欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

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人民网北京4月21日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织20日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2230384例。美国宣布与加拿大、墨西哥边境“非必要旅行”限制延长30天。意大利累计确诊病例181228例，现有患者人数首次出现下降。德国着手“解封”，部分商铺重新开业。土耳其和伊朗病例均超8万，土耳其累计确诊病例超过伊朗，成为中东地区病例最多的国家。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至8418例，累计检测超十万人次。疫情趋缓，韩国希望步入“生活防疫阶段”。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2230384例

世界卫生组织20日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2230384例。全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加72846例，达到2314621例；死亡病例较前一日增加5296例，达到157847例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间20日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加72810例，达到2230384例；中国以外死亡病例较前一日增加5296例，达到153205例。

美国宣布与加拿大、墨西哥边境“非必要旅行”限制延长30天

美国约翰斯·霍普金斯大学20日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间20日19时，美国累计确诊病例783290例，累计死亡病例41872例。

美国国土安全部代理部长查德·沃尔夫20日在一份声明中说，美加墨三国经过“密切合作”，决定将现行“非必要旅行”限制延长30天。他还重申了总统特朗普此前立场，即边境管控和旅行限制措施对于减缓疫情蔓延和允许国家分阶段重启经济至关重要。

乌兹别克斯坦新冠肺炎确诊病例达1565例 九万多人仍在隔离中

塔什干消息：据乌兹别克斯坦卫生部消息，截至当地时间4月20日14时00分，乌全国累计确诊新冠肺炎病例达到1565例，康复238例，死亡5例。

乌兹别克斯坦国家首席卫生检查员奥塔别科夫20日对媒体表示，目前，乌兹别克斯坦仍有大约92000人处于隔离中。仅昨天相关机构就完成了11800多例病毒检测。隔离措施和大规模检测的目的是为了尽早发现感染病例，遏制疫情传播。

意大利累计确诊病例181228例 现有患者人数首次出现下降

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利20日说，意大利现有患者108237人，比前一天减少20人。这是疫情暴发以来患者人数首次下降，显示疫情继续好转。

博雷利说，截至20日，意大利累计确诊病例181228例，比上一日增加2256例，是3月11日以来的最低日增幅；累计死亡病例24114例，累计治愈病例48877例，分别比上一日增加454例和1822例。

德国着手“解封” 部分商铺重新开业

截至当地时间20日0时，德国累计确诊141672例，较前一日增加1775例；累计死亡4404例，较前一日增加110例；累计治愈约91500例。

德国新冠疫情“得到控制”，一些商铺在关闭1个月后获准重新开门营业，但部分限制措施仍持续。 德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所17日宣布，德国新冠病毒感染率首次降至1以下。德国卫生部长延斯·施潘随后说，疫情“得到控制”。不过，默克尔警告说，形势仍然严峻。

土耳其和伊朗病例均超8万 中东多国调整防疫政策

中东地区一些国家18日报告了新冠疫情最新数据，土耳其和伊朗的累计确诊病例当天都超过8万。多个国家调整了防疫政策，有国家延长了相关禁令和紧急状态，但也有国家宣布放宽部分限制。

土耳其卫生部18日公布的数据显示，新增确诊病例3783例，累计确诊82329例，新增死亡病例121例，累计死亡1890例。土耳其累计确诊病例超过伊朗当天公布的数据，成为中东地区病例最多的国家。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至8418例 累计检测超十万人次

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部20日发布的疫情数据显示，巴基斯坦19日新增新冠肺炎确诊病例425例，新增死亡病例17例，新增治愈出院病例102例。

截至19日，巴基斯坦累计确诊病例8418例，死亡病例176例，治愈出院病例1970例，累计进行核酸检测104302人次。

印尼新增185例新冠肺炎确诊病例 累计6760例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月20日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至6760例，新增185例。目前，有747名患者被治愈，另有590例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增61人，死亡病例增加8例。

为加强印尼与国际社会共同抗击新冠肺炎疫情合作，印尼国会将与多国议会举行网络研讨会，印尼国会议会间合作机构负责人法德利20日表示，此举旨在深化印尼与国际社会有关应对新冠肺炎疫情方面的努力。

新加坡新增1426例新冠肺炎病例 累计超过8000例

新加坡4月20日新增1426例新冠肺炎病例，单日增幅首次破千，累计8014例。截至发稿时，新加坡共治愈出院768例，重症22例，死亡11例。

外籍劳工病例在过去几周激增，已超过新加坡总病例的一半。新加坡政府近日针对外籍劳工感染群加大抗疫力度，包括封锁已出现感染群的外籍劳工宿舍，禁止人员流动；将从事必要领域服务的劳工迁出宿舍；派遣医疗队伍全面进驻外籍劳工宿舍。据新加坡人力部统计，全国43个外籍劳工宿舍共容纳超过20万名外籍劳工。

疫情趋缓 韩国希望步入“生活防疫阶段”

统计数据显示，韩国新增确诊病例数近日呈稳定下降趋势，已连续7天单日新增病例数少于30例。截至19日零时，韩国累计确诊病例10661例，累计死亡234例，累计治愈8042例。

韩国国务总理丁世均19日宣布，政府决定延长已经执行一个月的“社交距离严守期”，直至5月5日，同时将在坚持防疫工作不松懈的基础上适当放宽部分限制。如果疫情不出现反弹，韩国有望从5月6日起转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。

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(责编：于洋、杨牧)