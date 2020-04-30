美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

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人民网北京4月30日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球确诊超318万，世卫组织宣布今日将再次召开紧急委员会会议，讨论新冠肺炎疫情态势。美国累计确诊超103万，一季度GDP下滑4.8%，创国际金融危机以来最大降幅。伊朗总统鲁哈尼谴责美在疫情期间加大制裁。日本首相安倍晋三称目前仍无法确定是否按期解除全国紧急状态。英国首次统计养老院死亡病例数。意大利媒体称新冠病毒一月底可能已在伦巴第大区传播。

全球确诊超318万 世卫组织宣布今日将再次召开紧急委员会会议

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月30日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例3187919例，累计死亡226771例。

世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上宣布，世卫组织紧急委员会将于4月30日再次开会，讨论新冠肺炎疫情态势，并对疫情防控建议进行更新。

美国累计确诊超103万 一季度GDP超预期负增长

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间4月29日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1036652例，死亡60475例，。

美国商务部29日公布的首次预估数据显示，因新冠疫情导致经济大面积“停摆”，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下滑4.8%，创国际金融危机以来最大降幅。

美国联邦储备委员会29日宣布将联邦基金利率目标区间维持在零至0.25%的超低水平，同时警告新冠疫情对美国经济前景构成相当大的风险。

伊朗总统鲁哈尼谴责美在疫情期间加大制裁

伊朗总统鲁哈尼28号在与南非总统拉马福萨通电话时，再次谴责美国对伊朗实施非法制裁，尤其是在新冠肺炎疫情期间，美国加大对伊制裁，甚至阻止伊朗进口卫生和医疗用品，他指出美国的做法是非法和不人道的。

西班牙单日新增治愈病例远超新增确诊病例

西班牙卫生部29日发布的该国新冠疫情数据显示，该国当日新增治愈病例达6399例，大大超过新增的2144例确诊病例。

根据西卫生部的统计，截至28日21时，过去24小时西班牙新增确诊病例2144例，累计确诊达212917例；新增死亡325例，累计死亡24275例。在疫情最为严重的马德里自治区，当日新增病例数升至981例，为一天前（363例）的近3倍。

意大利媒体：新冠病毒一月底可能已在伦巴第大区传播

根据意大利民事保护部当地时间4月29日18时公布的数据，意大利累计确诊203591例，死亡27682例，治愈71252例。现存确诊病例104657例，为连续第10天下降。

意大利《晚邮报》29日发表文章称，伦巴第大区医疗特别工作组最近的一项分析显示，新冠病毒一月底可能已在当地传播。

英国首次统计养老院死亡病例数

据英国卫生与社会保障部消息，截至当地时间4月29日上午9时，英国新冠肺炎确诊病例单日新增4076例，累计165221例。

截至当地时间4月28日下午5时，英国死亡病例26097例，单日新增765例。该数字包括自3月初以来包括养老院在内的社区死亡人数以及医院死亡人数。但是，新总数中仅包括在新冠病毒检测呈阳性后死亡的人数。

俄罗斯俄新冠病例数接近10万

俄罗斯29日新增确诊病例数继续维持高位，总病例数接近10万。

据俄罗斯防疫指挥部29日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例5841例，创单日确诊新高，累计确诊99399例。全俄新增死亡病例108例，累计死亡972例；新增治愈1830例，累计治愈10286例。

俄总理米舒斯京29日表示，政府将延长外国人入境俄罗斯禁令期限至疫情状况改善为止。

安倍：目前仍无法确定是否按期解除全国紧急状态

日本首相安倍晋三29日在参议院预算委员会会议上表示，目前日本新冠病毒感染病例还在持续增加，形势依然严峻，尚无法判定全国紧急状态在最后期限5月6日能否结束。

据日本广播协会（NHK）电视台统计的新冠疫情数据，截至29日10时30分（北京时间9时30分），日本24小时内新增确诊病例281例，累计确诊13895例；新增死亡病例19例，累计死亡413例。

印度确诊病例超3万 死亡病例破千

印度卫生部29日发布的最新数据显示，截至当天17时，该国新增新冠确诊病例1813例，累计确诊达31787例，累计死亡病例达1008例，另有7797例治愈出院。

29日是印度实施全国封锁的第36天，该封锁措施将于5月3日结束。由于疫情依旧严峻，印度总理莫迪27日表示，对部分疫情影响严重的地区，封锁措施在5月3日后继续实施。

新加坡新冠确诊病例超1.5万

新加坡卫生部29日宣布，截至当天中午12时，该国新增新冠确诊病例690例，累计达15641例；新增治愈62例，累计治愈1188例。

外籍劳工宿舍的聚集性感染频发，是目前新加坡疫情防控面临的最大挑战。卫生部数据显示，在新增病例中，660例住在外籍劳工（客工）宿舍，63％与已知感染群相关。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)