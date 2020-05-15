美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京5月15日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4163925例。美国14日确诊病例超过141万，死亡超8.5万。法国新冠肺炎累计确诊141356例。俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过25万。伊拉克新冠确诊病例单日增幅首次破百。新加坡新增752例新冠肺炎病例，累计26098例。新西兰确诊病例连续三日零增长，已进入二级警戒状态。日本新增病例连续4天低于百例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4163925例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间14日10时（北京时间16时），中国以外确诊病例较前一日增加77959例，达到4163925例；中国以外死亡病例较前一日增加6647例，达到289402例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加77965例，达到4248389例；死亡病例较前一日增加6647例，达到294046例。

美国14日确诊病例超过141万 死亡超8.5万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月14日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1411466例，死亡85581例。过去24小时，美国新增确诊25827例，新增死亡1866例。

在疫情最为严重的纽约州，14日累计确诊达到343051例,累计死亡27607例。全美确诊上万人的州目前有28个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州确诊人数超过5万。

法国新冠肺炎累计确诊141356例

5月14日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎较昨日新增622例，累计确诊141356例，现有重症2299例，新增死亡351例，累计死亡27425例。

法国总理菲利普同日宣布拨款180亿欧元扶持旅游业，表态支持法国民众在七、八月长假期间于法国境内旅游而不受跨省出行限制。

俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例超过25万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局14日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例9974例，较前一日有所下降。累计确诊超过25万例，达到了252245例。此外俄罗斯累计治愈53530例，死亡2305例。

作为疫情最为严重的俄罗斯城市，莫斯科过去24小时新增确诊4712例，累计确诊130716例。自5月12日起，在莫斯科乘坐公共交通工具时以及在公共场所必须佩戴口罩和手套，违反规定者将面临4000卢布的罚款（约合人民币384元）。莫斯科的居家隔离制度将延长至5月31日。

蒙古国新增37例新冠肺炎确诊患者 累计增至98例

蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼14下午在此间宣布，又有37名从俄罗斯回国的大学生确诊感染新冠肺炎，再加上当天上午确诊19人，蒙古国新冠肺炎患者累计增至98例，包括94名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。目前，15名患者治愈，83名患者接受治疗。

据悉，目前在外国旅居的蒙古国公民超过19万人。2月1日以来，蒙古国政府应本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回万余人。截至目前，仍有近万名旅居外国的蒙古国公民申请回国。蒙古国政府计划15日再从俄罗斯接回约200名本国公民。

伊拉克新冠确诊病例单日增幅首次破百

伊拉克卫生部13日发布的新冠疫情数据显示，该国在过去24小时中完成4183次病毒检测，新增确诊病例119例，增幅首次破百，累计确诊3032例；累计死亡病例115例；累计治愈1966例。

为控制疫情蔓延，伊拉克政府10日决定将全国宵禁时间改为周日至周四每天17时至次日5时，周五、周六和开斋节假期期间则为全天。此前，伊拉克政府已经采取了学校停课、停止聚集性活动、入境管制、停飞航班等措施。

新加坡新增752例新冠肺炎病例 累计26098例

新加坡5月14日新增752例新冠肺炎病例，累计26098例。截至发稿时，新加坡共治愈出院4809例，死亡21例，仍有重症19例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，2人是本地公民或永久居民。

新西兰确诊病例连续三日零增长 已进入二级警戒状态

据新西兰卫生部网站数据，截至14日，新西兰新冠肺炎确诊病例连续三日实现零增长。从14日开始，新西兰正式下调警戒等级，进入二级警戒状态。

截至目前，新西兰新冠肺炎确诊及疑似病例总数保持在1497例，累计治愈1411例，即94%的感染者已经康复。此外，累计死亡人数为21人。医院现存两名患者，均不在重症病房。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至16006例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月14日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至16006例，新增568例。目前，有3518名患者被治愈，另有1043例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者231人，死亡病例增加15例。

尤里扬托表示，目前，印尼34个省级行政区的逾382个区/市已受到新冠肺炎疫情影响。对于印尼国内新增确诊病例连续两日出现超过500例增长的原因，尤里扬托解释说，随着印尼更多地区能够独立开展新冠肺炎检测，相关疫情数据还将继续增加。

日本新增病例连续4天低于百例

据日本广播协会（NHK）电视台14日统计的新冠疫情数据，日本13日新增确诊病例55例，这是日本新增确诊病例数连续第4天低于100例。

NHK电视台数据显示，截至14日10时30分（北京时间9时30分），日本累计确诊16120例，累计死亡697例。

东京都13日新增确诊病例10例，是4月7日宣布紧急状态以来新增确诊病例最少的一天。东京都连续8天新增病例低于50例。

韩国新增29例新冠确诊病例 累计10991例

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部14日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增29例新冠肺炎确诊病例，累计确诊10991例。

夜店群聚性感染事件暴发后，疫情出现反弹。本月6日，一名男子新冠检测呈阳性，他曾于1日晚至2日凌晨去过首尔梨泰院多家娱乐场所且未佩戴口罩。8日起，新增病例数反弹至两位数，连续5天在30例左右徘徊。

延伸阅读：

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：于洋、燕勐)