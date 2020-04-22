美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

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人民网北京4月22日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织21日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2312966例。截至美东时间4月21日下午6时，美国已至少有新冠病毒感染病例820104例。俄罗斯确诊病例超50000，首家专门医院迎首批患者。荷比卢三国新冠疫情趋缓，比利时初现拐点。意大利现有新冠患者连续第二天下降，为恢复经济做准备。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至9565例，单日新增近800创新高。新加坡延长抗疫举措至6月1日。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2312966例

世界卫生组织21日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2312966例。 全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加83006例，达到2397216例；死亡病例较前一日增加5109例，达到162956例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间21日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加82993例，达到2312966例；中国以外死亡病例较前一日增加5109例，达到158314例。

美国新冠病毒感染病例超过820000 特朗普宣布暂停赴美移民

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月21日下午6时，美国已至少有新冠病毒感染病例820104例，包括死亡病例44228例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例37945例，新增死亡病例2653例。

在21日的白宫疫情简报会上，美国总统特朗普宣布，他计划颁布为期60天的行政令，暂停受理外国公民赴美移民。特朗普表示，该行政令只适用于申请永久居留权的人，短期访客将不受影响。特朗普称，“通过暂停移民，我们将帮助失业的美国人在美国经济重新开放时找到工作。”

俄罗斯确诊病例超50000 首家专门医院迎首批患者

据俄罗斯防疫指挥部21日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例5642例，累计达52763例；新增死亡51例，累计456例。疫情最严重的莫斯科市截至21日累计确诊29433例。

历经1个月建设，俄首家专门收治新冠患者的简易医院当天迎来首批20名患者。该医院位于莫斯科市西南约60公里处，设有病床800张，在必要时可再添加100张病床。院内现有500多名医护人员，未来计划增至约1000人，每日可完成超过1万次新冠病毒检测。

荷比卢三国新冠疫情趋缓 比利时初现拐点

荷兰、比利时和卢森堡三国20日分别报告新冠累计确诊病例33405例、39983例和3558例。比利时联邦政府新冠事务发言人当天在记者会上表示，“比利时疫情的高峰可能已经过去”。

比利时联邦政府新冠事务发言人埃马纽埃尔·安德烈在当天的记者会上说：“正是大家的共同努力减缓了病毒的传播。相关数据表明，比利时疫情的高峰可能已经过去，多项指标都在朝着好的方向发展。现在可以开始考虑有关‘解封’的问题了。”尽管如此，专家认为未来的复工、复课将是一个缓慢进程。

英国第二个大型新冠病毒检测实验室投入运营

英国卫生部20日表示，该国第二个大型新冠病毒检测实验室当天正式投入运营，进一步充实该国病毒检测网络，为大幅提升全国的检测能力奠定基础。

据英国卫生部20日发布的新冠疫情数据，该国确诊病例数攀升至124743例；死亡病例数与前一天的官方数字相比增加449例，达到16509例。

意大利现有新冠患者连续第二天下降 为恢复经济做准备

意大利民事保护部门21日发布的统计数字显示，意大利现有新冠患者降至107709人，比前一天减少528人，连续第二天下降。与此同时，意大利积极储备防疫物资，为恢复经济活动做准备。

截至21日，意大利累计确诊病例183957例，比前一天增加2729例；累计死亡病例24648例，比前一天增加534例；累计治愈病例51600例，比前一天增加2723例，单日治愈病例数为疫情暴发以来最高。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至9565例 单日新增近800创新高

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部21日发布的最新疫情数据显示，截至当天8时50分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至9565例，其中死亡201例、治愈出院2073例。

据统计，巴基斯坦20日新增确诊病例796例，新增死亡病例16例，新增治愈出院病例96例。截至20日，巴基斯坦累计确诊病例9216例，死亡病例192例，治愈出院病例2066例，累计进行核酸检测111886人次。此外，19日的累计确诊病例数被修正为8420例。

蒙古国新增1例新冠肺炎患者累计增至34例

蒙古国传染病研究中心研究室主任阿木巴色勒玛21日下午在卫生部宣布，4月18日从蒙俄边境阿勒坦布拉格口岸入境隔离的1名司机确诊感染新冠肺炎，此人2月21日曾经过俄罗斯前往匈牙利首都布达佩斯。

该国累计新冠肺炎患者增至34例，包括30名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。34例患者中，5名蒙古国患者治愈出院。

澳大利亚新增26例新冠肺炎确诊病例 “红宝石公主”号即将离港

澳大利亚卫生部公布的最新数据显示，截至当地时间4月21日下午3时，澳大利亚在过去24小时内新增26例新冠肺炎确诊病例，累计确诊达6645例，累计死亡71例。

报道称，自3月“红宝石公主”号邮轮停靠悉尼海港以来，邮轮上的乘客和船员已有700多人确诊，死亡病例达21例。新南威尔士州警方表示，该邮轮预计将在4月23日离开悉尼。

新加坡延长抗疫举措至6月1日

新加坡总理李显龙21日发表电视讲话，宣布把代号为“断路器”的抗疫举措延长四周至6月1日。“断路器”抗疫措施原定5月4日到期。李显龙说，从疫情发展来看，新加坡无法在那个日期前实现预定目标，因而延长防控措施至6月1日。

新加坡大批在专门宿舍居住的外籍劳工近期确诊感染。卫生部21日发布的数据显示，新加坡累计确诊新冠病例9125例，过去24小时新增确诊病例1111例，连续两天新增确诊病例数破千。

印尼新增375例新冠肺炎确诊病例 累计7135例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月21日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至7135例，新增375例。目前，有842名患者被治愈，另有616例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增95人，死亡病例增加26例。

4月21日，印尼总统佐科在小范围内阁会议上宣布，印尼政府正式决定，新冠肺炎疫情大流行期间，禁止民众于今年开斋节假期回家，旨在防止疫情在印尼国内广泛传播。

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(责编：于洋、燕勐)