非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

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人民网北京5月12日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达3921807例。美国11日确诊病例超过134万，死亡超8万。意大利新冠重症病例两月来首次降至千例以下。俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过22万。非洲确诊病例超6万，多国强制戴口罩。哈萨克斯坦紧急状态如期结束，隔离限行措施分阶段逐步解除。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至30334例。新加坡新增486例新冠肺炎病例，累计23822例。新西兰宣布将再次下调新冠疫情响应级别。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达3921807例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间11日10时（北京时间16时），中国以外确诊病例较前一日增加88871例，达到3921807例；中国以外死亡病例较前一日增加4531例，达到274249例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加88891例，达到4006257例；死亡病例较前一日增加4531例，达到278892例。

美国11日确诊病例超过134万 死亡超8万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月11日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1346103例，死亡80239例。

在疫情最为严重的纽约州,11日累计确诊达到337055例,累计死亡26682例。全美确诊上万人的州目前有26个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州确诊人数超过5万。

意大利新冠重症病例两月来首次降至千例以下

意大利民事保护部门11日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例744例，累计确诊219814例；新增死亡病例179例，累计死亡30739例。当天重症病例降至999例，3月11日以来首次降至1000例以下。

数据显示，意大利当天治愈病例增加1401例，累计治愈106587例；现有患者人数比前一天减少836人，降至82488人。

法国新冠死亡病例升至26643例

法国卫生总署11日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至26643例，较前一日增加263例。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为16820例，在过去24小时内增加178例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9823例，在过去24小时内增加85例。

公报说，法国目前有22284名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少285人；2712名患者在重症监护室接受治疗，较前一日减少64人。

俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过22万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局11日发布的数据，过去24小时，俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例11656例，累计确诊超过22万，达到了221344例。截至目前俄罗斯累计治愈39801例，死亡2009例。

目前俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例总数已超过英国和意大利，排在美国和西班牙之后，位居全球第三。

非洲确诊病例超6万 多国强制戴口罩

非洲疾病预防控制中心10日发布的新冠疫情数据显示，非洲各国已累计报告确诊病例60657例，累计死亡2223例，累计治愈20792例。一些国家要求民众在公共场所必须佩戴口罩。

为防控疫情，非洲许多国家实行了各种管制措施。近来一些国家虽然逐渐放松管控，但仍然要求民众严格遵守保持社交距离等规定。南非、乌干达、纳米比亚、莫桑比克、津巴布韦、尼日尔、加纳、马里等国纷纷出台“口罩强制令”，要求民众在公共场所必须佩戴口罩。

埃及新冠确诊病例增至9746例

埃及卫生部11日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例346例，累计确诊9746例；新增死亡病例8例，累计死亡533例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有97名患者痊愈出院，累计治愈2172人。

哈萨克斯坦紧急状态如期结束 隔离限行措施分阶段逐步解除

5月11日，由哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开的国家紧急状态委员会总结会议在哈首都努尔苏丹举行。托卡耶夫在会上宣布，哈萨克斯坦国家紧急状态于5月11日如期结束，但是鉴于疫情依然严峻，现有隔离限行措施将根据各地实际情况分阶段逐步解除。

截至当地时间5月11日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到5138例，康复1941例，死亡31例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊1593例和1074例。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至30334例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部10日发布的最新疫情数据显示，截至当天21时3分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至30334例，其中死亡659例、治愈出院8063例。

据统计，巴基斯坦9日新增确诊病例1991例，新增死亡病例21例，新增治愈出院病例267例。截至9日，巴基斯坦累计确诊病例29465例，死亡病例639例，治愈出院病例8023例，累计进行核酸检测283517人次。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至14265例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月11日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至14265例，新增233例。目前，有2881名患者被治愈，另有991例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者183人，死亡病例增加18例。

印尼政府新冠肺炎疫情官网11日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎疫情治愈患者数量已占总确诊数量的20.2%，疫情死亡率为6.9%。截至目前，印尼国内接受普通观察的患者数量接近25万例，接受医学观察患者的数量为31994例。

新加坡新增486例新冠肺炎病例 累计23822例

新加坡5月11日新增486例新冠肺炎病例，累计23822例；死亡病例无新增，累计20例。截至发稿时，新加坡共治愈出院2721例，仍有重症22例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，2人是本地公民或永久居民。卫生部还指出，今天的新增病例较少，是因为一间实验室在重新校准试剂盒的检测仪，因此处理的检测次数也较少。

新西兰宣布将再次下调新冠疫情响应级别

新西兰总理杰辛达·阿德恩11日宣布，经内阁扩大会议讨论，决定于14日零点起将新西兰新冠疫情防控响应级别从三级下调至二级。

根据最新决定，在保证社交距离前提下，新西兰零售、餐饮、影院、公共设施从14日起可以营业，中小学将于18日返校复课，酒吧则21日开始重新开放，新西兰国内旅行全面解禁。但人群聚集的人数上限仍为10人，边境管控仍然继续，仅对新西兰公民和永久居民开放。

根据新西兰卫生部11日发布的最新疫情通告，过去24小时新西兰新增确诊病例3例，累计确诊1497例，累计治愈1386例，累计死亡21例。

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(责编：于洋、燕勐)