西班牙重开与法国边界 日本拟为部分入境旅客快速测新冠 

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人民网北京6月23日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外新冠确诊病例达8775313例。美国新冠确诊病例超过230万例。意大利新冠疫情继续缓解，单日病亡人数创新低。西班牙结束紧急状态，重开与法国边界。日本拟为入境旅客快速测新冠。韩国防疫部门说首都圈正经历新冠疫情第二波扩散。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8775313例

世界卫生组织22日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8775313例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间22日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加152302例，达到8775313例；中国以外死亡病例较前一日增加4025例，达到461094例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加152323例，达到8860331例；死亡病例较前一日增加4025例，达到465740例。

美国新冠肺炎确诊230万，死亡超12万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月22日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2305930例，死亡120340例。过去24小时，美国新增确诊31650例，新增死亡405例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例388488例,死亡病例31168例。此外，纽约州、加利福尼亚州、新泽西州、伊利诺伊州、得克萨斯州、马萨诸塞州和佛罗里达州的确诊病例均超过10万。

法国进一步实施疫情防控解禁措施

法国22日在除海外省法属圭亚那外的地区进一步实施疫情防控解禁措施，中小学和幼儿园全面复课，电影院、旅游度假营地等开始向公众开放。法国旅游度假营地和户外营地当天也重新迎接游客。巴黎地铁全部车站恢复运营，在地铁车厢、站台和走廊，乘客均须戴口罩。

法国总统马克龙14日宣布，法国进入“解禁新阶段”，全面复工复课并加快经济复苏。目前，法国只有海外省法属圭亚那疫情形势严峻，法国政府将在该地区加强疫情防控。

葡萄牙宣布在大里斯本区恢复“灾害状态”

葡萄牙总理科斯塔22日宣布，该国将于23日零时起在首都所在的大里斯本区恢复“灾害状态”，并制定更严格的措施以控制新冠疫情蔓延。

大里斯本区6月15日完全“解封”，但该地区疫情一直未能得到有效控制。葡萄牙最近每天新增确诊病例在300例左右，其中绝大部分发生在大里斯本区。

根据葡萄牙卫生总局22日发布的疫情数据，在过去24小时内，该国新增确诊病例259例，其中164例发生在大里斯本区，累计确诊39392例。

意大利新冠疫情继续缓解 单日病亡人数创新低

意大利民事保护部门22日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情继续缓解，当天新增死亡病例23例，为3月3日以来最低的单日病亡人数。

数据显示，该国当天新增新冠确诊病例218例，累计确诊238720例；新增治愈病例533例，累计治愈183426例；新增死亡病例23例，累计死亡34657例；现有新冠患者20637人，较前一天减少335人。

紧急状态结束 西班牙重开与法国边界

西班牙国家紧急状态21日结束，同一天向法国重新开放边界。

21日起，欧洲联盟成员国公民和来自申根区国家的访客入境西班牙不必隔离14天。英国访客享受同等待遇。

另一个与西班牙接壤的国家葡萄牙决定7月1日重新开放与西班牙的边界。

澳人口第二大州延长紧急状态

澳大利亚维多利亚州21日决定延长紧急状态4周，至7月19日。维州新冠疫情近日反弹，连续5天单日新增新冠确诊病例为两位数。

维州21日的数据显示，维州新增确诊病例19例，累计确诊1836例，占澳大利亚全国累计确诊病例的大约四分之一。

维州20日决定22日起重新收紧防疫举措，将家庭访问人数上限降至5人，户外活动聚集人数上限降至10人，直到7月12日。维州6月1日起一度放松防疫限制，允许至多20人在室内或户外聚集。

伊拉克卫生部长表示伊疫情接近高峰期

伊拉克卫生部长哈桑·塔米米22日说，该国新冠确诊病例近日大幅增加，表明伊疫情已接近高峰期。

塔米米当天在一份声明中说，伊卫生部正加紧在各省建设可容纳400张病床的方舱医院。目前伊拉克新冠病亡率为3.5%，治愈率为45%。

根据卫生部数据，伊拉克当天新增确诊病例1808例，累计确诊32676例；新增死亡病例67例，累计死亡1167例；累计治愈14785例。另据伊国民议会议长穆罕默德?哈布希21日表示，已有20名议员和28名议会工作人员确诊感染新冠病毒。

日本拟为部分入境旅客快速测新冠

为加快入境旅客新冠病毒检测速度，日本政府将于本月与日本盐野义制药公司签订协议，授权后者大规模生产一种新型的新冠病毒快速检测试剂盒。这种试剂盒采用三元起始复合物信号扩增法，把受检者唾液样本在95摄氏度加热两分钟后放入一种可变色试剂，20至25分钟内便可判定受检者是否感染新冠病毒。

日本政府眼下禁止14天内到访过111个国家和地区的外国旅客入境。首相安倍晋三18日宣布，正与澳大利亚、新西兰、泰国和越南商讨放松部分入境限制。按照共同社的说法，这是日本重新开放入境旅行的第一步。

依据日本政府设想，往来于这四国与日本的商务人士，包括日本公民，想要获准进入日本，需要在出发和抵达时接受两次PCR检测、结果均呈阴性，并且愿意接受定位追踪并申报入境后14天内行程安排。这一入境政策暂不适用于留学生和游客。

韩国防疫部门说首都圈正经历新冠疫情第二波扩散

韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬22日表示，韩国首都圈地区正在经历新冠疫情的第二波扩散，要充分做好与疫情长期作战的准备。

郑银敬当天在例行发布会上说，根据防疫部门的判断，首都圈第一波疫情发生在3月至4月，之后两到三个月内新增确诊病例数大幅减少，但5月初连休假期开始，首都圈暴发第二波疫情，导致本土感染持续发生，预计今后疫情还会出现反复，应做好长期抗疫准备。

根据韩国疾病管理本部发布的数据，当地时间21日零时至24时，韩国新增确诊病例17例，其中7例发生在首都圈。韩国累计确诊12438例，累计治愈10881例，累计死亡280例。

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(责编：张信凤、杨牧)