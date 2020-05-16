拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

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人民网北京5月16日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4254189例。美国15日确诊病例接近144万，死亡超8.7万。俄罗斯确诊病例超26万例，上海赠友城圣彼得堡口罩。非洲累计新冠确诊病例数超7万，中国支援非洲抗疫获称赞。中国向坦桑尼亚移交一批抗疫物资。世卫呼吁消除新冠疫苗获取障碍。泰国宣布宵禁时间自17日起缩短一个小时，重开商场和室内餐厅。斯洛文尼亚宣布新冠疫情本地流行结束。新加坡新冠确诊病例增至26891例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4254189例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间15日10时（北京时间16时），中国以外确诊病例较前一日增加90264例，达到4254189例；中国以外死亡病例较前一日增加5073例，达到292475例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加90269例，达到4338658例；死亡病例较前一日增加5073例，达到297119例。

美国15日确诊病例接近144万，死亡超8.7万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月15日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1439434例，死亡87204例。过去24小时，美国新增确诊27968例，新增死亡1623例。

在疫情最为严重的纽约州,15日累计确诊达到345813例,累计死亡27841例。全美确诊上万人的州目前有28个,纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州和密歇根州确诊人数超过5万。

俄罗斯确诊病例超26万例 上海赠友城圣彼得堡口罩

据俄罗斯防疫指挥部15日发布的新冠疫情消息，过去24小时俄新增确诊病例10598例，累计确诊262843例；新增死亡病例113例，累计死亡2418例；新增治愈4696例，累计治愈58226例。

中国驻圣彼得堡总领事王文丽14日在总领馆将上海捐给友好城市圣彼得堡的2万多个口罩转交给圣彼得堡对外联络委员会官员。

圣彼得堡市对外联络委员会副主席阿布巴卡罗夫对上海市政府的捐赠和总领馆的协助表示感谢，他表示将把这批口罩直接送往当地收治新冠患者的医院。

中国向坦桑尼亚移交一批抗疫物资

中国驻坦桑尼亚大使馆15日在达累斯萨拉姆向坦方移交一批抗疫医疗物资，包括医用口罩、防护服、护目镜和红外测温仪等。

坦桑尼亚卫生部常秘马布拉·姆钦贝在移交仪式上感谢中国政府提供的医疗物资援助，认为这将缓解一线医护人员面临的防疫用品短缺局面。

中国支援非洲抗疫获称赞

非洲疾控中心发布的数据显示，截至14日晚，非洲累计新冠确诊病例达73176例，累计死亡2496例，累计治愈25462例。

在非洲新冠疫情持续蔓延之际，中国政府向部分非洲国家派遣了抗疫专家组，也有中国企业向非洲捐赠防疫物资，赢得了非洲国家的称赞。

泰国宣布缩短宵禁时间 重开商场和室内餐厅

泰国政府15日宣布，将于17日重新开放商场和室内餐厅，同时宵禁时间自17日起缩短一个小时，改为每日23时至次日早上4时。

随着新冠疫情趋缓，此前泰国已经重新开放公园、室外餐厅等公共场所。电影院、拳击场等人员密集场所依然不在本轮解禁范围内。

泰国公共卫生部15日发布的新冠疫情数据显示，新增确诊病例7例，均为境外输入病例，累计确诊3025例；无新增死亡病例，累计死亡56例；累计治愈2854例。

世卫呼吁消除新冠疫苗获取障碍

世界卫生组织15日表示，传统市场模式无法让新冠疫苗覆盖全球所有人口。该组织呼吁各国之间、各国内部以及私营部门之间紧密团结，消除新冠疫苗、药物及相关卫生产品获取方面的障碍。

世卫组织总干事谭德塞在当天的视频新闻发布会上与哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多、智利总统皮涅拉共同宣布，在一个消除新冠疫苗、药物和其他相关卫生产品获取障碍的技术平台上取得了进展。

德研究发现新冠病毒“弱点”有助于开发药物

德国法兰克福大学等机构科研人员日前报告，他们发现了新冠病毒的一个“弱点”，有助于加快研发针对新冠病毒的药物。

法兰克福大学14日发表公报说，科研人员最近开发出的一种质谱分析法可分析细胞内蛋白质情况。对被新冠病毒感染细胞的分析显示，新冠病毒利用细胞合成病毒蛋白质的机制存在一种“弱点”，如果针对这点使用抑制剂，可以阻止病毒复制。

拉美疫情依然严峻 防控方面将面临很大压力

拉美地区14日新冠疫情数据显示，该地区确诊病例数超过44万例。其中，疫情最严重的巴西确诊病例数突破20万。虽然抗疫形势依然严峻，但迫于经济下行压力，部分拉美国家已开始或正考虑逐步恢复经济活动。

根据巴西卫生部14日公布的数据，该国新增新冠确诊病例13944例，创下单日新增最高纪录，累计确诊病例达202918例。同日，秘鲁卫生部数据显示，该国新增确诊病例4298例，累计确诊80604例。墨西哥卫生部14日宣布，该国新增确诊病例2409例，累计确诊42595例。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至37218例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部15日发布的疫情数据显示，巴基斯坦14日新增确诊病例1430例，新增死亡病例33例，新增治愈出院病例460例。

截至14日，巴基斯坦累计确诊病例37218例，累计死亡病例803例，累计治愈出院病例10155例，累计进行核酸检测344450人次。

意大利新冠治愈病例增至120205例

据意大利民事保护部15日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例789例，累计确诊223885例；新增死亡病例242例，累计死亡31610例；新增治愈病例4917例，累计治愈120205例。

现有患者中，60470人在居家隔离，10792人在医院接受普通治疗，808人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少661例和47例。

法国新冠死亡病例增至27529例

法国卫生总署15日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至27529例，在过去24小时内增加104例。

公报说，截至目前，法国有19861名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少602人；2203名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少96人。

法国公共卫生部门15日公布的数据显示，法国新增确诊病例563例，累计确诊141919例。

印度新冠确诊病例数超过8万

印度卫生部15日发布的新冠疫情数据显示，新增确诊病例3967例，累计确诊病例81970例；累计死亡2649例；累计治愈出院27920例。

全国范围来看，位于印度西南部的马哈拉施特拉邦疫情最为严重，截至15日共有确诊病例27524例，死亡病例1019例。首都新德里确诊病例近8500例。

新加坡新增新冠确诊病例793例

新加坡卫生部15日宣布，截至当天中午12时，新加坡新增新冠确诊病例793例，累计确诊26891例，累计死亡21例。

数据显示，新增确诊病例多数为住在集体宿舍的外籍劳工，本地公民或永久居民有1例。

斯洛文尼亚宣布新冠疫情本地流行结束

斯洛文尼亚政府14日晚宣布，该国新冠疫情本地流行结束，但民众仍需遵守在室内公共场合佩戴口罩、保持社交距离等防疫措施。斯政府当天还宣布向欧盟国家开放边境。

斯政府当天还宣布向欧盟国家开放边境，欧盟公民从特定检查站入境无需再强制隔离，但从非欧盟国家入境的旅客仍需接受14天隔离。

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(责编：燕勐、杨牧)