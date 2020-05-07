德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

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人民网北京5月7日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3504367例。意大利累计治愈新冠患者93245人。俄罗斯将分阶段解除防疫限制性措施。德国进一步放松疫情限制措施。法国新增新冠死亡病例278例。西班牙确诊病例日增幅连续一周低于1%。土耳其新冠确诊病例超过13万例。埃及确诊病例增至7588例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至12438例。日本拟降低新冠病毒检测门槛。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3504367例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间6日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加71461例，达到3504367例；中国以外死亡病例较前一日增加4102例，达到242860例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加71463例，达到3588773例；死亡病例较前一日增加4102例，达到247503例。

意大利累计治愈新冠患者93245人

意大利民事保护部门6日发布的数据显示，意大利累计治愈新冠患者93245人，治愈人数首次超过现有患者人数。

数据显示，意大利当天新增治愈病例8014例，累计治愈93245例；现有病例比前一天减少6939例，降至91528例。意大利民事保护部门说，治愈人数大幅上升的部分原因，是疫情最严重的伦巴第大区把过去几天未计算在内的治愈人数计入了当天数据。

俄罗斯将分阶段解除防疫限制性措施

当地时间5月6日，俄罗斯总统普京与俄政府有关部门负责人和地方长官召开视频会议，就疫情下的俄罗斯经济和社会扶持措施落实等情况听取了汇报。

截至目前，俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例165929例，累计治愈21327例，死亡1537例。目前，全俄累计确诊的新冠病毒感染病例总数位居全球第七。

德国进一步放松疫情限制措施

德国联邦政府与各州政府6日达成一项新协议，进一步放松为应对新冠疫情采取的限制措施，但保留有关保持社交距离和佩戴口罩等的规定。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所6日公布的数据，截至当天零时，德国新增新冠确诊病例947例，累计确诊164807例；新增死亡病例165例，累计死亡6996例；新增治愈病例2300例，累计治愈137400例。

法国新增新冠死亡病例278例

法国卫生总署6日发表新闻公报说，法国新增新冠死亡病例278例，累计死亡病例25809例。法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科6日说，截至目前，共有99.8万家企业为1210万名员工申请采取“部分失业”措施。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为16237例，较前一日增加177例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9572例，较前一日增加101例。

西班牙确诊病例日增幅连续一周低于1%

西班牙卫生部6日发布的新冠疫情数据显示，截至5日21时，通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的病例数为220325例，单日新增确诊病例685例，日增幅0.31%，连续第七天低于1%。

最新公布的数据显示，西班牙新增死亡病例244例，累计死亡25857例；新增治愈病例2516例，累计治愈126002例。西班牙近来的数据常有修订，如果加上33357名抗体检测呈阳性者，全国累计感染人数达到253682人。

土耳其新冠确诊病例超过13万例

土耳其卫生部长科贾6日晚说，土耳其新增新冠确诊病例2253例，累计确诊131744例；新增死亡病例64例，累计死亡3584例；累计治愈病例78202例。

他说，土耳其疫情已得到控制，已经完成第一阶段抗疫斗争，目前进入“有控制的社交生活”的第二阶段，民众需遵守两个基本原则：出门佩戴口罩和保持社交距离。

埃及确诊病例增至7588例

埃及卫生部6日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例387例，累计确诊7588例；新增死亡病例17例，累计死亡469例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有85名患者痊愈出院，累计治愈1815人。埃及总理马德布利当天表示，埃及目前依然禁止大型集会活动，希望民众继续注意保持社交距离，在购物和乘坐公共交通工具时佩戴口罩。

马尔代夫新冠确诊病例超600例

马累消息：根据马尔代夫卫生防护局6日晚公布的数据，马尔代夫累计新冠确诊病例升至618例，死亡病例2例。

马尔代夫是印度洋上的群岛国家，马累的人口约占全国总人口的三分之一。4月29日，马尔代夫政府宣布把大马累地区为期两周的“封城”措施再延长14天，跨岛旅行被无限期中止。

哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计达到4298例

根据哈萨克斯坦卫生部公布的最新数据，截至当地时间5月6日15时30分，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计达到4298例，康复1299例，死亡30例。

全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情重灾区，分别累计确诊1392例和754例。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至12438例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月6日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至12438例，新增367例。目前，有2317名患者被治愈，另有895例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者120人，死亡病例增加23例。

截至5月6日，印尼首都雅加达累计确诊病例和死亡病例均位居印尼各地之首。目前，雅加达累计确诊4709例，死亡420例。

日本拟降低新冠病毒检测门槛

据日本广播协会（NHK）电视台6日报道，鉴于日本之前设定的新冠病毒检测门槛较高，导致一些患者病情被延误，日本厚生劳动省正在推动修改有关咨询和就医标准，新标准将不再提及具体的发烧度数。

另据厚生劳动省5日统计，日本已有4587人出院。此外，“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中死亡13人，651人出院。日本新完成1757人的病毒检测，累计检测186343人。

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(责编：于洋、刘洁妍)