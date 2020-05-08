英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

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人民网北京5月8日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3587829例。意大利累计新冠死亡病例近3万例。英国“解封”拟分三步走，死亡病例总数为欧洲最高。德国疾控机构表示，松懈可能导致第二波疫情秋天前到来。俄累计确诊新冠感染病例超17万，位居全球第五。受疫情影响，波兰推迟总统选举。丹麦政府与议会就第二阶段“复工复课”达成协议。埃及新冠确诊病例增至7981例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至12776例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3587829例

世界卫生组织7日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到3587829例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间7日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加83462例，达到3587829例；中国以外死亡病例较前一日增加6539例，达到249402例。

意大利累计新冠死亡病例近3万例

意大利民事保护部门7日发布的数据显示，意大利当天新增确诊病例1401例，累计确诊215858例；新增死亡病例274例，累计死亡29958例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

英国“解封”拟分三步走 死亡病例总数为欧洲最高

英国卫生部5日公布的新冠疫情数字显示，死亡病例数24小时增加693例，达到29427例，超过了意大利最新死亡病例总数，为欧洲最高。

英国媒体6日报道，英国政府计划分三阶段逐步解除防控新冠病毒疫情的限制性措施。英国《泰晤士报》说，英国首相鲍里斯·约翰逊定于10日确立“解封”计划。

德国疾控机构：松懈可能导致第二波疫情秋天前到来

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所副所长拉尔斯·沙德7日在新闻发布会上表示，如果人们松懈下来，可能导致第二波新冠疫情在秋天之前到来。

罗伯特·科赫研究所7日公布的数据显示，截至当天零时，德国新增确诊病例1284例，累计确诊166091例；新增死亡病例123例，累计死亡7119例；新增治愈病例2500例，累计治愈139900例。

俄累计确诊新冠感染病例超17万 位居全球第五

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局7日发布的数据，过去24小时，俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例11231例，累计确诊177160例，累计治愈23803例，死亡1626例。

目前俄罗斯累计确诊新冠病例总数已超过德国、法国，位居全球第五。

受疫情影响 波兰推迟总统选举

截至5月7日上午，波兰的新冠肺炎确诊人数为15047人，死亡人数755人，官方预计波兰感染人数的峰值将在未来一到两周到来。

波兰执政党法律与公正党主席卡钦斯基6日晚发表声明称，由于波兰最高法院“预计将作出决定，使得原定于10日举行的总统选举无效”，因而波兰议会众议院推迟总统选举，众议院议长近日将公布推迟后的总统选举日期。

法国新冠死亡病例升至25987例

法国卫生总署7日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至25987例，较前一日增加178例。

法国政府网站7日公布的数据显示，法国新增确诊病例629例，累计确诊137779例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例34653例，在过去24小时内增加146例。

丹麦政府与议会就第二阶段“复工复课”达成协议

根据丹麦国家血清研究所7日公布的数据，丹麦已有28万余人接受新冠病毒检测，累计确诊10083例，死亡514例，治愈7711例。

丹麦首相弗雷泽里克森在一份声明中说，上述所有场所都必须遵守相关规定，如确保社交距离和卫生消毒等。根据声明，丹麦正在与邻国商讨开放边境相关事宜，具体措施将在6月1日宣布。

埃及新冠确诊病例增至7981例

埃及卫生部7日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例393例，累计确诊7981例；新增死亡病例13例，累计死亡482例。

埃及总理马德布利当天在一场电视直播的新闻发布会上说，埃及将继续实施宵禁直至斋月结束，时间仍为每日21时至次日6时。他同时指出，埃及政府将调整下一财政年度的投资预算，以创造更多就业机会、扶持更多企业，全力降低疫情对经济的冲击。

阿联酋新增新冠确诊病例502例

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部7日宣布，该国新增新冠确诊病例502例，累计确诊16240例；新增治愈病例213例，累计治愈3572例；新增死亡病例8例，累计死亡165例。

阿联酋卫生和预防部说，新增502名患者来自多个国家和地区，目前患者身体状况稳定，正在接受隔离治疗。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至12776例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月7日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至12776例，新增338例。目前，有2381名患者被治愈，另有930例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者64人，死亡病例增加35例。

印尼副总统马鲁夫7日通过其官方社交媒体发表声明，呼吁包括各级政府、民间社会组织、政党和私营部门等在内的各方团结一致，共同阻止新冠肺炎疫情传播和应对疫情产生的影响。

韩国新冠治疗费用：两万至四十万人民币

韩国国营医疗保险机构“国民健康保险公团”（NHIS）7日发布感染新冠病毒患者的治疗费用，估算治疗一名危重症患者的费用可高达7000万韩元（40.5万元人民币）。

据韩国疾病管理本部（即疾控中心）发布的数据，韩国7日报告4例新增新冠确诊病例，累计10810例，死亡病例增加1例至256例；治愈病例新增86例，累计9419例。

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(责编：于洋、刘洁妍)