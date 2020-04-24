英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

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人民网北京4月24日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织23日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2460490例。美国已至少有新冠病毒感染病例864415例，包括死亡病例47892例。普京称减少疫情影响是当前首要任务。英卫生大臣称英国新冠疫情已达高峰。意大利新增治愈病例首次超过新增确诊病例。法国改变按地区逐步解禁计划。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至11057例。新加坡新增1037例新冠肺炎病例，累计11178例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至7775例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2460490例

世界卫生组织23日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2460490例。全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加73657例，达到2544792例；死亡病例较前一日增加6689例，达到175694例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间23日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加73642例，达到2460490例；中国以外死亡病例较前一日增加6689例，达到171052例。

美国新冠病毒感染病例超过86万，抗体检测显示1/5纽约人可能已感染

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月23日下午5时41分，美国已至少有新冠病毒感染病例864415例，包括死亡病例47892例。

纽约州州长安德鲁·科莫当天表示，对该州3000名居名进行的一项随机测试发现，13.9%的参与者新冠病毒抗体检测呈阳性。分析称，该结果表明纽约州可能已有270万人感染过新冠病毒。在3000名参与者中，约1300人来自纽约市，这部分人员的检测阳性率达到了21%。

普京：减少疫情影响是当前首要任务

数据显示，截至23日，俄罗斯累计新冠确诊病例62773例，累计死亡555例，累计治愈4891例。

据克里姆林宫网站消息，普京23日与俄银行代表举行视频会议，讨论银行贷款等经济发展问题。普京说，新冠疫情威胁着人们的健康和生命，同时对经济造成危险影响。目前最重要的任务是减少疫情影响，降低社会经济损失。

英卫生大臣：英国新冠疫情已达高峰

英国卫生部22日发布的新冠疫情数据显示，英国累计确诊病例数达到133495例，与前一天的官方数字相比增加4451例；累计死亡病例数升至18100例。

英国卫生大臣马修·汉考克22日说，民众在过去一段时间里遵循了政府有关保持社交距离的新冠疫情防控措施，这起到了作用，英国疫情已达到高峰。

意大利新增治愈病例首次超过新增确诊病例

意大利民事保护部门23日发布的数据显示，意大利当天新增新冠治愈病例3033例，新增确诊病例2646例。这是意大利疫情暴发以来新增治愈病例数首次超过新增确诊病例数，显示疫情进一步好转。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利在新闻发布会上说，截至23日，意大利累计确诊病例189973例，累计治愈病例57576例；累计死亡病例25549例，比前一天增加464例。

法国改变按地区逐步解禁计划

法国总统马克龙23日表示，法国实施解禁措施“将不会以区域化的形式进行”，改变了其日前所说根据不同地区受疫情影响的程度逐步解禁的计划。

法国卫生部23日发布新闻公报说，法国新冠死亡病例升至21856例，在过去24小时内增加516例。在所有死亡病例中，医院死亡病例为13547例，较前一日增加311例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为8309例，较前一日增加205例。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至11057例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部23日发布的最新疫情数据显示，截至当天23时04分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至11057例，其中死亡235例、治愈出院2337例。

据统计，巴基斯坦22日新增确诊病例742例，新增死亡病例15例，新增治愈出院病例181例。截至22日，巴基斯坦累计确诊病例10513例，死亡病例224例，治愈出院病例2337例，累计进行核酸检测124549人次。此外，21日的累计确诊病例数被修正为9771例。

泰国新增13例新冠肺炎确诊病例 累计确诊2839例

当地时间4月23日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增13例新冠肺炎确诊病例，连续十多天呈下降趋势。

目前，泰国累计确诊病例2839例。其中50例死亡，2430多例治愈，359例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

新加坡新增1037例新冠肺炎病例 累计11178例

新加坡4月23日新增1037例新冠肺炎病例，累计11178例。截至发稿时，新加坡共治愈出院896例，重症25例，死亡12例。

新加坡卫生部表示，本日新增病例中，绝大多数是外籍劳工，只有21人是新加坡公民或永久居民。目前新加坡是病例最多的东南亚国家。为进一步遏制社区感染，新加坡政府将阻断措施实行期延长四周，直到6月1日。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至7775例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月23日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至7775例，新增357例。目前，有960名患者被治愈，另有647例死亡病例。

截至4月23日，雅加达新冠肺炎确诊病例已达3517例，是印尼确诊病例数量最多的省。雅加达省长阿尼斯23日正式宣布，延长雅加达实施大规模社交限制状态的期限28天，第二阶段限制政策将自4月24日持续至5月22日。阿尼斯表示，这一决定是雅加达省政府在与传染病专家讨论后做出的。

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(责编：于洋、燕勐)