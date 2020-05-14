德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

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人民网北京5月14日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4085966例。美国13日确诊病例超过138万，死亡超8.3万。德国将放松与部分邻国的边境管制。法国新冠肺炎死亡病例超27000。俄杜马主席表示，5名杜马议员感染新冠病毒。非洲54国全部有新冠肺炎确诊报告，累计近7万例。印度最大贫民窟确诊病例过千。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至35298例。印尼新冠肺炎单日新增确诊病例再创新高，累计15438例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4085966例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间13日10时（北京时间16时），中国以外确诊病例较前一日增加81570例，达到4085966例；中国以外死亡病例较前一日增加4245例，达到282755例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加81577例，达到4170424例；死亡病例较前一日增加4245例，达到287399例。

美国13日确诊病例超过138万 死亡超8.3万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月13日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1385639例，死亡83715例。过去24小时，美国新增确诊19289例，新增死亡1610例。

在疫情最为严重的纽约州，13日累计确诊达到340661例，累计死亡27409例。全美确诊上万人的州目前有28个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州确诊人数超过5万。

德国将放松与部分邻国的边境管制

德国政府13日宣布，将从16日起放松与部分邻国的边境管制。

德国联邦内政部长泽霍费尔当天在新闻发布会上表示，德国已与法国、瑞士、奥地利达成协议，将从16日起放松与这三个邻国的边境管制，但不会完全开放。此外，德国已与卢森堡达成协议，从16日起完全开放两国边境。德国还计划从16日起完全开放与丹麦边境，但双方还未正式达成协议。

德国疾控机构罗伯·科赫研究所13日公布的新冠疫情数据显示，截至当日零时，德国累计确诊病例增至171306例，较前一日增加798例；累计死亡7634例，较前一日增加101例；累计治愈148700例，较前一日增加1500例。

法国新冠肺炎死亡病例超27000

5月13日法国卫生部宣布，法国新冠肺炎较昨日新增507例，累计确诊140734例，现有重症2428例，新增死亡83例，累计死亡27074例。

法国总统马克龙当天宣布，将纠正解禁期间出现的问题，如疫情恶化，可能重新确定解封方案。

俄杜马主席：5名杜马议员感染新冠病毒

据俄新社13日报道，俄国家杜马主席沃洛金在当天的杜马全体会议上表示，目前共有5名杜马议员感染新冠病毒，其中俄共党议员卡拉什尼科夫已康复出院，而俄共党的诺维科夫和统俄党的马克西莫娃仍在医院接受治疗。另有两名议员正在接受居家治疗。

另据俄联邦消费者权益保护和公益监督局13日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例10028例，累计确诊超过24万，达到了242271例，累计治愈48003例，死亡2212例。

非洲54国全部有新冠肺炎确诊报告 累计近7万例

13日，莱索托卫生部宣布该国出现首例新冠肺炎确诊病例，该国成为非洲大陆最后一个报告确诊病例的国家。至此，非洲54个国家全部有新冠肺炎确诊报告。莱索托为南非“国中国”，其所有疑似病例都送往南非进行检测。5月11日，莱向南非移送80例样本进行检测，最终有一人检测结果呈阳性。目前莱仍有300多例样本在南非等待检测。

根据非洲疾控中心发布数据，截至东部非洲时间5月13日17:00（北京时间13日22:00），非洲地区报告新冠肺炎确诊病例累计近7万例，达到69578例，其中有2403例死亡病例，23978例治愈病例。其中，南非和埃及两国确诊超1万例，分别为11350例和10093例。

阿富汗新增新冠肺炎确诊病例259例 累计确诊5226例

喀布尔消息：阿富汗公共卫生部13日公布的疫情数据显示，该国在过去24小时内新增确诊病例259例，新增死亡病例5例，新增治愈出院病例42例。

累计报告确诊病例5226例，累计死亡病例132例，累计治愈出院病例648例。

印度最大贫民窟确诊病例过千

印度孟买市政部门13日说，孟买塔拉维贫民窟累计新冠确诊病例增至1028例，死亡40例。公开资料显示，塔拉维贫民窟是印度最大的贫民聚居区，人口密集，空间狭窄，卫生状况堪忧。据估计，当地居民和外来农民工人数约在80万至100万之间。

据印度卫生部门发布的数据，截至13日晚，印度累计确诊病例74281例，累计治愈24385例，累计死亡2415例。孟买是印度疫情最严重的城市之一，累计确诊14947例，累计死亡556例。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至35298例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部14日发布的最新疫情数据显示，截至当天1时46分，巴基斯坦全国新冠肺炎累计确诊病例增至35298例，其中死亡761例、治愈出院8899例。

据统计，巴基斯坦12日新增确诊病例2255例，新增死亡病例31例，新增治愈出院病例257例。截至12日，巴基斯坦累计确诊病例34336例，累计死亡病例737例，累计治愈出院病例8812例，累计进行核酸检测317699人次。

哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例达到5417例

根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，截至当地时间5月13日15时20分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到5417例，康复2287例，死亡32例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例。最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊1628例和1118例。

值得注意的是，4月30日，哈萨克斯坦首席卫生医师叶斯玛加姆别托娃在卫生部线上新闻发布会上对媒体表示，根据预测，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例在5月底之前或将达到5300例。

印尼新冠肺炎单日新增确诊病例再创新高 累计15438例

印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月13日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至15438例，新增689例，创单日增长新高。目前，有3287名患者被治愈，另有1028例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者224人，死亡病例增加21例。

尤里扬托介绍说，印尼政府已对来自123572人的近17万个样本进行新冠肺炎检测。目前，印尼国内接受普通观察的患者有近25.7万例，接受医学观察的患者有逾3.3万例。

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(责编：于洋、燕勐)