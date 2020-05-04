全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

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人民网北京5月4日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠肺炎确诊病例超350万例，美国确诊超115万例。美国疾控中心发布报告分析美疫情加速蔓延背后的失误。西班牙新增死亡病例降至3月19日以来最低值。意大利累计确诊超21万 ，各行业复产复工将逐渐展开。俄罗斯单日新增确诊病例破万，累计超13万。日本累计确诊超1.5万，计划延长紧急状态。韩国宣布5月6日起转入“生活防疫阶段”。印度确诊病例突破4万仅用4天时间。

全球新冠肺炎确诊病例超350万

美国约翰斯·霍普金斯大学3日发布的新冠疫情最新统计数据显示，根据美国东部时间3日19时（北京时间4日7时）查询到的数据，全球累计确诊病例达到3502126例，死亡病例为247107例。

美疾控中心报告分析美新冠疫情加速蔓延背后的失误

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间5月4日6时30分左右，美国累计确诊1154621例，死亡67451例。

美国疾病控制和预防中心官网日前发布了该中心首席副主任安妮?舒沙特等人撰写的分析报告，复盘美国新冠疫情发展。报告认为，持续的旅客输入、大规模聚会、缺少防护措施促使病毒在高危场所和人口密集区扩散、检测不充分和无症状感染导致病毒在未被察觉的情况下传播这四大因素造成了美国疫情加速蔓延。

西班牙新增死亡病例降至3月19日以来最低值

西班牙卫生部3日发布的新冠疫情最新数据显示，西班牙单日新增死亡病例数降至200以下，为3月19日以来最低。

西班牙全国17个自治区中，有7个自治区的重症监护室当天无新增病例，且除马德里和加泰罗尼亚外，其余自治区的重症监护室当天新增病例均在3例以内。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙当天在新闻发布会上表示，西卫生部正在进行大规模血清检测。他说，相关研究将能“提供有关免疫程度及持续时间的信息”。

意大利累计确诊超21万 各行业复产复工将逐渐展开

意大利民事保护部门3日发布的数据显示，意大利累计新冠确诊病例210717例，比前一天增加1389例；累计死亡病例28884例，比前一天增加174例。

意大利将从5月4日开始进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段，各行业复产复工将以两周为间隔逐渐展开，但各类学校仍将处于关闭状态。

法国累计确诊超13万 卫生紧急状态将延长两个月

法国卫生总署3日发表新闻公报说，法国政府网站3日公布的数据显示，法国新增确诊病例308例，累计确诊131287例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例33361例，在过去24小时内增加90例。

法国卫生部长韦朗2日表示，鉴于防控新冠疫情的需要，法国政府计划将5月23日到期的卫生紧急状态延长两个月，至7月24日。

俄罗斯单日新增确诊病例破万 累计超13万

当地时间5月3日，俄罗斯新冠疫情防控指挥部发布消息表示，过去一天内俄罗斯新增 10633例新冠肺炎确诊病例，创单日新增数量纪录，新增1626例治愈病例、58例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊134687例，其中，累计治愈16639例，累计死亡1280例。

日本累计确诊超1.5万 计划延长紧急状态

据日本广播协会(NHK)电视台3日19时(北京时间18时)报道，日本当天新增确诊病例191例，累计确诊15068例；新增死亡病例14例，累计死亡病例531例。

3日东京都新增确诊病例91例，其中约70%感染途径不明，东京都累计确诊病例已达4568例。

日本首相安倍晋三1日表示，准备将原定6日到期的紧急状态延长1个月左右，4日召开会议听取专家意见后正式宣布相关细节。

韩国宣布5月6日起转入“生活防疫阶段”

考虑到韩国新冠疫情一定程度上得到控制，韩国国务总理丁世均3日宣布，韩国将从本月6日开始转入正常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。

丁世均说，进入这个阶段后，之前因疫情暂停使用的各类设施将分阶段重新启用，原则上将允许在遵守防疫规定的条件下举行聚集性活动。

印度确诊病例突破4万仅用4天

印度卫生部3日发布的新冠疫情数据显示，截至当地时间当天17时，该国新增确诊病例2487例，这是印度单日新增确诊病例连续第3天创新高，累计确诊病例达40263例；累计死亡病例1306例；累计治愈出院10887例。

近日印度疫情有抬头趋势。印度在4月22日累计确诊病例突破2万例，4月29日突破3万例，但突破4万例仅用4天。

目前，印度已决定将全国封锁期限延长至5月17日，但疫情相对较轻地区的限制措施大幅放宽。印度自3月25日开始的全国封锁措施原定4月14日到期，印度政府在4月14日宣布延长相关措施至5月3日。

巴西新冠确诊病例超过10万例

据巴西卫生部3日发布的数据，巴西24小时内新增新冠确诊病例4588例，累计确诊101147例；新增死亡病例275例，累计死亡7025例；累计治愈病例约4300例。

本周，巴西的18个州和巴西利亚联邦区宣布延长全民隔离措施期限，另外8个州尚未就是否延长隔离措施期限或恢复社会活动做出决定。

葡萄牙结束国家紧急状态步入重启模式

葡萄牙2日午夜结束为抗击新冠疫情而实施的持续45天的国家紧急状态，自3日零时起进入灾害状态。这标志着葡萄牙疫情应对举措降级，由全面防疫转向抗疫与恢复经济并举。

葡萄牙总理科斯塔强调，结束国家紧急状态并不意味着疫情已经消失，相反，必须保持高水准的遏制态势，继续抗击新冠疫情。

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(责编：刘叶婷、杨牧)