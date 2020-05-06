意大利 “封城”初解  美国确诊占全球三分之一 

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京5月6日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3432941例。美国新冠肺炎确诊超120万例，已占全球三分之一。俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例破15万。意大利复工，欧洲最漫长“封城”初解。法国新冠死亡病例升至25531例。瑞士及列支敦士登累计确诊病例超3万例。埃及新冠确诊病例超7000例。哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊病例数突破4000。新加坡新增632例新冠肺炎病例，累计19410例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3432941例

世界卫生组织5日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到3432941例。全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加81454例，达到3517345例；死亡病例较前一日增加3797例，达到243401例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间5日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加81450例，达到3432941例；中国以外死亡病例较前一日增加3797例，达到238758例。

美国新冠肺炎确诊超120万例 已占全球三分之一

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新发布的新冠肺炎疫情统计数据，截至北京时间5月6日6时59分，美国累计确诊病例已经超过120万例，为1202246例。全球确诊病例人数为3656644，这意味着美国累计确诊病例已占据全球确诊病例的三分之一。

此外，截至发稿时，全球累计死亡病例最新数据为256736例，其中美国70847例。

俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例破15万

据俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部5日发布消息，在过去一天内俄罗斯新增10102例新冠肺炎确诊病例，新增1770例治愈病例、新增95例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊病例达到155370例，累计治愈19865例，累计死亡1451例。莫斯科作为俄罗斯疫情最严重的城市已确诊感染80115例。

意大利复工 欧洲最漫长“封城”初解

在欧洲，意大利最早暴发大规模疫情，自1月31日起实施紧急状态，截至5月3日累计确诊病例210717例，为欧洲第二多，累计死亡病例28884例，在欧洲居首。3月10日，意大利在欧洲最早进入“封城”状态，并两次延长，直到5月3日。

经历近2个月的“封锁”，意大利大约440万人自4日起获准恢复工作，标志意大利进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段，各行业将逐步复工复产，但各级学校仍未开放。

法国新冠死亡病例升至25531例

法国卫生总署5日发表新闻公报说，法国新增新冠死亡病例330例，累计死亡25531例。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为16060例，在过去24小时内增加234例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9471例，在过去24小时内增加96例。

瑞士及列支敦士登累计确诊病例超3万例

瑞士联邦公共卫生办公室5日公布的新冠疫情数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例30009例，比前一天增加28例；累计死亡病例1483例，比前一天增加6例。当天新增确诊病例为3月以来最低。

最新数据显示，瑞士每十万居民中约有350人感染新冠病毒，其中约17人死亡。列支敦士登卫生部门5日说，该国累计有82人被确诊感染新冠病毒，其中1人死亡。

外高加索三国新冠确诊病例增至5283例

亚美尼亚国家疾控中心5日说，该国新增确诊病例112例，累计确诊病例2619例，治愈1111例，死亡40例。

阿塞拜疆政府设立的抗疫指挥部当天宣布，阿塞拜疆新增确诊病例76例，累计确诊病例2060例，治愈1508例，死亡26例。

根据格鲁吉亚政府防控新冠疫情网站5日公布的数据，格鲁吉亚新增确诊病例11例，累计确诊病例604例，治愈240例，死亡9例。

埃及新冠确诊病例超7000例

埃及卫生部5日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例388例，累计确诊7201例；新增死亡病例16例，累计死亡452例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有98名患者痊愈出院，其中1名为外国人，累计治愈1730人。

阿联酋新增新冠确诊病例462例

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部5日宣布，该国新增新冠确诊病例462例，累计确诊15192例；新增治愈病例187例，累计治愈3153例；新增死亡病例9例，累计死亡146例。

阿联酋卫生和预防部说，新增462名患者来自多个国家和地区，目前患者身体状况稳定，正在接受隔离治疗。

哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊病例数突破4000

根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，截至当地时间5月5日11时30分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到4121例，康复1173例，死亡29例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然能是疫情“重灾区”，分别累计确诊1335例和723例。

哈卫生部部长比尔塔诺夫5日在政府例行新闻发布会上对媒体表示，5月4日当天，哈萨克斯坦全国新增129例新冠肺炎确诊病例，其中9例系境外输入型病例。阿拉木图和西哈萨克斯坦州新确诊病例数最多，分别为33例和20例。此外，4日新增2例死亡病例。

新加坡新增632例新冠肺炎病例 累计19410例

新加坡5月5日新增632例新冠肺炎病例，累计19410例；死亡病例无新增，累计18例。截至发稿时，新加坡共治愈出院1457例，仍有重症25例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，9人是本地公民或永久居民。

延伸阅读：

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：于洋、刘洁妍)