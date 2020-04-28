全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

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人民网北京4月28日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月28日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例超300万例。美国确诊逾100万例，4月失业率或飙升至16%。意大利着手“解封”，计划5月部分复工、9月开学。英国首相约翰逊发表演讲，呼吁人们对封锁保持耐心。法国新冠肺炎累计确诊超12万例，失业人数创新高。俄罗斯单日新增新冠肺炎确诊持续维持高位，达6198例，累计确诊87147例。泰国新增确诊病例首次降至个位数 ，累计确诊2931例。

全球新冠肺炎确诊病例超300万例 死亡超21万例

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月28日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例3034801例，累计死亡210511例。

美国确诊逾100万例 4月失业率或达16%

据Worldometer世界实时统计数据，截至北京时间4月28日6时30分左右，美国累计确诊逾100万例，达1004942例，死亡56527例。

美国总统唐纳德·特朗普的高级经济顾问凯文·哈西特26日预测，受新冠病毒疫情影响，美国4月份失业率可能在16%以上。一些疫情不严重的州定于27日开始放松先前制定的限制性措施，包括取消居家令、允许工厂复工和商家营业等。

西班牙全国累计治愈病例超10万

西班牙卫生部27日发布该国最新新冠疫情数据，西班牙单日新冠死亡病例数略微回升，但全国累计治愈病例数已超过10万。

自本周一起，西卫生部将与国家统计局合作，在西班牙全国选择36000户家庭作为样本，对这些家庭的约90000名成员展开抗体测试，并由马德里卡洛斯三世健康研究所负责对数据展开研究。

意大利着手“解封”5月部分复工9月开学

随着新冠疫情趋缓，意大利政府拟放宽部分封锁措施。总理朱塞佩·孔特26日说，打算允许一些企业尽快复工、学校9月开学。

意大利民事保护部门27日发布的新冠疫情数据显示，该国当天累计确诊病例达到199414例，比前一天增加1739例。

英国首相呼吁人们对封锁保持耐心

英国首相约翰逊当地时间27日早晨在唐宁街十号首相府门前发表讲话，称目前英国正处于新冠病毒暴发的最大风险中，他敦促人们不要对这次封锁失去耐心。

他表示，现在放松封锁还为时过早，不能放弃民众至今的努与和牺牲。他理解许多英国企业希望尽早结束封锁，但过早结束可能会导致疫情的第二次暴发，造成更多人死亡、经济倒退、再次采取限制措施等后果。

法国新冠肺炎累计确诊超12万例 失业人数创新高

4月27日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎较昨日新增3764例，累计确诊128339例，现有重症4608例，新增死亡437例，累计死亡23293例。

法国劳工部同日宣布，将调整失业保险规则应对疫情期间失业激增的“特殊情况”。数据显示，今年3月没有任何职业活动的失业人员增加24.61万，总计373.25万，创历史新高，而私营部门“非全时失业”员工已超过雇员总数的一半。

俄罗斯单日新增新冠肺炎确诊6198例 累计确诊87147例

俄罗斯新冠疫情防控指挥部当地时间4月27日上午发布消息，过去一天内俄罗斯新增6198例新冠病毒确诊病例。其中有2693名（43.4%）确诊者为无临床症状的接触者。新增579例治愈病例、50例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊病例达到87147例，其中累计治愈7346例，累计死亡794例。莫斯科市疫情最为严重，累计确诊人数达到45351。

印度总理莫迪吁民众坚持抗疫

印度卫生部数据显示，截至当地时间26日13时30分，印度累计确诊病例26496例，包括死亡病例824例。过去24小时新增确诊病例1990例，新增病例数仍在高位徘徊。

印度总理纳伦德拉·莫迪26日呼吁民众继续严格遵守防疫措施，眼下不要对战胜新冠疫情“过度自信”。

泰国新增确诊病例首次降至个位数 累计确诊2931例

当地时间4月27日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增9例新冠肺炎确诊病例，继续呈下降趋势。

目前，泰国累计确诊病例2931例。其中52例死亡，2609例治愈，270例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

泰国自4月3日起实行全国宵禁。实施宵禁后取得一定效果，单日新增确诊病例由此前的上百例下降为约50例。泰国政府正在考虑将延长紧急状态法至5月底。

澳大利亚计划扩大新冠病毒检测范围

澳联邦卫生部27日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间27日15时（北京时间27日13时），该国24小时内新增确诊病例9例，累计6720例；累计死亡83例；累计治愈5586例。

澳大利亚联邦政府首席医疗官布伦丹·墨菲27日说，澳计划扩大新冠病毒检测范围，包括将在无症状人群中开始检测，以确保不漏掉病例。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)