美国2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令” 

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人民网北京4月23日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达到2386849例。美国已至少有新冠病毒感染病例846982例，最新尸检显示2月初已出现死亡病例。德国单日新增新冠死亡病例281例，各州推出“口罩强制令”。俄卫生部专家建议将隔离措施延长至5月。意大利现有新冠患者人数继续下降，拟5月解封部分限制。赤道几内亚报告首例新冠死亡病例。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至10076例。韩国防疫部门称新冠“复阳”患者传染性低。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2386849例

世界卫生组织22日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2386849例。 全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加73920例，达到2471136例；死亡病例较前一日增加6058例，达到169006例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间22日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加73883例，达到2386849例；中国以外死亡病例较前一日增加6058例，达到164364例。

美国新冠感染病例超过84万例 最新尸检显示2月初已出现死亡病例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月22日下午5时38分，美国已至少有新冠病毒感染病例846982例，包括死亡病例46609例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例26878例，新增死亡病例2381例。

据美国有线电视新闻网当天报道，2月6日与17日在加利福尼亚州北部圣克拉拉县出现的两例死亡病例，目前被发现是美国境内最早死于新冠病毒感染的病例。此前，美国首例新冠病毒感染死亡病例被认为是2月29日在华盛顿州出现的一例死亡病例。圣克拉拉县的这两名死者去世前未做过新冠病毒感染检测，但最新公布的尸检发现两人都感染了新冠病毒。当地卫生部门还表示，这两名死者都没有明显的旅行经历能够解释他们为何遭到感染。

德国单日新增新冠死亡病例281例 各州推出“口罩强制令”

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所22日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间22日零时，德国当日新增新冠确诊病例2237例，累计145694例；当日新增死亡病例281例，累计4879例；累计治愈99400例。

近日，德国萨克森州宣布，从4月20日起民众乘坐公交和进入商店时必须佩戴口罩，成为第一个颁布“口罩令”的德国联邦州。4月20日，在德国萨克森州首府德累斯顿的市政厅前，工作人员免费向民众发放口罩。

俄卫生部专家建议将隔离措施延长至5月

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局发布的数据，截至4月22日，俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例已达到了57999例，其中22日新增5236例。

据俄新社报道，俄卫生部流行病学专家布里科认为，俄政府目前为防范新冠病毒的进一步扩散所采取的限制措施须延长至5月9日以后。“那些感染人数明显减少的国家都尚未取消自我隔离以及保持社交距离的要求。尽管他们有所放松，但还是继续采取这些措施”，布里科谈到。

意大利现有新冠患者人数继续下降 拟5月解封部分限制

意大利民事保护部门22日发布的统计数字显示，意大利现有新冠患者107699人，比前一天减少10人，连续第三天下降；累计治愈病例54543例，比前一天增加2943例，单日治愈病例数再创疫情暴发以来新高。

意大利总理朱塞佩·孔特21日说，政府打算5月4日起“解封”部分防疫限制措施，定于本周末之前发布方案。意大利政府20日发布的数据显示，意大利现有新型冠状病毒感染者人数首次下降。

赤道几内亚报告首例新冠死亡病例

马拉博消息：赤道几内亚卫生和社会福利部22日报告首例新冠死亡病例。赤道几内亚3月14日报告首例新冠确诊病例。截至4月22日，该国累计确诊病例84例，其中1例死亡，7例治愈。

赤几卫生部当天发布通报说，这名死者生前患有基础性疾病，连续多天身体不适，被送至赤几首都马拉博地区医院，20日去世。医院随后采样送检，死者的新冠病毒检测呈阳性。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至10076例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部22日发布的最新疫情数据显示，截至当天19时53分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至10076例，其中死亡212例、治愈出院2156例。

据统计，巴基斯坦21日新增确诊病例533例，新增死亡病例17例，新增治愈出院病例90例。截至21日，巴基斯坦累计确诊病例9749例，死亡病例209例，治愈出院病例2156例，累计进行核酸检测118020人次。

吉尔吉斯斯坦新冠肺炎确诊病例数超过600例

比什凯克消息：吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌谢恩巴耶夫22日在政府例行新闻发布会上对媒体通报，过去24个小时，吉尔吉斯斯坦新增22例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间22日10时00分，吉尔吉斯斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到612例，康复254例，死亡7例。

另据吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社报道，22日中国援助吉尔吉斯斯坦联合工作组专家为吉医生提供在线培训，传授新冠肺炎治疗方法和经验，并就用药方式和呼吸机的使用提出建议。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至7418例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月22日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至7418例，新增283例。目前，有913名患者被治愈，另有635例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增71人，死亡病例增加19例。

实施大规模社交限制状态旨在降低疫情传播速度，但迄今为止雅加达新冠肺炎新增病例仍在持续攀升，同时也是印尼累计确诊病例和死亡病例最多的省。印尼政府新冠肺炎疫情官方网站公布的数据显示，截至4月22日，雅加达累计确诊3383例，死亡病例301例。

韩国防疫部门称新冠“复阳”患者传染性低

韩国防疫部门发布的数据显示，截至22日，韩国新冠确诊患者累计10694例，治愈后解除隔离患者累计8277例，其中“复阳”患者有207例。

韩国防疫部门22日表示，对感染新冠病毒治愈后出现“复阳”患者的样本进行实验分析后发现，他们几乎不具传染性或传染性较低。

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(责编：于洋、燕勐)