18日发表声明称，随着封锁期延长，暂停向外国人发放部分类别签证的举措也将延长至5月3日。

印度孟买市政部门18日宣布，位于孟买的塔拉维贫民窟新冠确诊病例增至117例，其中死亡病例10例。孟买市政部门在通报中说，自4月1日报告首例新冠确诊病例以来，塔拉维贫民窟的疫情持续发展。截至18日晚，该区域累计确诊117例，其中10人死亡。公开资料显示，塔拉维贫民窟是印度最大的贫民聚居区，人口密集，空间狭窄，卫生状况堪忧。

土耳其和伊朗病例均超8万 中东多国调整防疫政策

中东地区一些国家18日报告了新冠疫情最新数据，土耳其和伊朗的累计确诊病例当天都超过8万。多个国家调整了防疫政策，有国家延长了相关禁令和紧急状态，但也有国家宣布放宽部分限制。

土耳其卫生部18日公布的数据显示，新增确诊病例3783例，累计确诊82329例，新增死亡病例121例，累计死亡1890例。土耳其累计确诊病例超过伊朗当天公布的数据，成为中东地区病例最多的国家。不过土耳其每日新增确诊病例已从前段时间的单日超5000例逐渐下降。土耳其内政部宣布，从18日午夜开始，对一些省市的出入禁令再延长15天。

伊朗卫生部18日宣布，新增确诊病例1374例，累计确诊80868例，其中死亡5031例，治愈55987例。伊朗总统鲁哈尼表示，此前实施的保持社交距离方案让许多省份疫情呈下降趋势，民众对此基本满意。

部分欧洲国家试水“解封”

一些欧洲国家近日陆续宣布，放松先前针对新冠肺炎疫情所制定的管控措施。为避免第二波疫情暴发，其中不少国家采取分步走的“解封”方式。

奥地利政府允许数千家商铺14日起恢复营业，但购物中心、大型商店和理发店要到5月1日才能重新营业。

捷克政府14日批准一项“三步走”计划：小型商店4月20日起恢复营业；大型店铺5月11日起恢复营业；餐厅、购物中心则要等到6月8日。

与捷克类似，瑞士政府16日宣布计划分三步走：4月27日理发店、花店、医院、诊所的非急诊科室等提供个人服务的场所可以复工；5月11日起全国所有商场恢复营业，小学、初中复课；6月8日起高中和大学复课，博物馆、图书馆、酒吧、餐厅等场所可以对外开放。

德国总理安格拉·默克尔15日宣布从下周起重开部分商铺，5月4日起允许中小学复课、理发店开业。德国是欧洲最大经济体。默克尔警告说，经济生活重新启动要慢慢来，否则哪怕德国医疗卫生体系比较发达，也可能迅速“超载”崩溃。

疫情好转 首尔人反对放松防疫管控

根据17日发布的一项民调，韩国首都首尔的大多数市民认同眼下需要转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”，但反对马上结束“社交距离严守期”。 “社交距离严守期”具体措施包括限制各类设施运营、敦促民众遵守防疫规定、取消聚会、居家办公等。韩国政府上月开始执行“社交距离严守期”，原定本月5日结束，后来又延长至本月19日。

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(责编：杨牧、刘洁妍)