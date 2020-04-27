美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

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人民网北京4月27日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织26日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达2720458例。美国新冠确诊病例超96万例，疫情最严重的纽约州提出重新开放计划。最近几周，伊朗住院患者和死亡病例数均大幅减少，伊朗总统鲁哈尼称，已做好协助其他国家抗疫的准备。意大利疫情趋缓，将从5月4日起逐步复工。西班牙新增新冠病例持续下降，考虑放开限制措施。俄罗斯新冠确诊病例破8万，单日确诊病例数创新高。澳大利亚连续7天每日病例增加低于0.5%。拉美新冠确诊病例超15万例，巴西禁止出口医疗用品。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达2720458例

世界卫生组织26日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到2720458例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间26日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加84886例，达到2720458例；中国以外死亡病例较前一日增加6018例，达到189080例。

美国新冠确诊病例超96万例 纽约州提出重新开放计划

美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间26日下午5时31分，美国共有新冠病毒确诊病例963168例，其中包括死亡病例54614例。

疫情最严重的纽约州有确诊病例288045例，包括死亡病例22246例。纽约州州长科莫当天提出了一项分两个阶段重新开放纽约经济的计划，首先被考虑开放的将是建筑、制造等行业。科莫没有给出重新开放的具体时间表，但表示纽约州北部地区可能最早会在5月15日以后逐步开放，而包括纽约市在内的纽约州南部地区可能需要更长的时间才能开放。

伊朗做好协助他国抗疫的准备

伊朗卫生部26日宣布，截至当天中午，伊朗新增新冠病例1153例，累计确诊病例达90481人；累计死亡5710例；治愈69657例。最近几周，伊朗住院患者和死亡病例数均大幅减少。

伊朗总统鲁哈尼26日说，伊朗已做好准备向其他国家出口医疗用品，以协助其抗击疫情。

意大利从5月4日起逐步复工

意大利民事保护部门26日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例2324例，累计确诊197675例；新增治愈病例1808例，累计治愈64928例；新增死亡病例260例，累计死亡26644例，新增死亡病例数为3月15日以来单日最低值。

意大利总理孔特26日表示，意大利将从5月4日开始逐步复工。

西班牙新增新冠病例持续下降 考虑放开限制措施

西班牙卫生部26日发布最新新冠疫情数据，日新增确诊病例已低于2000例，新增死亡病例低于300例。卫生部已向政府提交过渡阶段战略建议报告，计划采取更为缓和的限制性措施。

西卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙在当天新闻发布会上说，新增确诊和死亡病例比一天前都有了“大幅下降”。从27日开始，西班牙抗疫目标将是巩固当下成果，并考虑如何安全进入下一阶段，以放开限制性措施。

俄罗斯新冠病例破8万 单日确诊病例数创新高

据俄罗斯防疫指挥部26日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例6361例，创单日确诊病例数新高，累计确诊病例突破8万，达80949例。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃建议，将居家隔离政策延长两周至5月12日。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，普京总统将于下周对疫情局势和前景发表新的声明，以应对当前疫情的发展。

澳大利亚连续7天每日病例增加低于0.5%

澳大利亚联邦卫生部长格雷格·亨特26日宣布，该国连续7天每日病例增加低于0.5%、连续15天每日病例增加不到1%，“这些都表明我们做得不错，但是我们还没有赢得胜利，而是正在取得胜利”。

澳政府当天正式推出一款有助于防疫的手机应用程序，该程序能通过蓝牙进行数据互换，快速追踪到确诊病例的密切接触者，有助于卫生部门更高效应对新冠疫情。亨特表示，发布该程序是澳在放松一些防疫措施前的关键举措。

拉美新冠确诊病例超15万例 巴西禁止出口医疗用品

综合新华社驻拉美地区记者报道：截至当地时间25日，拉美国家新冠确诊病例数已超15.9万例。巴西政府24日宣布禁止出口口罩等医疗用品。

巴西卫生部25日宣布，该国新增确诊病例5514例，累计达58509例；新增死亡病例346例，累计死亡4016例。巴西政府24日宣布禁止出口口罩、手套、护目镜、呼吸机、病床等医疗用品。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)