全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

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人民网北京5月10日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：截至北京时间10日7时48分，全球确诊病例超过400万例，达4020878例，其中，美国超130万例。俄罗斯累计确诊198676例，累计死亡1827例。目前俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例总数位居全球第五。日本累计新冠确诊病例15663例，检测人数超20万。韩国京畿道龙仁市新增患者在同一天连续光顾多家夜店，引发集体感染，韩国政府已向全国娱乐场所下达建议暂停营业的行政命令，为期一个月。新加坡新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者。

全球新冠肺炎确诊病例已超400万例 其中美国超130万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新新冠肺炎疫情统计数据，截至北京时间10日7时48分，全球确诊病例超过400万例，达4020878例，其中，美国为1307676人。全球因新冠肺炎死亡人数已达279007人，美国为78693人。

俄罗斯确诊新冠病毒感染病例数接近20万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局9日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例10817例，累计确诊198676例，累计治愈31916例，累计死亡1827例。目前俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例总数位居全球第五。

日本累计新冠确诊病例15663例 检测人数超20万

据日本广播协会电视台统计，截至9日10时30分（北京时间9时30分），日本24小时内新增新冠确诊病例88例，连续两天低于100例，累计确诊15663例；新增死亡病例17例，累计死亡607例。

据日本厚生劳动省8日统计，日本已有5906人出院。此外“钻石公主”号邮轮确诊病例712人中，死亡13人，651人出院。另外，日本新增检测12389人，累计检测人数超过20万。

龙仁第66例确诊者感染源尚不明 韩政府再出手整治夜店

据韩联社报道，京畿道龙仁市第66例新冠确诊患者曾在同一天连续光顾梨泰院多家夜店，由此引发集体感染，截至发稿前，包括龙仁第66例确诊者在内，此次梨泰院夜店相关病例已达20例。更加令人担忧的是，龙仁第66例确诊者的感染源尚未查清。

对此，韩国政府已向全国娱乐场所下达建议暂停营业的行政命令，为期一个月。目前在首尔龙山区梨泰院街头，大大小小的夜店暂停营业，并贴出消毒公告。

新加坡新增753例新冠肺炎确诊病例 累计22460例

新加坡消息：新加坡5月9日新增753例新冠肺炎确诊病例，累计22460例；死亡病例无新增，累计20例。截至发稿时，新加坡共治愈出院2040例，仍有重症22例。新加坡卫生部表示，截至9日中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，9人是本地公民或永久居民。

印尼新冠肺炎单日新增确诊病例533例再创新高

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月9日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至13645例，新增533例，再创单日增长新高。目前，有2607名患者被治愈，另有959例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者113人，死亡病例增加16例。

印尼政府新冠肺炎疫情官网9日公布的最新数据显示，印尼国内目前接受普通观察的患者数量已近24.7万例，接受医学观察的患者数量为29690例。

马来西亚新增54例新冠肺炎病例 累计6589例

马来西亚消息：马来西亚5月9日新增54例新冠肺炎病例，累计6589例；死亡1例，累计108例；治愈65例，累计4929例。目前仍有18例重症病例。

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(责编：杨牧、刘洁妍)