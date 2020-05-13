俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

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人民网北京5月13日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4004397例。美国12日确诊病例超过136万，死亡超8.2万。俄总统新闻发言人感染新冠病毒。意大利官员表示，部分解除封锁措施后疫情未现反弹。法国新冠死亡病例升至26991例。西班牙单日死亡病例连续四天低于200例。乌克兰总理表示5月22日之后将继续延长隔离状态。因集体感染事件韩国学校复课推迟。日本新冠累计确诊病例约1.6万，专家称实际感染人数不明。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4004397例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时（北京时间16时），中国以外确诊病例较前一日增加82590例，达到4004397例；中国以外死亡病例较前一日增加4260例，达到278509例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加82591例，达到4088848例；死亡病例较前一日增加4261例，达到283153例。

美国12日确诊病例超过136万 死亡超8.2万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月12日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1366350例，死亡82105例。过去24小时，美国新增确诊21980例，新增死亡1866例。

在疫情最为严重的纽约州,12日累计确诊达到338485例,累计死亡27225例。全美确诊上万人的州目前有27个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州确诊人数超过5万。

俄总统新闻发言人感染新冠病毒

据俄新社报道，俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫向媒体表示自己感染了新冠病毒，目前在医院接受治疗。

据悉，佩斯科夫并非第一名感染新冠病毒的俄罗斯高级政府官员。4月30日，俄总理米舒斯京新冠测试呈阳性，并由副总理别洛乌索夫出任代理总理；5月1日，俄建设和住房公用事业部部长亚库舍夫确诊感染新冠病毒并住院治疗；5月6日，俄文化部部长柳比莫娃也测试出感染新冠病毒。

意大利官员：部分解除封锁措施后疫情未现反弹

意大利政府一名官员12日说，意大利自5月4日部分解除封锁措施以来，新冠疫情没有出现反弹。

意大利民事保护部12日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例1402例，累计确诊221216例；新增死亡病例172例，累计死亡30911例。数据显示，意大利当天治愈病例增加2452例，累计治愈109039例；现有患者人数比前一天减少1222人，降至81266人。

法国新冠死亡病例升至26991例

法国卫生总署12日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至26991例，在过去24小时内增加348例。

法国政府网站12日公布的数据显示，法国新增确诊病例708例，累计确诊140227例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例35437例，较前一日增加242例。

西班牙单日死亡病例连续四天低于200例

西班牙卫生部12日发布的新冠疫情数据显示，西班牙单日死亡病例连续第四天低于200例。

西班牙卫生部近来持续对疫情历史数据进行修正。据修正后的统计，截至当地时间11日21时，西班牙24小时新增死亡病例176例，较前一天的123例有所回升，累计死亡26920例；新增确诊病例426例，累计228030例；另有41490人抗体检测呈阳性，全国实际感染人数达269520人。

乌克兰总理表示5月22日之后将继续延长隔离状态

乌克兰总理什梅加尔12日表示，根据乌政府令，乌克兰隔离状态将实施至5月22日，但这并非终止日，此后乌政府将继续延长隔离状态。

据乌卫生部统计，截止5月12日9时30分，乌克兰日新增375例新冠肺炎确诊病例，新增死亡17例，乌累计确诊16023例，死亡425例，治愈3373例。

埃及新冠确诊病例超万例

埃及卫生部12日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例347例，累计确诊10093例；新增死亡病例11例，累计死亡544例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有154名患者痊愈出院，累计治愈2326人。埃及已开始放松部分限制措施，部分酒店恢复营业，汽车牌照申请、房地产登记和部分法务服务部门已重新对公众开放。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至14749例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月12日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至14749例，新增484例。目前，有3063名患者被治愈，另有1007例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者182人，死亡病例增加16例。

当地时间5月12日下午，中国军用运输机搭载一批抗击新冠肺炎疫情医疗物资飞抵印尼首都雅加达苏加诺—哈达国际机场。印尼国防部长普拉博沃、中国驻印尼大使肖千、中国驻印尼大使馆国防武官周坚等与印尼国防部和军队官员一同出席物资交接仪式。

因集体感染事件韩国学校复课推迟

韩国教育局在11日召开的记者会上表示，因首尔梨泰院夜店出现集体感染事件，决定将各级学校的线下复课时间一律推迟一周，高三学生将从20日复课。

韩国中央防疫对策本部通报，截至当地时间12日0时，韩国较前一天0时新增27例新冠病例，累计确诊病例为10936例。新增27例中22例为本地病例。首尔市长朴元淳在12日召开的记者会上表示，截至当天上午10时，全国范围内与梨泰院夜店相关的确诊病例数已达101例，其中首尔64例。

日本新冠累计确诊病例约1.6万 专家称实际感染人数不明

据日本广播协会电视台统计，截至12日10时30分（北京时间9时30分），日本24小时内新增新冠确诊病例45例，加上东京都订正统计数据后增加的76例，全国累计确诊15968例；新增死亡病例24例，累计死亡657例。

日本疫情专家小组副组长尾身茂11日在国会回应质询时承认日本并未掌握实际感染者的整体情况，称日本实际感染者数量甚至可能是确诊病例数的10倍、15倍或20倍。日本首相安倍晋三也承认日本实际感染者要多于确诊人数，但说不清确切数字。

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(责编：于洋、燕勐)