意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

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人民网北京5月11日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠肺炎确诊病例已超400万例，其中美国超130万例。美国“大内卫队”数十人感染新冠病毒。意大利单日新增确诊病例和死亡病例降至两个月来最低。法国新增新冠死亡病例70例。俄罗斯新冠累计病例数超20万。摩洛哥新冠确诊病例超6000例。巴基斯坦新冠确诊病例超3万例。外高加索三国新冠确诊病例增至6467例。印度累计确诊病例数超6万。马来西亚延长行动管制措施至6月。韩国时隔28天单日新增病例数再次超30例。

全球新冠肺炎确诊病例已超400万例 其中美国超130万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新新冠肺炎疫情统计数据，截至北京时间10日7时48分，全球确诊病例超过400万例，达4020878例，其中，美国为1307676人。

全球因新冠肺炎死亡人数已达279007人，美国为78693人。

美国“大内卫队”数十人感染新冠病毒

美国媒体披露，负责护卫总统、副总统及其他政要的美国国土安全部特工处已有超过20人感染新型冠状病毒。雅虎新闻网站9日报道，依据国土安全部每日疫情报告，截至7日晚，累计34人确诊，其中23人已经康复。另外，60人正接受隔离观察。

疫情暴发后，特朗普在公开场合没有戴过口罩。按照他的说法，他与确诊勤务兵接触不多。不过，消费者新闻与商业频道报道，那名勤务兵“与总统接触非常密切，包括上菜、打理服装和处理其他个人事务”。

意大利单日新增确诊病例和死亡病例降至两个月来最低

意大利民事保护部门10日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例802例，累计确诊219070例；新增死亡病例165例，累计死亡30560例。单日新增确诊病例和新增死亡病例均为过去两个月来最低水平。

意大利总理孔特10日在接受意大利媒体采访时说，今年夏天意大利民众将能够去海边、山上度假，但由于需要遵守社交距离等规定，这个假期将与过去有所不同。下一步“解禁”的时间表将取决于医学专家的建议以及未来几周有关疫情数据。

法国新增新冠死亡病例70例

法国卫生总署10日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至26380例，较前一日增加70例。新增死亡病例为该国自3月17日实施“禁足令”以来最少。

法国政府网站10日公布的数据显示，法国新增确诊病例209例，累计确诊139063例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例35236例，较前一日增加190例。

俄罗斯新冠累计病例数超20万

据俄罗斯防疫指挥部10日发布的消息，过去24小时，俄新增新冠确诊病例11012例，累计确诊病例已超20万，达到209688例。

数据显示，过去24小时，全俄新增死亡病例88例，累计死亡1915例；新增治愈2390例，累计治愈34306例。全俄新冠病毒检测人数超过540万人。

摩洛哥新冠确诊病例超6000例

摩洛哥卫生部10日发布的数据显示，该国过去24小时内新增新冠确诊病例153例，累计确诊6063例，其中治愈2554例，死亡188例。为加强疫情防控，摩洛哥内政部4月23日宣布，今年斋月期间实施宵禁，每日19时至次日5时民众不得外出。

摩洛哥3月2日确诊首例新冠病例，3月20日起进入公共卫生紧急状态，并将持续至5月20日。在紧急状态期间，民众外出须获得当地政府批准。摩洛哥政府4月6日晚宣布，从当月7日开始所有民众外出必须戴口罩。

巴基斯坦新冠确诊病例超3万例

巴基斯坦卫生部网站10日晚更新的新冠疫情数据显示，与9日晚公布的数据相比，该国新增确诊病例1598例，累计确诊30334例；新增死亡病例23例，累计死亡659例；新增治愈病例254例，累计治愈8063例。

数据显示，巴基斯坦新冠疫情近日加速蔓延，5日至9日日均新增确诊病例约1590例。同时，巴基斯坦在加大新冠病毒检测力度，5日至9日日均检测次数约为12140次，目前已累计进行约28.4万次新冠病毒检测。

外高加索三国新冠确诊病例增至6467例

亚美尼亚国家疾控中心10日说，该国新增新冠确诊病例138例，累计确诊病例3313例，治愈1325例，死亡45例。

阿塞拜疆政府设立的抗疫指挥部当天宣布，阿塞拜疆新增确诊病例97例，累计确诊病例2519例，治愈1650例，死亡32例。

根据格鲁吉亚政府防控新冠疫情网站10日公布的数据，格鲁吉亚新增确诊病例9例，累计确诊病例635例，治愈309例，死亡10例。

印度累计确诊病例数超6万

印度卫生部10日发布的数据显示，印度当天较前一日新增确诊病例3277例，累计确诊病例达62939例；累计死亡2109例；累计治愈19358例。

目前印度新冠疫情仍保持迅猛上升态势，自7日累计确诊病例数突破5万例后，日均增幅都在3000例以上，仅3天时间累计病例数就突破6万例。

为保障工业生产有序恢复，印度内政部10日发布重启制造业指导方针，重点内容为确保涉及危险活动的大型工厂安全、工作场所卫生处理以及人员保护措施等。指导方针规定，重启后第一周为试运行期，以确保安全为第一目标。

马来西亚延长行动管制措施至6月

马来西亚卫生部10日发布的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例67例，累计确诊6656例；累计死亡108例；累计治愈5025例。

马来西亚总理穆希丁10日宣布，为防控新冠疫情蔓延，政府决定将行动管制措施延长至6月9日。穆希丁当天下午发表电视讲话时表示，自5月4日政府放松部分管制措施以来，大部分经济活动有序顺利重启，并没有出现意料之外的情况。

韩国时隔28天单日新增病例数再次超30例

韩国疾病管理本部10日发布的新冠疫情统计数据显示，当地时间9日零时至10日零时，韩国新增34例确诊病例，其中26例为本土感染病例，8例为输入性病例。

时隔28天，韩国单日新增病例数再次突破30例。截至10日零时，韩国累计确诊病例10874例，累计死亡256例，累计治愈9610例。

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(责编：于洋、燕勐)