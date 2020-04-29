美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

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人民网北京4月28日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠肺炎累计确诊病例超311万，美国突破百万，意大利超20万。伊朗单日确诊病例首次降至三位数，西班牙单日新增病例数也降至实施紧急状态以来最低。英国累计确诊超16万，位居全球第五，英首相反对贸然“解封”。 法国累计确诊近13万，议会通过政府解封计划。俄罗斯单日新增确诊人数再创新高，累计超9万。东京奥组委主席说，疫情若明年得不到控制，东京奥运会有可能直接取消。

全球新冠肺炎累计确诊病例超311万

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月29日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例3110219例，累计死亡216808例。

美国确诊病例突破百万 死亡约5.8万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间4月29日6时30分左右，美国累计确诊1010717例，死亡58365例。

美国多个疫情较轻的州27日开始逐步放松应对新冠病毒疫情的限制性措施，不过疫情“震中”纽约州不敢大意。州长安德鲁·科莫说，准备延长州内“许多地区”的居家令。

意大利新冠肺炎累计确诊病例超20万

意大利民事保护部门28日发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例超过20万例，达到201505例，比前一天增加2091例。

伊朗单日确诊病例首次降至三位数

据俄罗斯卫星通讯社德黑兰4月27日报道，伊朗卫生部发言人基亚努什·贾汉普尔发布消息称，该国新增感染新冠病毒病例991例，自3月21日以来首次少于1000例，总感染病例数达到近9.15万例。

西班牙单日新增新冠病例数降至实施紧急状态以来最低

西班牙卫生部28日发布的新冠疫情数据显示，西班牙单日新增确诊病例1308例，是该国3月14日进入紧急状态以来的最低值。

据西卫生部统计，截至27日21时，西班牙通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的新冠病例为210773例，新增确诊病例1308例；累计死亡病例达23822例，新增死亡301例；累计治愈病例102548例，新增治愈1673例。

英国新冠肺炎累计确诊超16万 英首相反对贸然“解封”

因感染新冠病毒一度住院的英国首相鲍里斯·约翰逊27日“复工”，呼吁民众继续“团结”和“保持耐心”。

约翰逊说，英国贸然解除应对新冠疫情的封锁措施“太冒险”，不过政府今后“无疑”将考虑“解封”。

据英国卫生部门当地时间28日发布的数据，英国新冠肺炎单日新增3996例，累计确诊161145例，累计死亡21678例。英国累计确诊病例已经超过德国，居于全球第五。

德国累计确诊数逼近16万

据德国《每日镜报》实时统计数据显示，截至北京时间4月29日7时左右，德国累计确诊新冠肺炎病例159735例，较前一天新增977例，单日新增确诊病例数系3月17日以来连续两天降至1000例以下；累计死亡病例6280例，较前一天新增64例；累计治愈117400人。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长威勒呼吁公众即便在“解封”后仍要继续尽可能待在家中、保持人际距离、在公共场合佩戴口罩，以守住防疫成果。

法国新冠肺炎累计确诊近13万 议会通过政府解封计划

4月28日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎较昨日新增1520例，累计确诊129859例，现有重症4387例，新增死亡367 例，累计死亡23660例。

法国国民议会通过政府提出的于5月11日解封计划。法国总理菲利普表示，如果不解除限制，国家将有崩溃风险，必须学会与新冠病毒共存并学会防护。

俄罗斯单日新增确诊人数再创新高 累计超9万

据俄罗斯新冠病毒防疫指挥部28日消息，过去24小时，俄罗斯单日新增新冠病毒肺炎确诊人数再创新高，新增确诊病例6411例，累计确诊病例93558例。新增死亡病例72人，累计死亡867人。截至目前，俄罗斯累计确诊新冠病毒肺炎病例总数排名全球第八。

俄总统普京宣布，由于俄罗斯境内的新冠病毒疫情还没有达到高峰，此前针对疫情宣布的非工作日将延长至5月11日，其中6至8日工资应正常发放。

东京奥组委主席：东京奥运会有可能直接取消

东京奥组委主席森喜朗日前接受日本媒体专访时表示，东京奥运会和残奥会的开闭幕式将可能合并举行，同时如果新冠疫情明年无法得到控制，奥运会将直接取消而不会再次延期。

据日本广播协会（NHK）电视台统计的新冠疫情数据，截至当地时间28日10时30分（北京时间9时30分），日本24小时内新增确诊病例173例，较此前显著下降。日本上一次单日新增确诊病例数低于200例还是在3月30日。

数据显示，日本累计确诊13614例；新增死亡病例22例，累计死亡394例。

韩国新增确诊病例连续11天少于20例

韩国疾病管理本部28日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间27日零时至28日零时，韩国新增14例确诊病例，其中海外输入病例占12例。至此韩国已连续11天单日新增病例数保持在20例以内。

截至28日零时，韩国累计确诊病例10752例，累计死亡244例，累计治愈8854例。

新加坡新增528例新冠肺炎确诊病例 累计14951例

新加坡消息：新加坡4月28日新增528例新冠肺炎确诊病例，累计14951例；死亡2例，累计14例。截至发稿时，新加坡共治愈出院1095例，仍有重症20例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，8人是本地公民或永久居民。

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(责编：刘叶婷、燕勐)