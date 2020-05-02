世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

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人民网北京5月2日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织5月1日宣布，鉴于当前国际疫情形势，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截至欧洲中部时间1日10时(北京时间16时)，中国以外新冠确诊病例较前一日增加84759例，达到3090822例。欧洲多国近日扩大新冠病毒检测规模，英国每日新冠病毒检测达到10万次目标。美国新冠肺炎确诊病例累计近110万，死亡人数约6.4万。俄罗斯确诊病例数超11万，单日增幅再创新高。澳大利亚总理莫里森1日宣布，该国抗疫取得积极成果，因此将提前评估是否放松疫情防控。

世卫组织：新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”

距1月底世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”已过去3个月。根据《国际卫生条例》规定，世卫组织突发事件委员会4月30日召开会议，对疫情现状进行讨论和评估，并更新疫情应对建议。世卫组织5月1日宣布，突发事件委员会一致同意目前新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，同时向世卫组织及其会员国提供下一阶段抗疫建议。

世卫组织确定新冠病毒源自自然界

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在记者会上说，该组织多次听取数位仔细研究过新冠病毒基因序列和病毒本身的专家的意见，确定新冠病毒源自自然界。

瑞安表示，现在重要的是确定新冠病毒的自然界宿主，这主要是为了更好了解新冠病毒以及病毒如何打破物种界限由动物传播给人。

美国新冠肺炎确诊病例累计近110万 死亡约6.4万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月1日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1098565例，死亡64577例，共检测6551810例。在过去24小时，美国新增确诊31504例，新增死亡1717例。

在疫情最为严重的纽约州,1日累计确诊达到308314例,累计死亡23981例。全美确诊上万人的州目前有20个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州和加利福尼亚州确诊人数超过5万。

美国超20个州“解封” 专家提醒勿过急

美国白宫发布的“复工指南”定于4月30日到期。迄今20多个州逐步恢复餐饮、零售和其他商业活动。公共卫生专家说，一些地方并不满足复工复产前提，即不具备大范围病毒检测和追踪新冠病毒感染者密切接触者的能力。

与此同时，一些地方政府没有放松警惕。人口大州加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆4月30日宣布关闭奥兰治县的海滩和公园，以防止人群聚集。美国疫情“震中”纽约州州长安德鲁·科莫说，纽约州将雇用数以千计人员，来追踪感染者的密切接触者。

俄罗斯确诊病例数超11万 单日增幅再创新高

据俄罗斯防疫指挥部5月1日发布的新冠疫情数据，在过去24小时俄新增确诊病例7933例，再创单日增幅新高，全国累计确诊病例数达114431例。

数据显示，俄新增死亡病例96例，累计死亡1169例；新增治愈1601例，累计治愈13220例。

欧洲多国扩大新冠病毒检测规模

欧洲多国近日扩大新冠病毒检测规模，力求进一步阻断病毒传播链，同时也有助于保证医疗护理等重要岗位的人员力量。

瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦4月30日表示，瑞典通过医院检测、移动检测站和自测等多种方式扩大检测能力，预计将在5月中旬达到每周检测10万人次。

英国每日新冠病毒检测达到10万次目标

英国卫生部长马特·汉考克(Matt Hancock)5月1日表示，在4月的最后一天，全英国新冠病毒日检测超过12.2万次，超过了政府预定的目标。

5月1日，全英国新冠病毒累计检测人数762279人，累计确诊病例177454例，累计死亡27510人。

西班牙单日新增死亡病例连续两天低于300例

西班牙卫生部1日发布的新冠疫情数据显示，该国在24小时内新增死亡病例281例，这是单日新增死亡病例连续第二天低于300例。

根据西卫生部4月30日宣布的一项新规定，从5月2日起，全国“禁足令”将进一步放松，民众可每天短暂走出家门进行体育锻炼等活动，出门时段根据年龄段划分：14岁以下少年儿童的出门时段为每日12时至19时，70岁以上老人及需要陪护的人员可在每日10时至12时以及19时至20时两个时段出门，其他人的出门时段则为6时至10时或20时至23时。

意大利累计确诊病例增至207428例

意大利民事保护部门1日发布的数据显示，意大利累计新冠确诊病例207428例，比前一天增加1965例；累计死亡病例28236例，比前一天增加269例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态，此后两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。从5月4日起，意大利将进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段。

法国新冠死亡病例累计24594例

法国卫生总署署长萨洛蒙1日说，法国累计新冠死亡病例24594例，较前一日增加218例。法国政府网站1日公布的数据显示，法国新增确诊病例604例，累计确诊130185例。

持续的疫情给法国多个经济行业带来沉重打击。法国汽车制造商委员会1日发布公告说，4月份法国汽车市场销量同比下跌88.8%。

澳大利亚将提前评估是否放松疫情防控

澳大利亚总理莫里森1日宣布，该国抗疫取得积极成果，因此将把评估是否放松现阶段防控措施的时间提前到5月8日。“我们需要重启经济。我们需要重启我们的社会。”

澳联邦卫生部1日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间1日15时（北京时间1日13时），该国24小时内新增确诊病例14例，累计确诊6767例，累计死亡93例，累计治愈5745例。

印度将全国封锁延长至5月17日

印度内政部1日决定，将全国封锁延长至5月17日。

印度的本轮封锁原计划于5月3日结束。根据印度卫生部门1日公布的数据，全国累计新冠病毒感染确诊病例已达35043例，其中死亡1147例。印度的新冠肺炎疫情依旧严峻，所以内政部决定再追加为期2周的全国封锁。

日本政府召开专家会议 专家称抗疫或将长期化

日本政府当地时间5月1日召开新冠病毒对策专家会议，会议副主席尾身茂指出，当前日本全国的新增感染者数量虽然在减少，但减少速度并没有达到预期目标。没人能确定抗疫对策将持续半年还是一年。

会议指出，日本近期新增感染病例有减少趋势，可以看出包括“紧急事态宣言”在内的抗疫对策成果渐现。但另一方面，对于一直要求的减少80%人员接触的目标，在各地区和各年龄层等方面还存在着一定的差距。

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(责编：刘洁妍、杨牧)